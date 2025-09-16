Yedigöller'de sonbahar cümbüşü

\u0130smini b\u00fcnyesinde bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131 B\u00fcy\u00fckg\u00f6l, Sering\u00f6l, Dering\u00f6l, Nazl\u0131g\u00f6l, K\u00fc\u00e7\u00fckg\u00f6l, \u0130nceg\u00f6l ve Sazl\u0131g\u00f6l'den alan Yedig\u00f6ller Milli Park\u0131, her mevsim do\u011faseverlere farkl\u0131 g\u00fczellikler sunuyor. . A\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak ye\u015fil ve kahverengi tonlar\u0131n hakim oldu\u011fu milli park, kay\u0131n, g\u00fcrgen, me\u015fe, k\u0131z\u0131la\u011fa\u00e7, ak\u00e7aa\u011fa\u00e7, karaa\u011fa\u00e7, titrek kavak, sar\u0131 ve kara \u00e7am, k\u00f6knar, f\u0131nd\u0131k, \u0131hlamur ve di\u015fbudak a\u011fa\u00e7lar\u0131na ev sahipli\u011fi yap\u0131yor. . Sar\u0131, kahverengi ve ye\u015fil tonuna sahip Yedig\u00f6ller, ayr\u0131ca \u015felaleler, endemik bitki t\u00fcrleri ve zengin yaban hayat\u0131 bulunuyor. . B\u00f6lge, \u00f6zellikle foto\u011fraf\u00e7\u0131lar, kamp\u00e7\u0131lar ve trekking tutkunlar\u0131 i\u00e7in \u00f6nemli bir cazibe merkezi olma \u00f6zelli\u011fini koruyor.. G\u00f6llerin \u00e7evresinde y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapan vatanda\u015flar, do\u011fan\u0131n e\u015fsiz manzaras\u0131n\u0131 foto\u011fraflarken parkta ya\u015fayan sincaplar ve \u00e7e\u015fitli ku\u015f t\u00fcrleri de ziyaret\u00e7ilerin ilgisini \u00e7ekti. . Yetkililer, milli parkta g\u00fcvenlik ve temizlik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, ziyaret\u00e7ilere \u00e7evreyi korumalar\u0131 konusunda uyar\u0131larda bulundu.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 \u0130HA taraf\u0131ndan servsi edilmi\u015ftir.. .
