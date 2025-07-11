Günlük burç yorumları: 13 Temmuz 2025 Pazar

13 Temmuz 2025 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 11 Temmuz 2025 23:53 Güncelleme: 12 Temmuz 2025 00:00
ABONE OL

  • Ay günü Kova burcunda geçiriyor ve bağımsızlığımızı korurken adil ve destekleyici olmayı arzuluyoruz. Bu geçiş, zihinsel uyarım ve sıradışı ya da alışılmadık deneyimler arayışını teşvik eder. Sosyal hayatımıza, yeni fikirlere ve ilerici değişimlere olan ilgimiz artar. Merkür'ün Seres ile yaptığı üçgen açı sayesinde daha sıcak ve düşünceli bir şekilde iletişim kurarız. Bu dönem hem öğretmek hem de öğrenmek, duyguları ifade etmek, pazarlama ve tanıtım için uygundur. Satürn geri hareketine geçerken durağanlaşıyor; bu durum, "Satürn"le ilişkilendirilen her şeyi geçici olarak büyütebilir ve güne (ve bu haftaya) biraz ağır bir enerji getirebilir. Bu değişime uyum sağlayana kadar hata yapma olasılığımız daha yüksek olabilir.

    1 / 13

  • 13 TEMMUZ 2025 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Ay bugün arkadaşlar, gruplar, hayaller, topluluk ve umutlar alanınızda ilerliyor ve bugün kendinizden daha büyük bir şeye bağlanma isteği duyuyorsunuz. Endişeleri ve kaygıları bir kenara bırakmak ve bunun yerine bağlantılar kurmaya ve mutluluğa ulaşma hedeflerinizi planlamaya odaklanmak için iyi bir zaman. Bugün aynı zamanda olağanüstü bir öğretme (ya da öğrenme) anı da getirebilir. Diğerleri sizi benzersiz bakış açınızla takdir ediyor. Şu anda samimi ve yardımcı tavsiyeler sunuyorsunuz ve bu tavsiyeler iyi karşılanabilir. Bugün farklı seçenekleri keşfetmek istiyorsunuz ve gezegen geçişleri, rahat ve aceleye gelmeyen bir tempo için sizi destekliyor.

    2 / 13

  • 13 TEMMUZ 2025 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Ay tüm gün güneş haritanızın onuncu evinde ilerliyor, bu da Ay döngüsünün daha göz önünde olduğunuz, sorumluluk taşıdığınız bir zamanını işaret ediyor; insanlar yaptıklarınızı fark edebilir ve hatta sizi bunun için takdir edebilir. Alternatif olarak, hedeflerinize ve onlara ne kadar yaklaştığınıza özel bir dikkat gösterebilirsiniz. Önceliklerinizi yeniden gözden geçirmek ve gerekiyorsa eksikleri tamamlamak için iyi bir zaman. Yine de bugün duygusal ya da kişisel konular hakkında yapılacak konuşmalar da son derece tatmin edici olabilir. Aileyle uyum sağlamak ya da pratik bir sorunu çözmek olumlu bir odak olabilir. Yaratıcı fikirler ve sıcak, umut dolu paylaşımlar için harika bir zaman olabilir.

    3 / 13

  • 13 TEMMUZ 2025 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Ay tüm gün burcunuzla uyumlu bir şekilde ilerliyor, bu da sizi kabuğunuzdan çıkmaya teşvik ediyor. Kendinizi oldukça canlı ve özgür hissediyorsunuz, ama aynı zamanda daha geniş planlarınızı düşünmek için de uygun bir konumdasınız. Bilgiye, çeşitliliğe ve hareketliliğe olan arzunuzu beslemek için güçlü bir istek duyabilirsiniz ve sıradan olana tahammülünüz yok. Bugün özellikle destekleyici öğretme ya da öğrenme anları yaşanabilir. Fikir alışverişi yapmak ve zengin, yeni düşünceler geliştirmek tatmin edici olabilir. Yeteneklerinizi ve becerilerinizi faydalı şekilde kullanmak istiyorsunuz. Canlandırıcı, sıcak ve açık bir iletişim için son derece uygun bir gündesiniz.

