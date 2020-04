Yumurta kalitesini artırmak mümkün

Yumurta kalitesini artırmak için neler yapılmalı?

Hamile kalmayı ya da doğurganlık tedavisine başlamayı düşünenler için yumurta kalitesini artırma önerileri...

Sağlıklı bir kadın yumurtalıklarında belirli bir yumurta rezervi ile doğar ve her adet döngüsünde, belirli sayıda yumurta hücresini kaybeder. Menopoz sürecinde ise artık yumurta rezervleri tükenir ve doğurganlık sona erer. Hamile kalmayı düşünen kadınlar için en önemli konulardan biri, yumurta kalitesidir ve hep bizimle olan bu hücrelerin sağlıklı olabilmesi bizim elimizdedir. Yaşam tarzında yapılan olumlu değişiklikler, 3 ila 6 ay içerisinde yumurta hücrelerinin kalitesinde ve doğurganlık işlevlerinde belirgin iyileşmelerin gözlemlenebilmesini sağlar.

1- Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyin

Yaşımız ilerledikçe çevresel toksinlerin etkilerine daha fazla maruz kalmaya başlarız. Metabolizmamızın genel sağlığı, doğurganlığımızı da doğrudan etkiler. Sağlıklı beslenmek ve sağlıklı bir kiloda kalmaya özen göstermek, düzenli olarak egzersiz yapmak doğurganlığı desteklemek için yapılabilecek en iyi şeylerden biridir. Yumurtalıkların çalışmasını ve her ay sağlıklı yumurta hücreleri üretilebilmesini sağlayabilmek için genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzını alışkanlık haline getirmek çok önemlidir. Kadın sağlığı ve doğurganlık uzmanı Dr. Lora Shahine şöyle diyor: “Genel sağlığımızı korumak, doğurganlığımızı da güçlendirmek demektir. Fazla zayıf ya da aşırı kilolu olmak doğurganlığı etkileyebileceğinden, sağlıklı bir kiloyu korumak da önemli. Sağlıklı beslenin ve yormayan egzersizlere ağırlık verin. Yoga, pilates, yürüyüş gibi egzersizler idealdir.”

2- Stresle başa çıkın

Hamile kalmaya çalışanlara ‘rahat olman gerek...’ dendiğini duymuşsunuzdur. Bu çoğunlukla sinir bozucu bir ifade olabilir çünkü halihazırda hamile kalmaya çalışma stresi bile başlı başına yeterlidir! Ancak stresle baş etmek demek, stresi yok etmek demek değildir; stres seviyenizi dengelemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Yapılan araştırmalar gebe kalma sürecinde stresin önemli bir faktör olarak görüldüğünü doğruluyor. Dr. Shahine, “Stresi engelleyemezsiniz ancak onunla baş etmek için meditasyon ya da hafif egzersiz gibi yöntemleri kullanabilirsiniz” diyor. “Kendi yaşam tarzınıza uygun bir stres-azaltma yöntemi belirleyin, bir gevşeme tekniği öğrenin ya da arkadaşlarınızla düzenli zaman geçirin... size hangisi iyi geliyorsa.”

3- Sigara, kahve ve alkolden uzak durun

Harvard Tıp Okulu’ndan Dr. Alice Domar, “nikotin yumurtalar için zehirlidir ve sigara içen kadınların doğurganlık yaşına 10 yaş ekleyebileceğimizi gösteren çalışmalar vardır” diyor. Kafein ile ilgili çalışmalar o kadar güçlü olmasa da, sık olarak tüketilmemesinin önerildiğini hatırlatan Dr. Domar, “hamileyken yapmamanız gereken her şeyi hamile kalmaya çalışırken bırakmalısınız” şeklinde uyarıyor.

4- Besin takviyeleri alın

Coenzim Q10, folik asit ile A ve E vitaminleri gibi antioksidanlar, yumurta hücrelerindeki mitokondriyal fonksiyonları iyileştirir ve doğurganlığı destekler. Bir uzmana danışarak ve kan değerlerinize baktırarak hangi vitamin/mineral desteklerini almanızın uygun olacağını görüşebilirsiniz.

5- İyi beslenin

Dr. Domar, belirgin bir türde diyetin doğurganlığı artırdığına dair herhangi bir kanıt olmadığını hatırlatıyor ve ekliyor: “Özellikle belirli gıdalardan kaçınmanızı gerektiren bir sağlık durumunuz yoksa, büyükannenizin size önereceği türde sağlıklı gıdaların hepsinden tüketmenizi öneririm; bol sebze ve meyve, tam tahıllar, kaliteli et, tam yağlı süt ürünleri, kuruyemişler...”

Sağlıklı beslenmek metabolizmayı genel olarak iyileştirerek doğurganlığı destekler ve aynı şekilde sağlıksız, paketli, işlenmiş gıdalar tüketmekten de kaçınmak gerekir.

