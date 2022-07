Yemek yedikten sonra neden ağırlık çöker?

Yemek yedikten sonra ağırlık çökme ve uykulu hissetme durumuna postprandial somnolans denir. Uyanık kalmakta zorlanırsınız, bu da odaklanmanızı ve motivasyonunuzu kaybetmenize neden olur. Peki yemek yedikten sonra ağırlık çökmesinin nedeni nedir?

Yemek yedikten sonra neden yorgun hissederiz?

Sindirim sisteminizin bir yemeği sindirmesi birkaç saat sürer. Bu nedenle, yemekten sonra uykulu hissetmek normaldir. Öğle yemeğinden sonra işe dönerseniz, işinize odaklanmanız gerektiği için bunu fark edersiniz. Endişelenmenize gerek yok ama ne yediğinizin ve sizi nasıl etkilediğinin farkında olun.

İşte bazı diğer faktörler...

1. Büyük öğünler yiyorsunuz

Vücudunuzun bir yemeği sindirmesinin iki ila üç saat sürdüğünü biliyor muydunuz? Vücudunuz yediğiniz yiyecekleri sindirmek için tam gün çalışır. Vücudunuz bir öğünü sindirirken, sisteminizi yavaşlatır. Bu, yorgun ve halsiz hissetmenize neden olur. Daha az tüketmek, kendinizi çok tok hissetmemenize yardımcı olur ve daha sonra uykulu hissetmezsiniz.

2. Vücudunuz çok fazla serotonin üretiyor

Bazı insanlar vücutları çok fazla serotonin ürettiği için yemek yedikten sonra kendilerini yorgun hissederler. Bu hormon uykunuzu ve ruh halinizi düzenler. Sahip olunması gereken iyi bir hormon olmasına rağmen, fazlası uyuşukluğa, yorgunluğa ve hatta motivasyon eksikliğine neden olur. Bu nedenle, serotonin açısından zengin yiyecekleri yiyin.

Ananas

Peynir

Yumurta

Soya peyniri

Soya ürünleri

Tavuk

Fındık ve tohumlar

Somon

Öğle yemeğinden sonra iş yerinde yorgun hissettiğinizi fark ederseniz, serotonin seviyenizi artırabilecek bu yiyeceklerden uzak durmaya çalışın.

3. Triptofan içeren yiyecekleri yemekten zevk alıyorsunuz

Bu amino asit, peynir, hindi, balık, tavuk ve yumurta gibi proteinle dolu gıdalarda bulunur. Bu yiyecekleri içeren bir yemek yemek, yüksek triptofan içerdiğinden uykulu hissetmenize neden olur.

4. Kan şekeri dipleri

Yemek yediğinizde kan şekeriniz yükselir, ancak insülin kan dolaşımınıza salındıkça kan şekeriniz düşer. Bu düşüş kendinizi halsiz ve yorgun hissetmenize neden olur. Bazı insanların yemekten sonra düşük kan şekerine neden olan bir sağlık sorunu vardır. Buna yemek sonrası hipoglisemi 21 denir. Bu, uyuşukluk ve zayıflık duygularını tetikler.

5. Aşırı yağlı yiyecekler yiyorsunuz

Aşırı yağlı işlenmiş gıdalar yemek, yemekten sonra gıda komasının başka bir nedenidir. Bilim insanları, aşırı yağlı yemeklerin neden uyuşukluğa neden olduğundan emin değiller. Ancak tam tahıllar, az yağlı proteinler, taze sebzeler ve gevrek meyveler içeren daha hafif bir yemek yemek, gün ortası uykululuğundan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Bunun gibi bütün yiyecekleri yemeyi deneyin:

Avokado

Fıstık ezmesi

Sebzeler ve bitkisel yağlar

Kahverengi pirinç veya kinoa

6. Yeterince uyuyamıyorsunuz

Gündüz uyuşukluğuna önemli katkıda bulunan, geceleri yeterince uyumamaktır. Geceleri uyumakta zorlanıyorsanız, sirkadiyen ritminizi bozar, böylece vücudunuz tüm gün dinlenir ve özellikle öğlen yemeğinizi yedikten sonra kendinizi yorgun hissedersiniz. Yemek yedikten sonra gün boyunca yorgunluk hissini dengelemeye yardımcı olmak için her gece en az 7 ila 8 saat uyumayı hedefleyin.

7. Tiroid problemleriniz var

Tiroid rahatsızlığı olan kişiler, yemekten sonra yorgun hissetme eğilimlidirler. Bunun nedeni, vücudunuzun metabolizmasının yavaşlaması ve kendinizi yorgun hissetmenizdir. Ayrıca kuru cilt, huysuzluk ve kabızlık gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

8. Çok fazla kafein içiyorsunuz

Sabahları bir fincan kahve ile güne başlamak harika bir yoldur. Ancak çok fazla kahve ve diğer kafeinli içecekler içmek, sağlık sorunlarına yol açabilir. Kafeinin aşırı dozda alınması şunlara yol açabilir:

Kötü uyku

Sinirlilik

Durgunluk

Kalp sorunları

Endişe

Yemek yedikten sonra yorgun hissetmekten kaçınmak için gün boyunca ne kadar kafein içtiğinizi takip edin.

