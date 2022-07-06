Senem F. Tahmaz
Senem F. Tahmaz Tüm Yazıları
06 Temmuz 2022 Çarşamba

Hayat bir sınav mıdır?

Bir milyondan fazla öğrenci, 5 Haziran’da Liseye Geçiş Sınavı’na girdi. Her sene olduğu gibi… Sınava hazırlanmak ise başlı başına bir yaşamsal mücadele.


Bir yerlerde test kitabı bulmak için etrafa haber salan çocuklar var. Test kitabının tanesi çok kabaca 50-150 TL arasında değişiyor. Binlerce liralık yarısı veya tamamı çözülmüş test kitabını elden çıkaran çocukların aileleri, bunları ihtiyaç sahiplerine muhtarlıklardan veya başka kanallar üzerinden ulaştırıyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler birkaç soru çözebilmek, kaynak bulabilmek için imkanları kovalıyor.


Kilometrekare başına düşen Anadolu Lisesi oranının büyük kısmı Anadolu İmam Hatip lisesi olduğu için ve bu okulları tercih etmediği için uzak bir semtte lise okumak zorunda kalan öğrenciler var. Benzin fiyatları dolayısıyla servis ücretlerinin artması sebebiyle servise binmesi hayal olanlar. Servisi bırakın, yol parasını denkleştirmekte çok zorlanan, adeta aç yaşayanlar…


Pandemi döneminde herhangi bir uzaktan eğitime erişim şansı olmadığı için eğitim hayatından kopanlar... Üniversite eğitimi söz konusu olduğunda birçok başka eşiği atlaması gerekenler...


Bu yapay dünyanın sözde ihtiyaçlarına uyum sağlamak için artık sıralamaktan sıkıldığımız mücadeleleri verip, en iyi ihtimalle modern köleler halinde mutsuz insanlar haline gelenler... Hep bir şeylerin düzeleceği hayaliyle çarkın içinde dönüp durmak için günde bilmemkaç yüz soru çözmesi gerektiği öğüdünü duyanlar…


Öğrenciler ve aileleri, fırsat eşitsizliği çağında eğitim-öğretim sistemini dönüştürmekte rol almak ile istenen ne ise onu yaparak kendilerini kurtarmak arasında gidip geliyor. Öte yandan, birkaç yıl içinde onlarca yeni meslek geliyor, dünyada dengeler değişiyor, dijitalleşme olgusu bazı yeni meslekler türetiyor. Deneyimli kesimde ise geleneksel kariyer gelişiminin bir aşamasında dijital girişimci olmaya karar veren örnekler göze çarpıyor. Bunlardan biri olan Nihal Temur ile yaptığım söyleşi, bana bir çalışan, bir anne ve bir öğrenci velisi olarak epey umut vermişti. Ne var ki henüz eğitim, öğretim, ölçme-değerlendirme sarmalının içinde debeleniyoruz.


Eğitim sistemi için hayal edilen büyük dönüşüm gerçekleşmediği sürece ölçme-değerlendirme sistemlerinin de dönüşmesini fazla beklememek gerek. Dolayısıyla sınav-dershane tipi okul-test kitabı-özel ders sarmalından ve imkan bulan/bulamayan ayrımından öteye geçmek için umut verici bir gidişat yok. Öğrencilere öğrenme değil, deneyim alanları gerekiyor. Üst otorite değil, eşlikçiler gerekiyor...


Bu gidişata “nanik!” yapan sayılı okul, “O çok istediğiniz test kitaplarından, akıllı tahtalardan, deneme sınavlarından bizde de var. Mesele o değil” diye adeta bıyık altından gülerek sayılı şanslı genç insanı dışarıda değişmekte olan dünyaya kazandırıyor. Dikkat ettiyseniz “hazırlıyor” demedim çünkü hazırlayanlar aslında o genç insanların ta kendileri. Burada kullanılabilecek doğru tabir belki de “eşlik etmek”...


