Gökkuşağı Tepeleri keşfedilmeyi bekliyor

Oltu'nun do\u011fal zenginlikleri, b\u00f6lgenin tan\u0131t\u0131m\u0131na da katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor. . G\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131 ve k\u0131rm\u0131z\u0131 tepeleri ise do\u011fa tutkunlar\u0131n\u0131n bir numaral\u0131 rotalar\u0131ndan olmaya aday.. 45 milyon y\u0131l \u00f6ncesine dayanan olu\u015fumlar\u0131yla do\u011fa harikas\u0131 olma \u00f6zelli\u011fi ta\u015f\u0131yan ve d\u00fcnyada benzeri yaln\u0131zca \u00c7in'de bulunan Oltu'nun rengarenk tepeleri, \u00f6zellikle ya\u011fmur sonras\u0131 daha da belirginle\u015fip, do\u011fa foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n g\u00f6zdesi haline geliyor.. K\u0131rsal Tuzla, Yolboyu, Bah\u00e7ecik ve Kalebo\u011faz\u0131 mahallelerinde yer alan g\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131 ve k\u0131rm\u0131z\u0131 tepeler, her ge\u00e7en g\u00fcn daha fazla turistin ilgisini \u00e7ekiyor. . Do\u011fa foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n da sanatlar\u0131n\u0131 icra etmek i\u00e7in s\u0131kl\u0131kla tercih etti\u011fi b\u00f6lge, manzaras\u0131yla turizme de katk\u0131 sa\u011flama potansiyeli ta\u015f\u0131yor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 DHA ve \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . .
YORUMLAR