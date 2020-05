Varım yoğum onaydı hep...

Öncelikle sağlıklı olmanızı umuyorum. Umarım iyisinizdir şu aralar. Ayrıca belki de şu an sizin için en olmadık zaman benim yazmam, bunun için de özür dilerim. İstediğiniz zaman okuyun veya okumayın gerçekten derdim bu değil. Sadece bilmiyorum başka çarem kalmadı. Konuya giriş yapayım... Sevdiğim bir insan var ve onunla ilişkim 1,5-2 yıldır sürüyordu. Ve ben bunca zaman onu her şeyden, herkesten önde tuttum. En basitinden her sabah onu bekledim yollarda, sırf onun tebessüm etmesi için yolumu bile uzattım, yağmur oldu umursamadım, yeri geldi dayanılmaz soğuk oldu yine umursamadım onun gülümsemesi için çabaladım, ailemle onun için birkaç kez aram açıldı, kendime aldığım almadığım ne varsa onunla paylaştım her zaman. Varım yoğum onaydı hep. Yanlış anlamayın kız kız diye nefes alan biri asla olmadım. Sadece beni seven biri olsun istemiştim gerçekten. Ama onun bana yaptıkları, sürekli birileriyle karşılaştırdı, “hayaller hayatlar” gibi saçma sapan şekillerle dalga geçti, istediği anında olmadı diye ya surat astı ya da anında ayrılmak istedi vs. Ve bana bir ara gerçekten ne dedi biliyor musunuz? "Bana yazan çok sana kimse bakmaz" çok gurur kırıcı bir şeydi gerçekten. Başınızı daha fazla şişirmek istemiyorum ama gerçekten ben onunla bir gelecek hayal ederken onun 7-24 ayrılık vb. şeyleri aklından geçirmesi beni çok yıpratıyor. Nerde hata yaptım ben bunca zaman? Tekrar sizi böyle bir zamanda rahatsız ettiğim için özür diliyorum ama gerçekten başka çarem kalmadı. Buraya kadar okuduysanız da ayrıca teşekkür ederim. Okumadıysanız da canınız sağ olsun sorun değil.

Yeşim Tijen'in yanıtı:

Merhaba sevgili oğlum, yazdıklarınızı üzülerek ve sevmenize hayran kalarak okudum. Bu ne ince bir yürek... İnsan bu kadar güzel seven genç bir adamın kıymetini bilecek bir genç kızı sevmesini istiyor. Yazdıklarınızda ben nerde hata yaptım diye sormuşsunuz; fazla eğilmekte, kendinizden önde tutmakta, ödünler vermekte, kendinize siz dahil değer vermemekte, o genç kız hep sen sen sen demekte diyeceğim. Bu sevgide siz neredesiniz? Bana yazdıklarınızda onun size olan sevgisinden hiç bahsetmemişsiniz. Sizi küçük görmeleri, kıyaslamaları, ayrılmak istemeleri var sadece. Bu kız sizi hiç hak etmemiş oğlum.

