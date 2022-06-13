Yeni nesil hasta ziyareti!

1. Aya\u011f\u0131n\u0131 s\u0131cak tut, ba\u015f\u0131n\u0131 serin! Arkada\u015f\u0131n\u0131z\u0131 hastal\u0131ktan koruman\u0131n en iyi yolu olarak bir \u00e7ift ev \u00e7orab\u0131 hediyesi hem ayaklar\u0131n\u0131 hem de kalbini \u0131s\u0131tabilir.. 2. Yatak istirahatini daha konforlu bir hale getirmek ve ba\u015fka \u015feylere u\u011fra\u015fabilmesine de yard\u0131mc\u0131 olmak i\u00e7in bir yatak masas\u0131 olduk\u00e7a i\u015flevsel olabilir.. 3. Kimse \u015f\u0131kl\u0131ktan \u00f6d\u00fcn vermek istemez. Evde ge\u00e7irdi\u011fi g\u00fcnler i\u00e7in yeni bir pijama tak\u0131m\u0131, arkada\u015f\u0131n\u0131z\u0131 sevindirebilir.. 4. Daha h\u0131zl\u0131 toparlanmak i\u00e7in bol bol uyumak gereklidir. G\u00fcn i\u00e7erisindeki uyku konforunu artt\u0131rmak i\u00e7in bir g\u00f6z band\u0131 \u00e7ok faydal\u0131 olabilir.. 5. Kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131 ve kramplardan mustarip her insan\u0131n sa\u011f kolu s\u0131cak su torbalar\u0131 art\u0131k daha \u015f\u0131k.. 6. Her nane-limon i\u00e7i\u015finde sizi hat\u0131rlas\u0131n istiyorsan\u0131z bir fincan hediyesi olduk\u00e7a anlaml\u0131 olabilir. . 7. Hastal\u0131kta ve sa\u011fl\u0131kta, bol bol su t\u00fcketmek her zaman \u00e7ok \u00f6nemli. \u015e\u0131k bir matara bunu hat\u0131rlamay\u0131 daha kolay k\u0131labilir.. 8. \u0130stirahat zaman\u0131n\u0131 daha dolu ve keyifli ge\u00e7irmek i\u00e7in bir kitap, herkese dost olabilir.. 9. En iyi ila\u00e7, sevgidir. Vitaminli bir \u00e7orba hem v\u00fccuduna hem de emeklerinizle y\u00fcre\u011fine iyi gelecektir..
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