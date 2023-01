Zamanı kısıtlı olanlar için mutluluğun sırları

Çoğumuz gün içinde yeterli zaman bulamama hissine aşinayız. Kendinizi düzenli olarak "Çok meşgulüm" veya "Bunun için zamanım yok" derken buluyor musunuz? Zaman yoksulluğu özellikle çalışan ebeveynleri derinden etkiler. Sık sık zaman sıkıntısı hissetmek, genellikle hayatın sizi geçip gittiği algısına eşlik eder. Araştırmalar, zamanı kısıtlı bireylerin genellikle daha az aktif ve daha az sağlıklı hale geldiklerini ve ayrıca çevresine daha az yardımcı olduklarını gösteriyor. Araştırma ayrıca, zaman sıkıntısı çeken bireylerin daha düşük düzeyde mutluluk ve daha yüksek düzeyde kaygı, depresyon ve stres yaşadıklarını göstermektedir.

Zaman ve para, insanların mutluluk algısını etkileyen değerli metalardır. Zengin, birinci dünya ülkelerinde, zaman içinde paraya değer verme eğilimi vardır. Ancak araştırmalara göre, daha fazla boş zamana sahip olmak, gelirden bağımsız olarak artan mutluluk ve yaşam doyumu ile ilişkilidir.

Çoğumuz gelecekte şimdikinden daha fazla zamanımız olacağına inanırız. Şimdi çok çalışırsak, daha sonra hayattan zevk alabiliriz. Ancak gelecek geldiğinde daha fazla boş zamanımız olmuyor bu nedenle aynı davranışları tekrarlayıp duruyoruz.

Zaman algısı

Zamana karşı tutumunuz, değerleriniz ve zihniyetiniz tarafından şekillenir ve zaman algınız genellikle önceliklerinizi yansıtır. Bir görevi sıkıcı veya tatmin edici bulmazsanız, kendinize onu tamamlamak için zamanınız olmadığını söyleyebilirsiniz. Zaman algısı, yaşadığımız duygulardan güçlü bir şekilde etkilenebilir. Peki, önemli olan şeyler için nasıl daha fazla zaman bulabiliriz? Araştırmalar, bunun daha fazlasını yapmak ve bir şekilde gün içinde daha fazla zaman bulmakla ilgili olmadığını, önceliklerinizi yeniden tanımlamak ve sahip olduğunuz zamanı daha iyi kullanmakla ilgili olduğunu gösteriyor.

Bir şeye çok değer verdiğinizde, doğal olarak ona daha büyük bir saygıyla yaklaşırsınız. Sizin için neyin en önemli olduğu üzerine düşünmek, o ana aktif olarak katılmak ve artık size hizmet etmeyen görev ve projelerden uzaklaşmak faydalı olabilir. Zamanı değerli bir meta olarak görerek daha tatmin edici bir hayat yaşayabilirsiniz.

Zihniyeti sıfırlama

Bilinçaltınızın döngüler halinde oynadığı, size ne kadar meşgul olduğunuzu, ne kadar çok şey yapmanız gerektiğini ve ne kadar zaman fakiri olduğunuzu hatırlatan retoriğe kapılmak kolaydır. Bu nöral yol, varsayılan bir model haline gelir ve kendinizi bunalmış ve zaman açısından fakir hissetmenize neden olur. Bilinçaltı düşünce kalıpları, sinir sisteminiz üzerinde önemli ve olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bir gün boyunca, düşüncelerinizin ve kendinize gönderdiğiniz yinelenen mesajların farkında olun. Düşüncelerinizi aktif olarak yeniden çerçevelendirmeniz yararlı olabilir. Güçlü bir alıştırma, "Bunun için zamanım yok" ifadesini "Bu bir öncelik değil" ile değiştirmektir. Bir şeye öncelik vermeniz istendiğinde, bunun sizin için önemli olup olmadığını hemen anlarsınız.

Önemli olan şeyler

Temel değerlerinizi ve bunların günlük eylemleriniz ve aktivitelerinizle uyumlu olup olmadığını düşünün. Sizi hedeflerinize yaklaştırmayan, tamamladığınız günlük görevler var mı? Önemli şeylere zaman ayırmak için önemsiz görevleri ortadan kaldırın. Listenizdeki bazı görevleri devredin, yeniden planlayın veya basitçe kaldırın. Bir zaman izleme uygulaması indirmek yararlı bir alıştırma olabilir. Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanın süresini fark etmek sizi şaşırtabilir. Bu tarz aktiviteler rahatlatıcı gelebilir ancak sağlığınız söz konusu olduğunda aslında en iyi seçim değildir. Dinlenmek ve sinir sistemini yatıştıran yoga, meditasyon gibi aktivitelere katılmak ruh sağlığınız ve zindeliğiniz için önemlidir.