Sevgi insana çok fedakarlıklar yaptırır, bir yüzünün gülümsemesini görmek için çok şeyi insan göze alabilir ama değiyorsa… İşte bu kısmı önemli, değmesi. Siz sevdiğiniz için o genç kız değerli siz sevmeyi bıraktığınız da alelade biri. Onu sizin yüreğiniz değerli kılıyor ama ya aklınız? Aklınız size bu sana uygun değil demiyor mu? Boşa kürek çekiyorsun demiyor mu? Ya da ben bu kızı mutlu etmek için kendimden daha ne kadar vereceğim? Hep istiyor hep istiyor, almazsam küsüyor. İkide bir ayrılık konuşuyor. Bana, ilişkimize saygısı yok. Saygısız sevgi olmaz. Bu böyle nereye varır, demiyor mu? Bu beraberliğin size hiçbir şey katmayacağını, sizi sizden edeceğini görebilmelisiniz. Değmediğini gördüğünüzde geri çekilebilecek kadar güçlü durabilmelisiniz. Siz hala direniyorsunuz. Kendinize yazık ediyorsunuz. Bu genç kız eminim sizden madden daha iyi durumda birini bulsun sizi bırakabilir. Çünkü hayat onun için paraya ve almalara endeksli. Oysa sizlerin yaşında iki genç çalıştı mı çok şeyleri beraberce başarılabilir. Birlikte hayaller kurulur, birbirini yüreklendirerek, motive ederek o hayallere ulaşılabilir. Hayaller ve hayatlar diyerek küçümseyeceğine o hayatı daha iyi hale getirebilecek olanların sizlerin kendinize kattıklarınız, gayretleriniz, hesabınız, kitabınız, tutumunuz olacağını bilemeyecek kadar aklı bir karış havada bir kız ile hiçbir hayat hayallere ulaşmaz. Hayaller ve hayatlar olarak kalır. Yaşamın gerçeklerinden uzaklarda olan bu genç kız sosyal medya ya da dizilerle çok alakalı olmalı ki yaşamın o gördüklerinin, izlediklerinin bir de arka planı olduğunu bilemiyor. Arka planda insanlar gerçek halleriyleler. Gerçeklerin de gördükleriyle alakası yok. Bu akılla devam ederse bir gün duvara toslayacağını size rahatça söyleyebilirim. Siz onunla beraber o duvara toslamamalısınız yavrum. O yüzünü görmek, sesini duymak için soğuk demeden, üşüdüğünüze aldırmadan beklediğiniz kız size uygun bir kız değil. Yıpranırsınız. Evlenirseniz bugünden daha çok yıpranırsınız. Erkekler boşanmayı da beceremiyor, o evlilikte perişan bir mahkum olarak yaşarsınız. Neden böyle dediğime bir örnek vereyim. Bu genç kız sizle henüz sevgiliyken kıyaslamalar yapabiliyorsa, sizi beğenmiyor, küçük görüyorsa evlendiğinde onun gözünde yücelmeyeceksiniz. Kadınlar evlenince sevgili oldukları halden daha güçlü olurlar. Artık evli olmanın rahatlığıyla siz bu kadar ince ve hassas bir genç adamken sizi o elindeki güçle inanın mahveder.

Hayatta cesaretli olmak gerekli. Eğer ortada bir gerçek bas bas bağırıyorsa aileniz bile size kızıyorsa bu cesaret elzem. Cesaret edeceğiniz şey acı çekmek. O da bir süre. Sonrası sabrın sonu selamet. Evet belki bir müddet boğazınızdan yemek geçmeyecek, düşüncelere dalacaksınız, uykularınız kaçacak, hayattan zevk almayacaksınız, kalbinizin acısını hissettikçe acıdan kurulmak için o kalbi yerinden sökebilmeyi dileyeceksiniz ama sonra bir gün ruhunuzda bir hafifleme hissedeceksiniz, şaşıracaksınız. Ondan sonraki gün acı duymadığınız fark edeceksiniz. Hayat ne güzel diyeceksiniz. Belki karşınıza yeni bir genç kız çıkacak; utangaç, aklı başında, hayatın gerçeklerini bilen, insan kıymeti bilen, insanı parayla ölçmeyen, sizi siz olduğunuz için seven, değer veren, düşünen. Size yakışan beraberce kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesi için size omuz veren bir kız. Size huzur ve mutluluk veren, sizi siz olduğunuz için seven, incitmemeye çalışan, saygıyla, özenle yaklaşan bir genç kız. Olmaz mı sanıyorsunuz? Var böyle kızlar, iyi yetiştirilmiş, aile terbiyesi almış, değerlere sahip çıkan kızlar var. Siz ondan başkasına gören gözlerle bakmamışsınız. Bunlar için göze almaya değmez mi yavrum? Değer tabi. O zaman sizden bu genç kızdan bir an önce ayrılmanızı bekliyorum.

Bu yeni başlangıcı yapınca ilk önce biraz kendiniz için yaşayın, kendinizi şımartın, mutlu edin biraz, ruhen rahatlayın, gezin sonra geleceği düşünmek, kendinizi geliştirmek, iş hayatınız için donanmak (Hayaller kendiliğinden gerçekleşmez onlara ulaşmak için emek vermeniz gerek), evliliğe hazırlık yapmak, güçlenmek gerek. Evlilik insanın hayatındaki en önemli kararıdır. Bunun bilinciyle hareket edeceğinizi umuyorum. Kendinize yazık etmemeniz ve o ince ruhunuzu anlayacak bir genç kıza rastlamanız dileğiyle.

Sevgiler yavrum,

Sevgiler sevgili okurlarıma...