11 adımda cam cilt görünümü (glass skin) nasıl elde edilir?

Cam cilt görünümün formülü tabii ki aydınlatıcı paletlerinden gelmiyor sadece...

Glass skin (cam cilt) nedir?

Hangi uzmana sorarsanız sorun cam cilt için formülü ne olursa olsun parlayan cildin sırrının sadece aydınlatıcı paleti olduğunu söylemeyecektir. Cam ten, Kore güzellik trendleri sahnesinde ortaya çıkan ve sosyal medyada hızla viral hale gelen bir terim. Camdan modellenebilecek kadar parlak bir cildi tanımlamak için kullanılır.

Peach and Lily'nin kurucusu Alicia Yoon'un yaptırdığı deney 11 farklı üründen oluşuyor ancak sonuçların aynısını yapmak için bu kadar çok şey satın almanın gerekli olmadığını vurguluyor. "Önemli olan adım sayısı değil, cildinizin kesinlikle en sağlıklı olması için neye ihtiyacı olduğu" diyor. "Cildinizi düzgün bir şekilde temizleyin; ya çift aşamalı olarak temizleyin ya da hem makyajı çözebilen hem de su bazlı kirleri giderebilen bir temizleyici kullanın. Cildinizin pH'ını bir tonikle dengeleyin ve en önemlisi nemlendirin" diye ekliyor.

Glass skin (cam cilt) nasıl elde edilir?

Cildinizi neme doyurmak bu yaklaşımın en önemli ayırt edici özelliği. Tabii ki eklemeniz gereken başka şeyler de var: güneş kremi, eksfoliyantlar ve yüz maskeleri. Yoon'a göre en önemli şey, her şeyi yumuşak tutmaktır. "Çok fazla asit veya sert aktif madde ile aşırıya kaçmayın" diye tavsiyede bulunuyor. Bu durum, uzun vadede cildinizin iltihaplanmasına sebep olabilir. İçerik etiketlerini kontrol edin. C vitamini içeren ürünler kullanıyorsanız, bunları yüksek konsantrasyonda AHA, BHA veya retinol ile karıştırma konusunda çok dikkatli olmalısınız.

Yoon'a göre aşağıdaki listeyi başlangıç noktanız olarak kullanıp ve cilt tipinize ve ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. İlk sonuçları 1-3 hafta arasında alabilirsiniz:

1- Güne hafif bir temizleyiciyle başlayın

Her sabah, sülfatsız formüldeki ve nemlendirici özelliği bulunan temizleme jelleriyle gözeneklerinizi derinlemesine temizlerken, aynı zamanda nazik bir etki bırakabilirsiniz cildinizde.

2- Cildinizi nemlendirici bir özle doyurun

Sırada, suya benzeyen ancak piyasadaki en popüler nemlendirici bileşenlerden biri olan kısa, orta ve uzun zincirli hyaluronik asitler var. Nemlendirme ve su tutma özelliğiyle bilinen bu asit cildinizi nemlendirmek ve canlı göstermek için en önemli maddelerden biri. İltihapla mücadele etmek için rutininize niasinamid ve dengeleyici bir pH da ekleyebilirsiniz. Bunun dışında nemlendirici özelliği bulunan bir toniği de rutininize ekleyebilirsiniz.

3- Esans pedleriyle ilave nem katabilirsiniz

Esansla ıslatılmış pedler, diğer adımların bazılarını tek bir adımda yoğunlaştırmak için tasarlanmış cilt bakım ürünleri. Koruyucu bir nem kalkanı oluşturarak cildinizin parlamasına ve neme doymasına yardımcı olurlar.

4- Nemlendirici bir serum uygulayın

Hyaluronik asit, yağ asitleri, vitaminler, peptitler ve mineraller açısından bir serum elde etmek yoğun olarak iyileşmesine yardımcı olur cildinizin. Birden fazla aktif maddeyi aynı anda yüklemeleri sayesinde cilt bakım serumları rutininizin vazgeçilmez parçası olabilirler.

5- Antioksidan bakımından zengin bir nemlendirici kullanın

Antioksidanlar özellikle cildin maruz kaldığı serbest radikallerin hasarlarından cildi korumaya yararlar. Serbest radikallerin yarattığı soluk, mat ve lekelenmeye müsait cildin yapısının düzeltmeye yardımcı olduklarından rutininize eklemeyi düşünebilirsiniz.

6- Sıkılaştırıcı bir göz kremi sürün

Hiçbir göz kreminin koyu halkalarınızı sihirli bir şekilde silemeyeceğini bilsek de, peptitler, ginseng, kolajen ve glutatyonlardan oluşan formüllerdeki kremler göz altlarınızda gözle görülür iyileşmelere yardımcı olabilirler. Göz kreminizi yüzük parmağınızla hafif hareketlerle dağıtabilirsiniz.

7- Her şeyi yüz yağıyla kaplayın

Yüzünüzün tamamına birkaç damla komedojenik olmayan cilt bakım yağlarından damlatarak sebum üretiminizi dengeleyebilirsiniz. Yağlı ve karma ciltli olmanız durumunda dahi cildinizin yağa ve neme ihtiyacı olduğunu unutmayın.

8- Güneş kreminizi unutmayın

SPF konusunda bilinçli olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sürdüğünüz ürünlerin cildinizde leke yaratmaması ve cildinizin güneşin zararlı ışınlarından korunması için güneş kreminizi ihmal etmeden her gün kullanmanız gerekiyor.

9- Akşamları bu rutini tekrarlayın ve gün sonunda çift aşamalı temizlik yapın

Akşam olduğunda, makyajınzın tüm izlerini temizlemek için temizleme yağlarından ve balzamlardan faydalanabilirsiniz. Ardından su bazlı bir temizleyiciyle de bu adımı tamamlayabilirsiniz.

10- Haftada bir kez peeling etkili bir maske kullanın

Siyah noktalar ve sivilceler üzerinde etkili olabilecek kimyasal peeling etkili ve asit barındıran maskeler haftada bir defa uuygulandığında cildinize iyi ve yeterli gelecektir. Cilt bariyeriniz bozulduysa papatya, zerdeçal ve aloevera gibi rahatlatıcı bileşenlerin bulunduğu maskeleri tercih etmeniz daha faydalı olabilir.

11- Haftada bir kez nemlendirici maske uygulayın

Yoğun etkili bir nem maskesi kullanarak cildinizin üzerinde parıl parıl olan ve çok nemli bir bitiş elde edebilirsiniz. Bunu son aşamada yapmaya özen gösterin.

Elbette herkesin yüzü bu kadar bakımla ve nemlendirici ürünle neme doymuş görünecektir fakat bu adımları uygulayıp ürünlerin iyice emildiğini gördükten sonra yüzünüzde kristal bir kürenin yansıması kadar parlaklık elde ettiğinizi görmek sizi fazlasıyla tatmin edecektir.

Referans: Sarah Y. Wu. "This 11-step routine gave me the 'glass skin' of my dreams". Şuradan alındı: https://www.glamourmagazine.co.uk/article/glass-skin. (20 Temmuz 2023).