Sağlıklı sınırlar

Zamanınız konusunda cömert olmak, her şeye evet demek değildir. Yapabileceklerinizin bir sınırı var ve dikkatli bir seçim yapmanız gerekiyor. Yeni görevler ve sorumluluklar üstlenirken değerlerinizi yeniden gözden geçirin. Bu yeni görev sizi hedeflerinize yaklaştıracak mı? Değerlerinizi destekliyor mu? Aile hayatı için mi yoksa kişisel gelişiminiz için mi önemli?

Zorlu görevleri yeniden çerçevelendirin

Günlük olarak tamamlamamız gereken, devredilemeyen veya dışarıdan temin edilemeyen bazı görevler vardır. Monoton olabilirler ama hayatın bir parçasıdırlar. Bu görevleri yeniden çerçevelendirerek, beyninizi onları iyi harcanmış zaman olarak algılaması için yeniden düzenleyebilirsiniz.

Anı yaşayın

Zaman sadece burada ve şimdi, bu anda önemlidir. Geçmişi düşünerek değiştiremezsiniz ve ne kadar titizlikle plan yaparsanız yapın geleceği kontrol edemezsiniz. En son ne zaman zamanın durduğunu hissettiğini hatırlıyor musun? Bu anı derinlemesine düşünürseniz, deneyimle tamamen meşgul olduğunuzu görebilirsiniz. Bir akış halindeyken ve zihnimiz uyarıldığında ve meşgul olduğunda, zamanın varlığı sona erebilir. Tersine, sürekli bir planlama, acele etme ve koşuşturma döngüsüne kapılırsanız, zaman bir bulanıklık içinde geçer gibi gelir. Gelecekteki bir hedef için çalışırken, yol boyunca atılan her adımı deneyimlemek ve takdir etmek için zaman ayırın.

Sevdiklerinizle vakit geçirirken anda olmak ve anı tam olarak yaşamak özellikle önemlidir. Bu zamanı bağlanmak, şarj etmek ve değerli anılar oluşturmak için kullanın. Yaptığınız işe derinden odaklanarak ve aktif olarak dinleyerek mevcut bağları güçlendirebilir ve yeni ilişkiler kurabilirsiniz. Zor anlarda tamamen orada olmak da önemlidir. Zorlu deneyimler sırasında kaçınma veya dikkat dağıtma, acınızı azaltmanın en iyi yolu gibi görünse de bir aşamada acı çekmek kaçınılmazdır. Rahatsızlıkla oturmayı öğrendikçe ve bundan büyüdükçe, o kadar dirençli hale geliriz. Zor deneyimleri tam olarak kabul etmek ve onlarla ilişki kurmak, mutlu ve anlamlı zamanların tadını daha derinden çıkarmanızı da sağlayabilir.

Hayattaki en güzel şeyler bedavadır

Şükran pratiği yaparak küçük anları daha derinden takdir edin. Kısıtlı bir zamanları olduğunu fark eden insanlar, sıradan deneyimlerden daha fazla mutluluk duyarlar. Duygusal olarak ilgili hedefleri takip etme, daha cömert davranma ve yakın ilişkilerine öncelik verme olasılıkları daha yüksektir. Neredeyse çok geç olana kadar beklemeyin. Bugün kendinizi en mutlu hissettiğiniz zamanı düşünerek başlayın.

Genç kalın

Yaşlandıkça zamanın daha hızlı geçtiğine dair toplu bir inanç var. Yetişkinler olarak, görevler rutin hale gelebilir ve bazen otomatik pilotta hayatın içinden geçeriz. Hayat boyu öğrenmeyi, yeni şeyler denemeyi, yeni yerler keşfetmeyi ve kendinize yeni insanlarla tanışma fırsatı vermeyi taahhüt edin. Bu sizi meşgul ve bağlı tutacak ve hayatın her yaşta zenginleştirici ve anlamlı olmasını sağlayacaktır.

Sadece bir hayatımız ve sınırlı bir zamanımız var. Hepimizin de gün içinde aynı sayıda boş saati var. Bunları akıllıca kullanın. Zamanınızı nasıl geçireceğinizi aktif olarak seçin. Konfor alanlarınızı zorlayın, derinden meşgul olun, şükran pratiği yapın ve anılar yaratın. Şimdi değer verdiğiniz bir hayat yaşayın ki bir gün geriye dönüp iyi yaşanmış bir hayata bakabilesiniz.

