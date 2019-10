Ovülasyon (yumurtlama dönemi) nedir?

Ovülasyon yani yumurtlama dönemi, ergenlik döneminden başlayarak menopoz dönemine kadar sağlıklı her kadında görülen, yumurtanın içinde bulunduğu folikül adı verilen kesecikten fallop tüplerine bırakılması ile oluşan durumdur. Üreme çağında sağlıklı bir kadında her ay gerçekleşir. Gebelik oluşması için rahme açılan fallop tüplerinde bulunan yumurta ve erkek üreme hücresi olan spermin bir araya gelmesi gerekir, bu nedenle ovülasyon bir gebeliğin oluşması için en önemli etkenlerden biridir. Gebelik oluşması için ovülasyon belirtilerini yakalamak ve bu tarihleri değerlendirmek daha hızlı sonuç almanızı sağlar. Bu belirtileri yakalayabilmek için bir aylık döngünüzü bilmek fayda sağlar. 28 günde bir düzenli olarak adet görüyorsanız, adet başlangıcınızdan altı gün sonra yumurta salınımı başlar, genellikle 14 güne kadar yumurtalarınız olgunlaşma sürecindedir. Sağlıklı bir kadında her ay yaklaşık 3 ila 30 yumurta olgunlaşır ve en olgun yumurta fallop tüplerine salınır. Bu yumurtanın canlı kalma süresi 24 saattir. Spermler kadın bedeninde beş güne kadar canlı kalabildikleri için yumurtlama öncesi ve yumurtlama günü gebelik sağlamak için önemlidir.

Yumurtlama döneminin belirtileri nelerdir?

Rahim ağzında görülen değişimler

Yumurtlama döneminde bedeniniz spermle yumurtanın birbirine daha kolay kavuşması için daha nemli ve daha yumuşak bir hal alır. Yumurtlamanın hemen öncesinde ve yumurtlama süresinde önceki günlerden farklı olarak serviksiniz daha yumuşak ve ıslak bir hal alır, bunu elinizle kontrol etmek kolaydır.

Yumurtlama dönemi sancısı

Yumurtlama döneminde kadınların büyük bir kısmı, eğer vücutlarını dinlerlerse karın bölgesinin alt kısmında adet sancısına benzeyen sancılar hissederler. Eğer takvimsel olarak ay döngünüzün ortalarına yakınsanız ve sancı, kramp gibi işaretler hissediyorsanız bunu yumurtlama belirtisi olarak görebilirsiniz.

Yumurtlama dönemi akıntısı

Yumurtlama döneminde görülen akıntı diğer günlerde görülen saydam akıntıdan farklıdır. Bu akıntı daha kaygan ve iki parmak arasında tutulduğunda uzayabilir yapıdadır ve bir yumurtlama dönemi işaretidir.

Meme hassasiyeti

Bedeni hamileliği hazırlamak için artan progeston hormonu meme hassasiyetine neden olabilir. Ay döngüsünün ortasında adet dönemindeki hassasiyete benzer bir hassasiyet yumurtlama dönemi emaresi olarak görülebilir.

Vücut ısısında artış

Yumurtlama döneminde vücut ısında bir ya da bir dereceye yakın bir artış görülür. Düzenli olarak her sabah vücut ısısı kontrolü yaparak, yükselmenin başladığı günleri takip etmek ve gebelik için değerlendirmek mümkündür.

Cinsel istek artışı

Araştırmalar yumurtlama dönemi ve cinsel istek arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Bu dönemde salgılanan hormonlar ve bu hormonların yarattığı değişim cinsel istekte artışa neden olur. Kişisel olarak bunu takip edip, yumurtlama dönemi işareti olarak değerlendirmek mümkündür.