Yüz tipine uygun buruna nasıl karar verilir?

Bu içerik Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Umur Akıner tarafından kaleme alınmıştır.

Burun estetiği ameliyatları diğer adıyla rinoplasti hakkında hastaların en çok merak ettikleri ve en çok yanılgıya düşebildikleri konulardan biri burun şekline tam olarak karar vermenin mümkün olup olmadığı ya da ne düzeyde karar verebilecekleridir. Bu konuda elbette birden fazla etken mevcut. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Umur Akıner bu etkenlerle ilgili bilgiler verdi.

Hastanın talebi: Burun ucunun biraz daha kalkık ya da daha düşük açılı ve doğal görünmesi hakkında hastanın fikri önemlidir ve doktorunuz bunu yönetebilir. Yine burun sırtının yüksekliği yönetilerek daha kavisli ya da daha düz ve naturel bir görünüm sağlanabilir. Burnun hacim ve ölçü olarak büyütülmesi ya da küçültülmesi görece daha zordur. Bu zorluğun nedeni yüksek cilt adaptasyonuna ihtiyaç duyulması ve radikal değişikliklerde anatomik yapıların hedeflenen formunu kaybetme riskinden gelir. Taleplerinizden hangilerinin daha mümkün hangilerinin daha az mümkün olduğunu cerrahınız size açıklayacaktır.

Doktorun önerileri: Burun estetiği ameliyatınızı planlarken doktorunuz sizin burnunuzu değerlendirir ve tecrübesine dayanarak bu burnun ne yönde değişebileceği konusunda hızlıca fikir sahibi olur. Çoğu zaman doktorun öngörüleri planlamada temel vazifesi görür ve hastanın talepleri bunun üzerinde değişiklikler yapmaya yarar. Doktorunuzun öngörülerini dikkatle dinlemeli ve sizin beklentilerinizle uyumlu olup olmadığını değerlendirmelisiniz.

Anatomik sınırlar: Hepimiz insanız ve insan olmanın gereği olarak vücudumuzun bazı sınırları vardır. Burun estetiği olacak hastaların bu sınırların farkında olması önemlidir. Her burun, her yüz, her insan farklıdır. Yaş, cilt yapısı, cinsiyet gibi faktörler kısmen de olsa operasyondan önce değerlendirilebilirken, kıkırdakların, kemiklerin, bağların yapısı, kuvvetleri ve dinamikleri ancak operasyon sırasında gözlenebilir. Dolayısıyla rinoplasti için her zaman büyük oranda bir öngörülemezlik söz konusudur. Birçok etkenin ancak operasyon sırasında belli olacağını ve kararların doktorunuz tarafından verilmesi gerekeceğini bilmelisiniz. Doktorunuz bazen sizin beklentileriniz yönünde karar alabilirken bazen risk değerlendirmesi yaparak aksi yönde de hareket edebilir.

Cerrahın sınırları: Unutmamak gerekir ki cerrahlar da insandır ve hem yapabildiklerinin sınırları hem de tercihleri vardır. Her cerrahın kullandığı yöntemler, operasyon planlama metotları ve risk alma iştahları farklıdır. Dolayısıyla olumlu sonuçlar için hastanın beklentileri ve cerrahın stilinin uyuşması gerekir. Hasta tarafından bakınca cerrahınızı seçerken onun yaptığı paylaşımları incelemek ve stilinin sizin beklentilerinizle örtüştüğünü görmek önemlidir. Aynı şekilde estetik ameliyatların planlaması yapılırken cerrahlar da hastalarını değerlendirirler ve kendi yaklaşımlarına uygun olmayan hastaları kabul etmeyebilirler. Sağlıklı ve mutlu edici sonuçlar için bu önemli bir noktadır.

Şüphesiz ki en iyi sonuç hem hastanın hem de doktorun mutlu olduğu sonuçtur. En iyi sonucu elde edebilmek için operasyon planlamasında bu aşamaların farkında olmak çok önemlidir. Cerrahlar yaptıkları iş itibariyle titizlikle çalışmaya alışkındırlar ve hastalarına aktardıkları bilgilerin de bu titizlikle değerlendirilmesini isterler. Doktorunuza karar verirken yukarıda saydığım kriterlere göre değerlendirme yaparsanız operasyondan sonra mutlu olma olasılığınız çok daha yüksek olacaktır.