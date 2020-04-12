13 - 19 Nisan haftasının astrolojik etkileri

13 - 19 Nisan 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 13 - 19 Nisan haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

Merhaba, nisan ayının gökyüzü açısından diğer haftalara göre daha sakin bir haftasına giriş yapacağız. Haftanın en önemli etkisi Güneş Pluto ve Güneş Jüpiter kare açıları olacak. Geçtiğimiz hafta sonu ve bu hafta başından itibaren daha derin, depresif ve baskı altında hissedebiliriz. Karanlık, derinde kalan konular bizi korkutuyor olabilir. Bizi daha güçlü olmaya, hayatta kalmaya zorlayan etkilerle, krizlerle karşı karşıya kalabiliriz. Güneş’in Jüpiter ile açısı bizi abartmaya teşvik edebilir, olayları gereğinden fazla büyütebiliriz. Ayrıca Venüs ve Mars üçgen açısı haftaya kesinleşecek de olsa bu hafta boyunca bu açının etkisinde kalacaklar. Yukarıda bahsettiğim endişeli ve depresif temaları sevdiklerimizle iletişim ve paylaşımlarda bulunarak azaltabiliriz.

Günlük etkiler:

Pazartesi

Güneş Pluto karesi kesinleşiyor. Korkularımızla yüzleştiğimiz, baskı ve manipülatif bir tavırda olabileceğimiz veya bu tavırlarla karşılaşabileceğimiz bir gün. Ayın sabah saatlerinde Oğlak burcuna geçmesiyle görev ve sorumluluk duygumuz artacak, günü endişelerden uzak ve üretken bir şekilde geçirmeye gayret edebiliriz.

Salı

Kesinleşen Güneş Jüpiter karesine öğle saatlerinde Ay’ında dahil olması ile haftanın en gergin gününe gelmiş bulunuyoruz. Geçmişte kalmış bazı konular üzerinden hesaplaşmalar yaşayabiliriz. Egomuz yaralanmış hissedebiliriz, abartılı duygusal tepkilerde bulunmamaya dikkat edelim.

Çarşamba

Ay Kova burcuna giriş yapıyor. Merkür, Venüs ve Mars ile olumlu irtibat kurmaya başlıyor. İletişim açısından etkin bir gün. İletişim kanallarını daha çok kullanabiliriz. Duygularımızı düşüncelerimizi ifadede daha güçlü ve cesuruz. Sabah biraz bir önceki günden kalan depresif etkilerle devam edebilir. Akşam saatlerine doğru daha isyankar ve gergin olabiliriz.

Perşembe

Haftanın en sakin günlerinden. Hafta başındaki Güneş’in sert etkileşimleri oldukça durulmuş durumda. Ay, Kova burcunda devam ediyor ve olumlu irtibatlar kuruyor. Günü entellektüel faaliyetlere ayırabiliriz.

Cuma

Ay öğle saatlerinde Balık burcuna geçecek. Yine sakin ve biraz dalgın, dağınık olabileceğimiz bir gündeyiz. Merkür’ün Venüs ve Mars ile uyumlu açısı kesinleşiyor. İletişimin en aktif en yaratıcı olduğu gün olacak.

Cumartesi

Ay, Balık burcundaki gezintisine devam ediyor. Yaratıcı aktivitelere, hobilere vakit ayırabiliriz. Bu haftanın sonu ve özellikle cumartesi gelecekle ilgili planlar yapmak, kararlar almak için elverişli.

Pazar

Ay, Neptün ile Balık burcunda kavuşuyor. Dağınıklık, tembellik, uyku hali, rüyaların etkisinde kalabileceğimiz ve kendimizi daha hassas hissedeceğimiz bir gün. Her zaman üretken ve aktif olmak zorunda değiliz. Haftanın gerginliğini atmak, biraz boşlukta kalmak, meditasyon, mistik konular, ilahi konulara vakit ayırmak, hayal kurmak için elverişli bir gün. Temizlenme, suyla haşır neşir olma, arınma, çöp tenekemizi boşaltma günü.

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.

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