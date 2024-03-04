Yüz tipine uygun buruna nasıl karar verilir?

Burun estetiğinde doğru burun şekline karar verirken nelere dikkat edilir? Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Umur Akıner yanıtladı.

Yüz tipine uygun buruna nasıl karar verilir?
Güzellik
Giriş: 04 Mart 2024 12:41 Güncelleme: 04 Mart 2024 12:42
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Bu içerik Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Umur Akıner tarafından kaleme alınmıştır.


Burun estetiği ameliyatları diğer adıyla rinoplasti hakkında hastaların en çok merak ettikleri ve en çok yanılgıya düşebildikleri konulardan biri burun şekline tam olarak karar vermenin mümkün olup olmadığı ya da ne düzeyde karar verebilecekleridir. Bu konuda elbette birden fazla etken mevcut. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Umur Akıner bu etkenlerle ilgili bilgiler verdi.


Hastanın talebi: Burun ucunun biraz daha kalkık ya da daha düşük açılı ve doğal görünmesi hakkında hastanın fikri önemlidir ve doktorunuz bunu yönetebilir. Yine burun sırtının yüksekliği yönetilerek daha kavisli ya da daha düz ve naturel bir görünüm sağlanabilir. Burnun hacim ve ölçü olarak büyütülmesi ya da küçültülmesi görece daha zordur. Bu zorluğun nedeni yüksek cilt adaptasyonuna ihtiyaç duyulması ve radikal değişikliklerde anatomik yapıların hedeflenen formunu kaybetme riskinden gelir. Taleplerinizden hangilerinin daha mümkün hangilerinin daha az mümkün olduğunu cerrahınız size açıklayacaktır.


Doktorun önerileri: Burun estetiği ameliyatınızı planlarken doktorunuz sizin burnunuzu değerlendirir ve tecrübesine dayanarak bu burnun ne yönde değişebileceği konusunda hızlıca fikir sahibi olur. Çoğu zaman doktorun öngörüleri planlamada temel vazifesi görür ve hastanın talepleri bunun üzerinde değişiklikler yapmaya yarar. Doktorunuzun öngörülerini dikkatle dinlemeli ve sizin beklentilerinizle uyumlu olup olmadığını değerlendirmelisiniz.


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Anatomik sınırlar: Hepimiz insanız ve insan olmanın gereği olarak vücudumuzun bazı sınırları vardır. Burun estetiği olacak hastaların bu sınırların farkında olması önemlidir. Her burun, her yüz, her insan farklıdır. Yaş, cilt yapısı, cinsiyet gibi faktörler kısmen de olsa operasyondan önce değerlendirilebilirken, kıkırdakların, kemiklerin, bağların yapısı, kuvvetleri ve dinamikleri ancak operasyon sırasında gözlenebilir. Dolayısıyla rinoplasti için her zaman büyük oranda bir öngörülemezlik söz konusudur. Birçok etkenin ancak operasyon sırasında belli olacağını ve kararların doktorunuz tarafından verilmesi gerekeceğini bilmelisiniz. Doktorunuz bazen sizin beklentileriniz yönünde karar alabilirken bazen risk değerlendirmesi yaparak aksi yönde de hareket edebilir.


Cerrahın sınırları: Unutmamak gerekir ki cerrahlar da insandır ve hem yapabildiklerinin sınırları hem de tercihleri vardır. Her cerrahın kullandığı yöntemler, operasyon planlama metotları ve risk alma iştahları farklıdır. Dolayısıyla olumlu sonuçlar için hastanın beklentileri ve cerrahın stilinin uyuşması gerekir. Hasta tarafından bakınca cerrahınızı seçerken onun yaptığı paylaşımları incelemek ve stilinin sizin beklentilerinizle örtüştüğünü görmek önemlidir. Aynı şekilde estetik ameliyatların planlaması yapılırken cerrahlar da hastalarını değerlendirirler ve kendi yaklaşımlarına uygun olmayan hastaları kabul etmeyebilirler. Sağlıklı ve mutlu edici sonuçlar için bu önemli bir noktadır.


Şüphesiz ki en iyi sonuç hem hastanın hem de doktorun mutlu olduğu sonuçtur. En iyi sonucu elde edebilmek için operasyon planlamasında bu aşamaların farkında olmak çok önemlidir. Cerrahlar yaptıkları iş itibariyle titizlikle çalışmaya alışkındırlar ve hastalarına aktardıkları bilgilerin de bu titizlikle değerlendirilmesini isterler. Doktorunuza karar verirken yukarıda saydığım kriterlere göre değerlendirme yaparsanız operasyondan sonra mutlu olma olasılığınız çok daha yüksek olacaktır.


Burun estetiği sonrası hafta hafta iyileşme süreci
Burun estetiği sonrası hafta hafta iyileşme süreci

En ilginç estetik operasyonlar

Yapılma nedenleri ve sonuçları ile sizi bir hayli şaşırtacak estetik felaketleri...

