Çok fazla yemek yerseniz ne olur?

Çok fazla yiyince bedeninizde neler olur?

Yemek yemeyi çok sevsek de bir noktada kendimize dur dememiz sağlığımız için önemli

Çoğu insan bu konudan haberdar olmasa da 'Aşırı yeme sendromu' yetişkinler arasındaki en yaygın yeme bozukluğudur. Bu sendrom beraberinde ciddi sağlık sorunları getirir. Bu yüzden ne kadar yediğinizi kontrol altında tutmak önemlidir. Peki çok fazla yemek yediğinizde vücudunuzda neler değişir?

Sindirim sisteminiz zorlanmaya başlar

Yediğiniz besinler öncelikli olarak size enerji sağlamakla yükümlüdürler ardından atık olan kısımları vücuttan atılmaya hazırlanır. Bu sürece de sindirim adı verilir. Bu yüzden çok fazla yemek yediğinizde bedeninize fazla yüklenmiş olursunuz. Bunun sonucunda da bağırsak hareketleriniz normalden hızlı olabilir ve hatta ishal olabilirsiniz. Yavaş ve çiğneyerek yemek bu sonuçları önlemeye yardımcıyken, fazla yemekten kaçınmak en iyi çözüm olacaktır. Eğer çok yediğiniz için rahatsız olduğunuz bir gündeyseniz bol bol su içmeyi unutmayın. Çünkü vücudunuz yediklerinizi sindirmeye çalışırken su kaybetmenize sebep olacak.

Kalbiniz normalden hızlı atar ve terlersiniz

Eğer normalde yediğinizden daha fazla yerseniz kalp atışınız hızlanır ve terlemeye başlarsınız. Bunun sebebi metabolizmanıza normalden fazla yüklenmenizdir. Ne yazık ki bu durumu yok etmenin bir yolu yoktur. Metabolizmanız işini bitirdiğinde her şey normale döner.

Karnınızda gaz birikir

Ağzınıza attığınız her lokma ile birlikte bir miktar hava da yutarsınız. Bu yüzden ne kadar çok yemek yerseniz o kadar çok hava yutmuş olursunuz. Eğer yemeğinizle beraber gazlı içecek de içiyorsanız yuttuğunuz hava miktarı da artar. Aynı zamanda vücudunuz yediklerinizi sindirirken de gaz üretir. Ağzınızdan içeri giren hava miktarını azaltabilmeniz için daha az yemeniz ve yavaş ve çiğnerek yutmanız önerilir.

Yorgun ve sersemlemiş hissedersiniz

Çok fazla yemek yediğini zaman yorgun ve uykusuz hissetmeniz normaldir. Çok fazla yemek yemek vücudunuzda uykuyu düzenleyen hormonların düzenini bozar. Ayrıca yediğiniz yemek karbonhidrat bakımından zenginse, zamanında uyumuş olsanız bile, gece şekeriniz düşeceğinden sabah aç bir şekilde uyanmanırsınız. Çok yemek yemekten dolayı uyumakta zorluk çekerken aynı zamanda sersemlemiş gibi de hissetmeniz olası. Bunun sebebi de metabolizmanızın ve dolayısıyla da kalp ritminizin hızlanması.

Gergin ve öfkeli olursunuz

Gergin ve öfkeli hissetmeniz, ya da elinizdeki işe bir türlü odaklanamamanızın sebebi vücudunuz yediğiniz yemeği sindirmeye çalışmasıdır. Çok fazla yemek yediğimiz zaman vücudunuz aldığınız fazla şekeri daha sonra kullanmak üzere depolamak için insülin hormonu salgılar. Bu şekeri daha sonra kan şekeriniz düştüğünde kullanmak için saklaması şekerinizin aniden düşmesine sebep olur ve bu da sizi huzursuz eder. Burda garip olan şey ise çok fazla yemek yeseniz bile hormon seviyenizin değişmesinden dolayı kendinizi aç hissedersiniz.