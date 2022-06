Ruhunuzun iyileştiğini nasıl anlarsınız?

Fiziksel sağlığı üzerine çalışan birinin genellikle kolesterolünü düşürmek, daha hızlı koşmak veya daha fazla ağırlık kaldırmak gibi ölçülebilir hedefler vardır. Sıkı çalışmanızın somut bir şekilde karşılığını verdiğini görebilirsiniz ancak zihinsel sağlığınız üzerinde çalışıyorsanız, bu zihinsel ağırlığı taşıyarak nasıl güçlendiğinizi ölçmenin net bir yolu yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Egzersiz yapıyorsunuz, terapiye gidiyorsunuz, meditasyon yapıyorsunuz ama bunların ne kadar işe yaradığını nereden biliyorsunuz?

Ruh sağlığınızın iyileştiğini anlamanın yolları

Ruh sağlığınızın iyiye gidip gitmediğini söylemek zor gibi görünse de aslında iyileşmeyi ölçmenin bazı yolları vardır. İlerlemenizi belirlemenin bazı yolları şunlardır:

1- Hedeflerinize ulaştınız

Terapiye başladığınızda, bir terapist neden tedavi aradığınızı soracaktır. Çoğu insan hayatında bir sorun olduğunda terapiye başvurur ama terapi almak için krizde olmak zorunda değilsiniz. Bu sürecin başında, "Şu anda sihirli bir değnek sallasaydım ve bu üç şeyi çözebilseydi, bunlar ne olurdu?" sorusuna yanıt aramak iyi bir fikir olabilir. Eğer bu üç şeyin ne olduğunu belirtmekte zorlanıyorlarsanız, depresyon veya kaygılarınızın yaşamınızda ne yapmanızı engellediğini düşünebilirsiniz. Bu, depresyonun sosyal olmanızı engellemesi olabilir. Bu sorunu belirlemek, örneğin haftada bir sosyalleşme hedefini koymanıza yardımcı olabilir. Haftada bir kez sosyalleşmeye başlarsanız, bu bir ilerleme işaretidir çünkü bu, o tıkanıklıktan çıkmak için adımdır. Ayrıca, hedeflere ulaşmak, beyin yapınızı tam anlamıyla değiştirerek daha etkili olmasını sağlar ve diğer hedeflerinize doğru ilerlemenize yardımcı olur.

2- Belirtilerde bir azalma fark edersiniz

Çalışmaların etkisine bakmak için semptomların hafiflemesi belirleyici olabilir. Örneğin, panik atak tedavisine başladıysanız, belki haftada üç panik atak geçirmişsinizdir ve şimdi sadece bir tane yaşıyorsanız bu, iyileştiğinizin açık bir işaretidir ancak, sıfır panik atakta değilseniz umutsuzluğa kapılmayın. Amaç ilerlemedir, mükemmellik değil.

Zihinsel sağlığınız düzelirken fark edebileceğiniz bazı şeylere bir göz atalım:

Daha iyi uyku: Herhangi bir akıl sağlığı uzmanının size soracağı ilk sorulardan biri, uyku programınızın nasıl olduğudur. Yetersiz uyku zihinsel sağlık sorunlarına neden olabileceğinden, uyku ve zihinsel sağlık birbiriyle bağlantılıdır. Tersine, zihinsel sağlık sorunları da kötü uykuya neden olabilir. Bazı insanlar için bu, çok uyumak anlamına gelebilir. Diğerlerinde uykusuzluk veya uyku sorunu olabilir. Uyku düzeninizdeki iyileşme, ilerlemenin iyi bir ölçüsüdür.

Duygusal patlamalarda azalma: Eskiden çocuklarınıza ya da markette size yanlış bozuk para veren kasiyere sert çıkıştıysanız ve patlamalarınızın şimdi nadiren meydana geldiğini fark ederseniz, o zaman bu başka bir ilerleme işaretidir.

İştahın stabilizasyonu: Depresyonu olan bir kişi ya iştahını kaybedebilir ya da iştahında artış olabilir. İştahınızın oldukça sabit kaldığını fark ederseniz, bunun nedeni zihinsel sağlığınızın iyileşmesi olabilir.

2- Daha iyi sınırlarınız var

Sınırları nasıl ele aldığınız, büyümenizi ölçmenin harika bir yoludur. Örneğin arkadaşınız sizden her şeyi bırakmanızı ve aradığında onunla olmanızı beklemesi olabilir. Geçmişte, değerli bir arkadaşınızla ilişkinizi kaybetmekten korktuğunuz için bunu yapmış olabilirsiniz. Bunun yerine, yeni bir sınır koyabilir "Seni görmeyi çok isterim ama önceden haber vermen gerekiyor" mesajı verebilirsiniz. İlk başta size biraz zorlayıcı gelebilir ancak doğru sınırları belirlemek size “güçlenme duygusu” verir.

3- Kendinize daha fazla güveniyorsunuz

Karar vermek için başkalarının görüşlerine derinden güvenen biriyseniz, kendi yargınıza güvenme konusunda yeni keşfedilen bir yetenek, zihinsel sağlık yolculuğunuzda büyük bir başarı olabilir.

4- Duygusal zekânız artar

Duygusal zekayı bilişsel IQ'yu ölçebileceğimiz şekilde tam olarak ölçemesek de, duygusal zekada bir gelişme gözlemlemenin kesinlikle yolları var. Bazı işaretler, bir zamanlar olduğu kadar içselleştirmediğiniz veya duygularınızı içinde tutmadığınız olacaktır. Yüksek düzeyde bir duygusal zekan, saldırgan veya pasif-agresif olmaktan ziyade, kendini iddialı bir şekilde ifade etme yeteneği sağlar. Kendi eylemleriniz için sorumluluk almanın daha kolay olduğunu da görebilirsiniz.

Ya durumum kronik ise?

Kronik bir zihinsel sağlık sorununuz varsa, bu teşhisle sonsuza kadar yaşamak zorunda kalacağınız için hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz, ancak ilerlemenizi ölçmek için alabileceğiniz daha net işaretler var:

Epizodlarda azalma: Majör depresif bozukluğunuz varsa ve genellikle yılda iki veya üç atak geçiriyorsanız, ilerleme yılda sadece bir epizod geçiriyormuş gibi görünebilir veya bir bölümün uzunluğunda bir azalma gibi görünebilir.

Sağlıklı davranışlarda artış: Şizofreni veya bipolar bozukluk gibi ciddi bir akıl hastalığıyla uğraşıyorsanız, epizodlar her zaman realitenizin bir parçası olabilir. Bununla birlikte, daha önce olmadıysanız, düzenli olarak terapiye gelmek bile ilerleme gösterir. İlacınızı her gün almaya istekli olmanız da başka bir olumlu işarettir.

Bunlar, zihinsel sağlığınıza özen göstermede ilerleme görebileceğiniz bazı yollar olsa da, bu sadece bir örnek. Bu alanlardan birinde gelişmemiş olmanız, zihinsel sağlığınızın gelişmediği veya sıkı çalışmanızın buna değmediği anlamına gelmez.

Çoğu zaman, başkaları biz kendimizde görmeden önce zihinsel sağlığımızdaki ve işleyişimizdeki değişiklikleri görebilir. İyi bir terapist, hedefler belirlemenize ve bu değişikliklerin bazılarını kendi başınıza nasıl tespit edeceğinizi öğrenmenize yardımcı olabilir.

Referans: Theodora Blanchfield. "How Do I Know If My Mental Health Is Improving?". Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/how-do-i-know-if-my-mental-health-is-improving-5199596 (09.02.2022).