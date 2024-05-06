Yorgun annelere alınabilecek hediyeler

Anneler Günü'nde bu sıralar fazlaca yorgun olduğunu hissettiğiniz annelere alabileceğiniz hediyeleri derledik!

Anne - Baba
Giriş: 06 Mayıs 2024 13:29 Güncelleme: 06 Mayıs 2024 13:29
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  • Ev temizliği

    Çeşitli temizlik firmalarından ayarlayacağınız bir yardımcı ile annenizi rahatlatmaya ne dersiniz? Halihazırda bir sürü yapılacak iş dururken onun hiçbir şey düşünmediği bir gün planlamak annenize en güzel hediyelerden biri olabilir.

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  • Sauna&Spa

    Annenize rahatlayacağı bir alan yaratmak için sauna&spa şahane bir seçenek olabilir. Anneniz başta gönülsüz olsa dahi ona eşlik ederseniz nasıl rahatlayacağını kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

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  • Masaj aleti

    Bir gün değil, ihtiyaç duyduğu her gün masaj yaptırma fırsatı olsun istiyorsanız ona masaj aleti alabilirsiniz.

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  • Çocuk bakımı

    Özellikle 0-5 yaş aralığında çocuğu olan anneleri rahatlatacak harika bir fikir! Destek olmak istediğiniz annenin çocuğuyla tüm gün geçirip bir gün dahi olsa tamamen kendi haline kalmasına fırsat sağlayabilirsiniz.

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  • Sevdiği bir yemek

    İster ev yemeği ister sevdiği restauranttan sipariş... Bu iki seçenek de yorgun anneyi mutlu edecek küçük ama ince düşünülmüş bir hediye olabilir.

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  • Otelde bir gece

    Evden biraz uzaklaşmak da bazen iyi bir fikir olabilir. Bir gece konaklama eşinize, arkadaşınıza, annenize hediye edebileceğiniz oldukça ince düşünceli bir hediye fikridir...

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  • Konser-sinema bileti

    Annelerin çoğunlukla konsere veya sinemaya gidecek vakitleri olmaz. Olsa dahi teşviğe ihtiyaç duyarlar. O halde etkinlik takvimine bir bakın, annenizin sevdiği bir grubun konseri, izlemekten keyif alacağı bir film gösterimi var mı?

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  • Arkadaşlarıyla sürpriz bir buluşma

    Tüm arkadaşlarını organize edip ona bir buluşma ayarlamak kulağa şahane geliyor!

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  • Kahve'li her şey

    Kahve makines, frenchpress, içinde sevdiği kahvelerin olduğu bir kutu... Hangi anneyi mutlu etmez ki?

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  • Termos

    Özellikle yeni annelerin çayını, kahvesini sıcak içemediği keskin bir gerçek! O halde ona termos almaya ne dersiniz?

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  • Konforlu bir yastık

    Gece başını yastığa koyduğunda güzel bir uyku çekmesi için ona vesile olabilirsiniz!

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