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Jessica Rabbit'e benzemek için 16.000 dolar... 57 yaşındaki Annette Edwards, çizgi film karakteri Jessica Rabbit'e benzemek için tam 16 bin dolar harcadı. Annete Edwards bu karaktere benzeyebilmek için göğüs büyütme, kaş kaldırma ve botoks gibi operasyonlar geçirdi.
Annette Edwards
Kızına benzemek için... Janet Cunliffe kızı Jane Cunliffe'ye benzeyebilmek için bir dizi estetik ameliyatı geçirdi. Toplam maliyeti 13.000 dolar olan bu ameliyatların sonucunda Janet Cunliffe'yi görenler kızı ile ikiz sanıyor.
Angelina Jolie'ye benzemek için... Sperm bankasından sperm alarak hamile kalan ve sekiz çocuk dünyaya getiren Nadya Suleman, Angelina Jolie'ye benzeyebilmek için estetikle dudaklarını kalınlaştırdı. Suleman bu benzerliği sağlamak uğruna çeşitli estetik operasyonları da geçirdi.
Eşinin eski karısına benzemek için... İlk eşini trafik kazasında kaybeden Zhao Gang, ikinci eşinden ilk eşine benzemesi için estetik olmasını istedi. Eşi ise bu isteği kabul etti.
Michael Jackson aşkına! 3 çocuk annesi Mikki Jay, Michael Jackson'a benzemek için 16.000 dolar harcadı.
Gerçek bir barbie! 49 yaşındaki güzellik uzmanı Sarah Burge, gerçek bir Barbie olabilmek için yarım milyon sterlin harcadı. Sarah Burge bu uğurda cilt düzeltme, göğüs büyütme, karın gerdirme ve kalça küçültme gibi toplam 100 operasyon geçirdi.
Tıpatıp ikiz olmak için... Jo ve Kerry Burton'un hikayesi ikiz kız kardeşlerden Jo'nun burun ameliyatı olmasından sonra başlıyor. Kerry'nin ikiz olduğumuz için birbirimize benzemeliyiz düşüncesiyle hareket eden ikiz kardeşler göğüs büyütme, kaş kaldırma, kalıcı dövme ve botoks yaptırdılar. Bu estetiklerin maliyeti ise 60.000 dolar oldu.
Şeytana benzemek... Gavin Paslow, sivri dişler, boynuzlar ve çatallı bir dile sahip olmak için toplamda 3.500 sterlin tutan bir dizi estetik operasyon geçirdi.
Bir günde 10 estetik ameliyat! 23 yaşında olan televizyon yıldızı Heidi Montag, 10 saat süren bir dizi ameliyatla yüzü ve vücudunun birçok yerine estetik operasyon yaptırdı.
Mısır Kraliçesi Nefertiti'ye benzemek için... Nileen Namita, Mısır'ın güzelliği ile ünlü kraliçesi Nefertiti'ye benzemek için tam 51 defa estetik operasyonu geçirdi. Bu operasyonların maliyeti ise 200.000 sterlin.
Demi Moore'a benzemek için 160 bin TL... Lisa Connell'ın ameliyat edilemeyecek bir beyin tümörü vardı. O da 160 bin TL harcayarak Demi Moore'a benzemek istedi...
Madonna'ya benzemek için 460 bin TL harcayan adam Adam Guerra, Madonna'ya benzemek için 18 farklı operasyon geçirdi. Bu operasyonların maliyeti 450 bin TL'den fazlaydı.
"Red Skull"a benzemek... Henry Damon, göz bebeklerini dahi ciddi bir değişime uğrattı bu uğurda Damon, burnunu tıpkı Marvel'ın "Red Skull" karakteri gibi yaptırdı.
Kim Kardashian hayranı bir adam... Jordan James Parke, 50'nin üstünde estetik ameliyatı yaptırdı. 400 bin TL'yi gözden çıkaran Parke Kim Kardashian hayranı...
Karikatürüne benzemek isteyince... 16 yaşındayken karikatürünü yaptıran Krystina Butel, 30 yaşına geldiğinde, o karikatürdeki haline dönmek istedi ve bu amaçla 400 bin TL harcadı.
Brezilyalı Koreli olursa... Kore dizilerinden etkilenen Brezilyalı Max, yeni adıyla Xiahn bu hayranlığı uğruna10 ayrı operasyon geçirerek Asyalı görünümüne kavuştu.
Robotuna benzemek istedi Hiroshi Ishiguro, 41 yaşındayken kendisine benzeyen bir robot yapmıştı. Yıllar geçtikçe kendisi yaşlandı, robot aynı kaldı. Ishiguro, robot haline benzemek için bir dizi operasyon geçirdi.
Sevgili bulmak için Ricky Martin olmak Fran Mariano, kendisine sevgili bulabilmek için idolü Ricky Martin'e benzemek istedi ve bunun için dört kez ameliyat masasına yattı.
80 bin TL'ye Pamela Anderson 28 yaşındaki İngiliz bir kadın, yaklaşık 80 bin TL harcayarak Pamela Anderson'a benzemeye çalıştı.


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