YouTube'a alternatif video paylaşım siteleri

Dailymotion\nT\u00fcrkiye'de pop\u00fcler olan bu platform, video i\u00e7eriklerinin payla\u015f\u0131lmas\u0131na olanak tan\u0131r ve YouTube'a benzer bir deneyim sunar.. Vimeo\nDaha \u00e7ok yarat\u0131c\u0131 i\u00e7erik \u00fcreticileri ve profesyoneller taraf\u0131ndan tercih edilir. Sanatsal videolar, belgeseller ve k\u0131sa filmler i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r.. \u0130zlesene\nT\u00fcrkiye merkezli bir video payla\u015f\u0131m platformudur. E\u011flence, m\u00fczik, haber ve farkl\u0131 kategorilerde i\u00e7erik sunar.. Kick\nOyun a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 canl\u0131 yay\u0131n platformu olmakla birlikte, farkl\u0131 i\u00e7erik kategorilerinde de yay\u0131n yap\u0131labilmektedir.. Snapchat \nK\u0131sa videolar\u0131n payla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir di\u011fer sosyal medya platformu. \u00d6zellikle gen\u00e7 kitle aras\u0131nda olduk\u00e7a pop\u00fcler.. Yandex Video\nYandex arama motorunun video i\u00e7erik hizmeti, T\u00fcrkiye'de Yandex kullan\u0131c\u0131lar\u0131 aras\u0131nda yayg\u0131n..
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