9. Başka bir sağlık sorunu için ilaç alıyorsanız

Bazı ilaçlar yemek yedikten sonra uyuşukluğa neden olur. İlaç alıyorsanız, yan etkilerini mutlaka okuyun ve ilaçlarınızı almak için günün en iyi zamanlarını anlayın. Gündüz uyuşukluktan kaçınmak için ilaçlarınızı yatmadan önce almak size yardımcı olabilir.

10. Yeterince yemiyorsunuz

Gün içinde yeterince yemezseniz, yemek yerken kendinizi yorgun hissedersiniz. Bunun nedeni öğün atlamanın enerji seviyenizi düşürmesidir. Sonunda yemek yediğinizde, aşırı yeme eğiliminde olursunuz. Bu da vücudunuzun yemeğinizi sindirirken aşırı çalışmasına ve yorgunluğa neden olur.

11. Daha sık egzersiz yapmalısınız

Kulağa mantıksız geliyor, ancak daha fazla egzersiz yapmak size daha fazla enerji verir. Yeterince egzersiz yapmadığınızda, günlük işlerinizi yapma gücünüzden yoksun kalırsınız. Egzersiz eksikliği ayrıca sindirim sisteminizin yavaşlamasına neden olur, bu nedenle kilo alırsınız ve daha da yorgun hissedersiniz.

12. Susuz kaldınız

Yemek yedikten sonra kendinizi çok yorgun hissetmenizin nedeni dehidrasyon olabilir. Yeterli sıvı eksikliği sizi yorgun ve uyuşuk hissettirir. Özellikle sıcak yaz aylarında dehidrasyonu önlemek için tüm gün yeterli miktarda su içmeyi unutmayın. Çoğu yetişkin günde en az on bir ila on beş bardak su içmelidir.

13. Şekerli yemekler yiyorsunuz

Şeker ve işlenmiş karbonhidratlar kan şekeri seviyenizi yükseltir ve kısa süre sonra çöker. Öğle yemeğinden sonra şekerli gıdalar yerine bir avuç çilek yiyin.

14. Belirli vitamin ve minerallerden yoksunsunuz

Yemek yedikten sonra kendinizi çok yorgun hissetmenizin bir başka nedeni de belirli vitamin ve mineral eksikliği olabilir. Vitamin ve mineral bakımında düşük olup olmadığınızı öğrenmek için kan tahlili yaptırmalısınız.

B12

D vitamini

Magnezyum

Demir

Çinko

Koenzim Q10 (CoQ10)

Kreatin

15. Teşhis edilmemiş bir sağlık sorununuz ya da tıbbi durumunuz olabilir

Egzersizi artırdıysanız, diyetinizi değiştirdiyseniz ve daha küçük öğünler için plan yapmaya çalıştıysanız, yine de yemekten sonra kendinizi yorgun hissediyorsanız, bir sağlık sorununuz olabilir. Yorgunluk günlük işlerinizi yapmanızı engelliyorsa, mutlaka doktorunuz ile konuşun. Yemekten sonraki aşırı yorgunluğunuz kronik olabilir. Aşağıdakiler gibi bir sağlık sorunuyla mücadele edebilirsiniz:

Alerjiler, özellikle gıda alerjileri

Anemi

Çölyak hastalığı

Diyabet

Yemek yedikten sonra uyanık kalmak zor geliyorsa, bu öneriler size yardımcı olabilir...

Günde büyük öğünler yemeyin: Gün boyunca küçük öğünler yemeyi deneyin. Şekerli, yüksek yağlı atıştırmalıklardan kaçının. Bunun yerine meyve, yağsız protein ya da sebze yemeyi seçin.

Daha küçük porsiyonlar yiyin: Normalde yiyeceğinizin yarısını yiyin. Bu, vücudunuzun iyiyi sindirmesini kolaylaştırır. Büyük bir yemek yedikten sonra yorgun hissetmek yerine yemekten kısa enerji patlamaları yaşayacaksınız.

Geceleri yeterince uyuyun: Düzenli bir yatma saatine sahip olmaya çalışın. Yatmadan önce mavi ekranlar, akşamları çok geç atıştırmak ya da yatma saatine çok yakın kafein içmek gibi uyku yeteneğinizi bozan şeylerden kaçının.

Egzersiz yapın: Egzersizler, kısa bir yürüyüş kan şekeri seviyenizin yükselmesine yardımcı olur ve size enerji verir. Yemek yedikten sonra yürüyüşe çıkın. Bu, vücudunuzun daha iyi sindirmesine yardımcı olabilir.

Dengeli bir diyet yapın: Yemek yedikten sonra yorgunlukla mücadele ediyorsanız, iyi beslenmiyor olabilirsiniz. Sağlıklı proteinlere, kepekli tahıllara, meyvelere ve nişastalı olmayan sebzelere odaklanın.

Çok fazla kafein içmeyin: Gün boyunca çok fazla kafein içmekten kaçının. Gündüz çalışmanıza yardımcı olabilir, ancak geceleri sizi uyanık tutar ve dinlenmenizi engeller. Bu, ertesi gün sizi yorar ve özellikle yemekten sonra uyuşukluğa yatkın hale getirir. İçeceklerin etiketlerini okuyun. Birçok düşük kalorili içecek kafein içerir, hatta bazı maden suyu suları bile. Bazı bitki çayları da kafein içermektedir.

Kaynak: Jennifer Hinders. "Science Reveals Why You Feel Tired After Eating". Şuradan alındı: https://www.powerofpositivity.com/eating-makes-you-feel-tired/. (22.06.2022).