Gökkuşağı Tepeleri keşfedilmeyi bekliyor

45 milyon yıl öncesine dayanan oluşumlarıyla doğa harikası olma özelliği taşıyan ve dünyada benzeri yalnızca Çin'de bulunan Oltu'nun rengarenk tepeleri, özellikle yağmur sonrası daha da belirginleşip, doğa fotoğrafçılarının gözdesi haline geliyor.