    4 / 13

  • 13 TEMMUZ 2025 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Ay bugün tüm gün yenilenme alanınızda ilerliyor, bu da sizi daha anlamlı, derin ya da hayatınızı küçük de olsa dönüştürebilecek faaliyetlere yönelmeye itiyor. Ay döngüsünün bu zamanı, bir kişiyle ya da projeyle anlamlı bir bağ kurmak için uygundur. Arzularınız, ihtiyaçlarınız ve isteklerinizle temas kurmak açısından harika bir konumdasınız. Pazarlama planları ya da bütçeler hazırlamak için de güçlü bir enerjiniz var. Zihniniz şu anda verimli ve yaratıcı çalışıyor. Kişisel olarak kendinizi şımartma eğiliminde olsanız da, genel olarak işleri yoluna koymakla ilgili zengin fikirler geliştirebilirsiniz.

    5 / 13

  • 13 TEMMUZ 2025 PAZAR ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, Ay bugün tüm gün ortaklık alanınızda ilerliyor ve ilişkilerinizle sosyal hayatınıza her zamankinden daha fazla önem verdiğinizi fark edebilirsiniz. Daha fazla denge ve geri bildirim arıyorsunuz. Bugünün iş birliği, dostluk ve açıklık teması size iyi geliyor. Kişisel bir ilgi alanının peşinden gitmek için de uygun bir zamandasınız. Mesajınızı açık ve sempatik bir şekilde iletebiliyorsunuz. Hem odaklanmış hem de rahat hissediyorsunuz. Fikirlerinizi iletmek ve kendinizi ifade etmek için doğal fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bugün önemli bir şekilde fikirlerinize ihtiyaç duyulabilir. Zihinsel düzeyde bir yapbozun parçaları yerine oturabilir. Sağlıklı ve tatmin edici etkileşimlere olan arzunuz artabilir ve bugün yaptığınız konuşmalardan çok şey öğrenebilirsiniz.

    6 / 13

  • 13 TEMMUZ 2025 PAZAR BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Ay bugün tüm gün iş ve sağlık alanınızda ilerliyor, bu da sizi görevlerinize her zamankinden daha fazla odaklanmaya yöneltiyor. Bir iş projesi ya da planı için kendinizi çok uygun bir konumda bulabilir ve işlerinizi hallederken bundan keyif alabilirsiniz. Bugün, rahat ama verimli bir gün olabilir. Perde arkasında yapılan işler, araştırmalar ya da özel konular hakkında yapılan konuşmalar için de uygunsunuz; bu tür iletişimler doğal akabilir ve iyileştirici olabilir. Özellikle sakin ve dengeli bir tempo size cazip geliyor. Bugün anlamlı konuşmalar yapmak ya da duyguları ifade etmek için büyük bir potansiyel taşıyor. Teşvik edici sözlerle kendinizi geliştirmenin mümkün olduğu bir gün olabilir.

    7 / 13

  • 13 TEMMUZ 2025 PAZAR TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Ay bugün tüm gün haritanızın eğlenceli ve yaratıcı alanında ilerliyor, bu da doğal neşenizi ön plana çıkarıyor. Arkadaşlarınızla ya da bir partnerle yapacağınız sağlıklı, destekleyici ve besleyici konuşmalar için güzel bir enerji sizinle. Bugün başkalarıyla yaptığınız sohbetlerde ilerleme kaydedebilir ya da biriyle, gündemle veya özel bir ilgi alanınızla ilgili keyifli bir sohbetin tadını çıkarabilirsiniz. Konuşmalar yürek ısıtan cinsten olabilir. Zihinsel düzeyde, eski yöntemlere ya da fikirlere inatla bağlı kalmak yerine, gönüllü olarak bazı ayarlamalar yapmak için uygun bir zaman. Ay'ın bugün Venüs'le uyum içinde olması, sosyal özgüveninizi artırır ve kişisel bakış açınıza olumlu bir katkı sağlar. Uyum ve denge duygunuz bugün çok güçlü.

    8 / 13

  • 13 TEMMUZ 2025 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bir soruna farklı bir bakış açısından yaklaşmanız gerekiyorsa, bugün bunun için oldukça uygun bir gün. Düşünceler yenilikçi, zihinler açık. Özellikle daha büyük hedefleriniz, kariyer, iş, sağlık ve para konularında, geçmişte var olmayan seçenekleri şimdi görebilirsiniz. Kendi başınıza zaman geçirebilir ve dış etkilerden uzak kalabilirseniz, zihinsel olarak bundan büyük fayda sağlayabilirsiniz. Ay tüm gün ev ve aile alanınızda ilerliyor ve kişisel hayatınıza odaklanıyorsunuz. Ev yaşantınıza daha fazla denge getirmek için harika bir konumdasınız.

