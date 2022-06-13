Yeni nesil hasta ziyareti!

Eskilerin düşünceli bir alışkanlığı olarak hasta ziyaretine giderken götürülen ufak tefek hediyelerin ötesine geçmek ve hasta arkadaşınıza gerçekten işine yaracak bir şey hediye etmek istiyorsanız işte sizin için birkaç öneri…

Yaşam
13 Haziran 2022 12:49 Güncelleme: 13 Haziran 2022 12:49
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  • 1. Ayağını sıcak tut, başını serin! Arkadaşınızı hastalıktan korumanın en iyi yolu olarak bir çift ev çorabı hediyesi hem ayaklarını hem de kalbini ısıtabilir.

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  • 2. Yatak istirahatini daha konforlu bir hale getirmek ve başka şeylere uğraşabilmesine de yardımcı olmak için bir yatak masası oldukça işlevsel olabilir.

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  • 3. Kimse şıklıktan ödün vermek istemez. Evde geçirdiği günler için yeni bir pijama takımı, arkadaşınızı sevindirebilir.

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  • 4. Daha hızlı toparlanmak için bol bol uyumak gereklidir. Gün içerisindeki uyku konforunu arttırmak için bir göz bandı çok faydalı olabilir.

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  • 5. Karın ağrısı ve kramplardan mustarip her insanın sağ kolu sıcak su torbaları artık daha şık.

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  • 6. Her nane-limon içişinde sizi hatırlasın istiyorsanız bir fincan hediyesi oldukça anlamlı olabilir.

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  • 7. Hastalıkta ve sağlıkta, bol bol su tüketmek her zaman çok önemli. Şık bir matara bunu hatırlamayı daha kolay kılabilir.

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  • 8. İstirahat zamanını daha dolu ve keyifli geçirmek için bir kitap, herkese dost olabilir.

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  • 9. En iyi ilaç, sevgidir. Vitaminli bir çorba hem vücuduna hem de emeklerinizle yüreğine iyi gelecektir.

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