Bu okullardan mezun olan bir avuç genç insan, uluslararası geçerliliği olan lise diploması alabilmek için yüklü müfredatların altında, gerekenleri yapmak için ter döküyor. Yüz yüze eğitim görmeden hazırlandıkları sınavlarla, öğrencileri de öğretmenleri de ters köşeye yatıran soru modelleriyle, ölçme-değerlendirmede ancak belli sınırdaki şeyleri ölçüp değerlendiren sistemlerle başımız dertte. Özgüvenleri duvardan duvara vurulan gençler henüz gelişim aşamalarına uygun olmayan bir yaşta “Ben kimim, neyim, nereye gidiyorum?” sorularını iliklerine kadar hissediyor. Genç insanlar ve aileleri, yurt dışına kapağı atma telaşıyla gerçekten ne istediğini düşünmeye ortam bulamadan belli başlı okulların kapısını aşındırıyor, bu okullardan kabul almaya çalışıyor.


Bu okullarda çocuklarının okuyabilmesi için bir avuç anne-baba-veli plazalarda dakika hesabına kart basıyor, subjektif performans değerlendirmelerine tabi tutuluyor, 4-5 yıllık okul parasını garantileyebilmek için düzeni sürdürme mücadelesi veriyor, okulların yedek listelerine bile girebilmek için bahçelerde yatıyor, “Elde avuçta birikmiş ne var, neyi satıp çocuğumuzu kurtarabiliriz?” diye bakıyor. Bu, en şanslı olan kesim. Emek veren ve -o puan denen şey her ne ise- hatırı sayılır bir puan alan ancak hiçbir şekilde özel kurumlara gitme şansı olmayan çocuklar ise girmeye hak kazandıkları Anadolu lisesinin içerik anlamında ne kadar adının altını doldurduğunun artık şaibeli hale geldiğini bilerek, bir belirsizliğe doğru yola çıkıyor.


Modern dünyanın üretim-tüketim çarklarının gereklerine uygun hale getirilmek için çalışması gereken (!) genç kesimin ailelerinin kafası oldukça karışık. Özünden kopuk hale gelmeden, kendisi olmaktan dolayı dışa itilmeden, otantik benliğini koruyup geliştirerek hayata katılacak, hayatı dönüştürecek genç insanlar için artık çökmekte olan bir sisteme para akıtmaktan dolayı anne-babalar hayli yorgun. Eğitim dünya çapında artık bir kriz. Krizi yaşar haldeyken akıl sağlığını koruyarak sağ duyulu hareket etmek, ailevi ve kişisel kaynaklarını doğru yönlendirmek, çocuğunun özüne uygun olanı bulmak; tüm hayatı sorgulamadan, isyan etmeden, değişimi olumlu yöne çevirecek aksiyon almamamın verdiği vicdan muhasebesini yaşamadan kalabilmek zor.


Yoruldum.


Koruyan, destekleyen, geliştiren bir sisteme sırtımı yaslayamamaktan, ayaklarımın bastığı zeminin kayganlığından yoruldum. Bir veli olarak bile sürekli öğrenci halinde yaşamaktan, bir şeyleri kovalamaktan, kafamın tepesinde bir düşünce bulutuyla dertlenmekten, orayı burayı aramaktan, oraya buraya koşturmaktan yoruldum.


Elinde sınav sonuç kağıdıyla ufuklara yani yaşama bakan herkese kolaylıklar diliyorum.


Sevgi ve umutla…


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Hayat bir sınav mıdır? Senem F. Tahmaz
Okulsuzluk yolunda Sinem Uslu
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’ndan Malta Çıkartması Osman Enfiyecizade
Terk etme korkusu yaşatıyor Yeşim Tijen
Yargılayan hallerimiz Burcu Bağıran
Kürtajı yasaklamak neden mümkün değil? Av. Aslı Karataş
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.