    9 / 13

  • 13 TEMMUZ 2025 PAZAR YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Ay tüm gün iletişim alanınızda ilerliyor, bu da sizi bağlantı kurmaya, öğrenmeye ve paylaşmaya teşvik ediyor. Bu geçiş sizi kabuğunuzdan çıkmaya itiyor. Merakınız artmış durumda, daha dikkatlisiniz ve gün içinde çeşitli aktivitelere katılabilir ya da bolca sohbet edebilirsiniz. Yaratıcılık açısından yeni fikirler için mükemmel bir gün. Kişisel çekiciliğiniz açısından da güzel bir enerji sizinle; insanlar, siz mesafeli bir ruh hâlinde olsanız bile, cazip yönlerinizi fark ediyor. Rahat ettiğiniz bir tempoyla ilerlediğiniz sürece, bugün neyi hedeflerseniz başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Güzel konuşmalar yaşanabilir ve fikir alışverişi tatmin edici olabilir. Başkalarına ulaşma isteğiniz yüksek.

    10 / 13

  • 13 TEMMUZ 2025 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Ay tüm gün kaynaklar alanınızda ilerliyor, bu da enerjinizi, paranızı ve zamanınızı nereye yönlendireceğinizi daha iyi anlamanız için uygun bir zaman olduğunu gösteriyor. Projeleriniz için düşünceli planlar yapabilirsiniz. Fikirlerle dolup taşabilir ve bunları ifade etmek, paylaşmak için doğal yollar bulabilirsiniz. Kişisel bir ilgi alanının peşinden gitmek için de mükemmel bir dönem. Bugün hırsınız olumlu şekilde harekete geçiyor ve kişisel bir konuyla ilgili arındırıcı bir sohbetten keyif alabilirsiniz. Başkalarına ve işlerinize ya da ev işlerine yaklaşımınızda sakin ve kolay bir tavır en iyi sonuçları getirecek.

    11 / 13

  • 13 TEMMUZ 2025 PAZAR KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Ay bugün tüm gün burcunuzda ilerliyor, size biraz "ben zamanı" sunuyor. Ay döngüsünün bu döneminde çevrenizle duygusal bir bağ kurmayı arıyorsunuz ve başkaları sizi duyuyor! Bugün gezegen geçişleri, duygularınızı kabul etmeniz, duygusal ihtiyaçlarınıza özen göstermeniz ve duygusal arzularınızı yerine getirmeniz için sizi teşvik ediyor. Bugün sohbetler, düşünceler ya da çalışmalar size tatmin sağlayabilir. Özellikle bir partnerle iletişim yapıcı, verimli ve hatta iyileştirici olabilir. Danışmanlık ya da öğretme/öğrenme durumları destekleniyor. Yaratıcı ilham bir partnerden veya yakın bir arkadaştan gelebilir. Fikirlerinizi ve hayallerinizi paylaşmak size ya da ilişkinize güç katabilir.

    12 / 13

  • 13 TEMMUZ 2025 PAZAR BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Ay bugün tüm gün gizlilik alanınızda ilerliyor ve duygusal olarak kendinizi geri planda tutmaya meyillisiniz. Görev çağrısı olsa bile, bu geçiş sırasında duygusal olarak biraz "gözden uzak" işliyorsunuz. Canlandırıcı, yenileyici ve sakin faaliyetler için mükemmel bir zaman. Yine de para, iş, çalışma ya da sağlık gibi alanlarda yeni fikirler ve yöntemler üretmek için verimli bir dönem olabilir. Bugün Merkür-Seres üçgeni iletişimi güçlendiriyor. Konuşmalar dostane, adil ve faydalı geçiyor. Pratik işleriniz, finanslarınız, günlük görevleriniz, rutinleriniz ve alışkanlıklarınız üzerine özellikle düşünüyor ve bu alanlarda kendinize daha iyi bakmak için planlar yapıyor olabilirsiniz. Şu anda olağanüstü derecede pratik ve beceriklisiniz.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.