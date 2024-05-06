Yorgun annelere alınabilecek hediyeler

Ev temizli\u011fi\n\u00c7e\u015fitli temizlik firmalar\u0131ndan ayarlayaca\u011f\u0131n\u0131z bir yard\u0131mc\u0131 ile annenizi rahatlatmaya ne dersiniz? Halihaz\u0131rda bir s\u00fcr\u00fc yap\u0131lacak i\u015f dururken onun hi\u00e7bir \u015fey d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fi bir g\u00fcn planlamak annenize en g\u00fczel hediyelerden biri olabilir.. Sauna&Spa\nAnnenize rahatlayaca\u011f\u0131 bir alan yaratmak i\u00e7in sauna&spa \u015fahane bir se\u00e7enek olabilir. Anneniz ba\u015fta g\u00f6n\u00fcls\u00fcz olsa dahi ona e\u015flik ederseniz nas\u0131l rahatlayaca\u011f\u0131n\u0131 kendi g\u00f6zlerinizle g\u00f6rebilirsiniz.. Masaj aleti\nBir g\u00fcn de\u011fil, ihtiya\u00e7 duydu\u011fu her g\u00fcn masaj yapt\u0131rma f\u0131rsat\u0131 olsun istiyorsan\u0131z ona masaj aleti alabilirsiniz.. \u00c7ocuk bak\u0131m\u0131\n\u00d6zellikle 0-5 ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131nda \u00e7ocu\u011fu olan anneleri rahatlatacak harika bir fikir! Destek olmak istedi\u011finiz annenin \u00e7ocu\u011fuyla t\u00fcm g\u00fcn ge\u00e7irip bir g\u00fcn dahi olsa tamamen kendi haline kalmas\u0131na f\u0131rsat sa\u011flayabilirsiniz.. Sevdi\u011fi bir yemek\n\u0130ster ev yeme\u011fi ister sevdi\u011fi restauranttan sipari\u015f... Bu iki se\u00e7enek de yorgun anneyi mutlu edecek k\u00fc\u00e7\u00fck ama ince d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclm\u00fc\u015f bir hediye olabilir.. Otelde bir gece\nEvden biraz uzakla\u015fmak da bazen iyi bir fikir olabilir. Bir gece konaklama e\u015finize, arkada\u015f\u0131n\u0131za, annenize hediye edebilece\u011finiz olduk\u00e7a ince d\u00fc\u015f\u00fcnceli bir hediye fikridir.... Konser-sinema bileti \nAnnelerin \u00e7o\u011funlukla konsere veya sinemaya gidecek vakitleri olmaz. Olsa dahi te\u015fvi\u011fe ihtiya\u00e7 duyarlar. O halde etkinlik takvimine bir bak\u0131n, annenizin sevdi\u011fi bir grubun konseri, izlemekten keyif alaca\u011f\u0131 bir film g\u00f6sterimi var m\u0131?. Arkada\u015flar\u0131yla s\u00fcrpriz bir bulu\u015fma\nT\u00fcm arkada\u015flar\u0131n\u0131 organize edip ona bir bulu\u015fma ayarlamak kula\u011fa \u015fahane geliyor!. Kahve'li her \u015fey\nKahve makines, frenchpress, i\u00e7inde sevdi\u011fi kahvelerin oldu\u011fu bir kutu... Hangi anneyi mutlu etmez ki?. Termos\n\u00d6zellikle yeni annelerin \u00e7ay\u0131n\u0131, kahvesini s\u0131cak i\u00e7emedi\u011fi keskin bir ger\u00e7ek! O halde ona termos almaya ne dersiniz?. Konforlu bir yast\u0131k\nGece ba\u015f\u0131n\u0131 yast\u0131\u011fa koydu\u011funda g\u00fczel bir uyku \u00e7ekmesi i\u00e7in ona vesile olabilirsiniz!.
Facebook Yorumları