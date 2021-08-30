Nihan Uycan Özen
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30 Ağustos 2021 Pazartesi

Sadece İnsan Michael Jackson ve Toplumsal Sorumluluk

Canım kardeşim merhaba,


Eminim “Michael Jackson” ismini duymuşsundur. Kendisi internetin olmadığı dönemlerde bile yedi kıtada tanınan, yirminci ve yirmi birinci yüzyıl başlarının en tanınmış pop müzik sanatçısı. Yaklaşık iki aydır takıntılı bir şekilde kendisini araştırıyor, çocukluğumun tüm kliplerini baştan seyrediyorum. Kendime de sormadan edemiyorum; “bu adamda beni bu kadar çok çeken şey ne?” diye. Her defasında yepyeni bir Michael Jackson tanıyorum çünkü.


Onun hakkında çok şey yazıldı, çizildi. Ölünceye dek kameralar altında bir yaşam sürdü. Her insan gibi günahlarıyla, sevaplarıyla geçti bu dünyadan. Zorlu olduğu kadar, dopdolu bir yaşamdı onunki…Başarı, mutluluk, acı, pişmanlıklar, hüzünlerle dopdolu bir yaşam… Ama benim için ilginç ve seninle paylaşmaya değecek o kadar önemli bir yanı vardı ki onun, sanırım kimse bu yanı hakkında olumsuz konuşamaz.


29 Ağustos hazır onun doğum günüyken ve tüm dünyada çeşitli anma gösterileri olacakken BİZ de biraz hatırlayalım mı?


Onu hatırlanmaya değer kılan şey ne?


Eşsiz şarkı söyleme ve dans edebilme yeteneği ve bu alanda kazandığı ödüller ve hala kırılamayacak rekorlarının dışında Michael Jackson toplumsal barışa son derece duyarlı bir sanatçıydı. Onun sivil toplum kuruluşlarına yaptığı bireysel bağış miktarı toplamı, hala listenin en tepesinde. Kendi kurduğu “Heal the World” vakfı, günümüzde çocukları tarafından aktif şekilde işletilen, örneğine az rastlanır etki alanıyla dünyayı daha iyi bir yer yapmaya çalışan bir kuruluş. Michael, hayattayken hakkında açılan sayısız soruşturmaya rağmen, çocuk hastanelerini, kimsesizler yurdunu ve fakir ülkelerdeki dezavantajlı çocukları ziyaret etmeye devam etmiş bir yıldız. Devlet adamları tarafından en insancıl sanatçı ödülüne layık görülmüş, çevreye duyarlı bir aktivist…


Çok tezat değil mi medyadan okuduklarımız ve bu yazdıklarım? Evet öyle. Ama bu her zaman yapılıyor ve biz kitleler toplum önündeki insanlarla ilgili hakikatleri ancak kalplerimize sorup da cevap alabildiğimizde hissedebiliyoruz.


Diyorum ya kardeşim, hakkında çok şey söylendi. Adalet önünde yargılandı, suçsuz da bulundu ama ben kimsenin savunucusu olmadığımdan ancak kalbime sorabilirim onunla ilgili hislerimi. Herkesin kişisel görüşü de bu şekilde, kendi süzgecinden geçirip, kalbine sorarak ortaya çıkıyordur, ben buna karışamam. İşte bu yüzden kardeşim; ister Michael Jackson’ı sev, istersen sevme sen benim, en az onun da olduğu kadar KARDEŞİM’sin. Michael da hep kardeşliği anlatıyordu, HATIRLA! Sanırım beni onunla birleştiren de tüm insanlığın KARDEŞ olduğuna dair inancımız. Dünyayı daha iyi bir yer olarak düşleyebilmemiz ve bir DÜŞ uğruna çalışmaya gönüllü oluşumuz…Bu tarafıyla ona hayranım, söylemeden geçemeyeceğim.


Sanırım ben herkesin içindeki İYİ’ye odaklanmayı pek seviyorum. Çünkü orası SEVGİ’nin büyüdüğü yer…Michael, müzik ve dansla dünya halklarını, ırklarını birleştirip kardeşlik, huzur ve barış duygularını yaymaya çalışmasıyla her zaman kalbimde kocaman bir yere sahip olacak canım kardeşim. Belki de sosyo-politik ve insancıl konuları sanatına en çok yansıtan ya da gündeme getirebilen sanatçı kendisi. (Muhakkak başka sanatçılar da deniyor ama onun kadar büyük bir etki alanı olan kişi sayısı dünyada çok az. Bunun yanında sex, politika ve eğlence gibi başka kavramlar daha çok satarken o her zaman bu konuları da göz önünde tutmayı başardı.)


Bak aşağıda aklıma gelen bu alandaki şarkılarını listeliyor, klip linklerini paylaşıyorum. Yerim olmadığından çevirilere yer veremiyorum ama senin için Türkçe çevirili klipleri listeledim. Eğer sen de bir parça çalışır onun hakkında araştırırsan ne güzel olur be kardeşim. Her şeyi ne kadar hızlı tüketip, kolaycılığa kaçıyoruz. Biraz derinleş araştırmanda, beni daha iyi anlayacaksın. Çoğu şarkının söz yazarı kendisi olan bu ruhun sesini duy kardeşim! Neyi düşlemiş, ne anlatmak istemiş BİZ’e?


We are the world ????


Man in the mirror


Heal the world ????


Will you be there?


Cry


Earth song


Burada sayamayacağım kadar çok sosyal sorumluluk projesiyle ilgili çalışmış olan ve farkındalık yaratmak adına elinden gelenin en iyisini yapmış bu ruha minnet duyuyorum ben. Kaldı ki hiçbirini yapmamış olsa dahi sadece şu yukarıdaki sanat eserlerini BİZ’e hediye ettiği için seviyorum onu.


Yapmaya çalıştığı şeyler günümüz ünlü kişilerinin, starların vizyonlarında hala henüz görünmeyen ya da etki alanını doğru kullanma konusundaki yetersiz kaldıkları bir bakış açısının ürünü. O bakış açısının adı da: TOPLUMSAL SORUMLULUK ve SANATÇININ ROLÜ


İşte tüm bu nedenlerden ötürü, hayat amacını tam bir şekilde yerine getirmiş ve sonsuzluk içinde yer almayı başarmış bu ruhu, bu köşeden kutsuyor, onun insancıl ve bence yanlış anlaşılmış, şefkat dolu kalbini bir nebze de olsa, bize bıraktığı sanat eserleriyle anlaşılır kılmayı diliyorum.


Yargısızlığı başarıp geniş bir çerçeveden bakabildiğimizde herkesin ve her şeyin içindeki sevgiyi görürüz kardeşlerim. Ben Michael’a baktığımda içindeki küçük çocuğu ve kalbindeki o büyük sevgiyi görebiliyorum. Tabii ki bu benim kişisel görüşüm. Bu coşkuyu içimde tutamadığımdan, belki sen de meraklanır hakkında biraz araştırırsın, araştırırken de dünyayla ilgili meselesinin ne olduğuna kafa yorarsın diye yazdım bu yazıyı. Çünkü toplumsal sorumluluk bunu gerektirir ve ben de en az Michael kadar bunu içimde duyumsuyor, önemsiyorum. Hepimiz belli oranda bu duygulara yer açabilirsek hayatımızda dünya daha güzel bir yer olmaz mıydı? Soruyorum sana. Sen de sor kendine!


Toplum için ne yapıyorum?

Bak bu çok önemli bir sorudur. Bireysellikten toplumsallığa ilerlemenin kapısıdır. Daha önce aşağıdaki videoda anlattım BİRLİK ne demek... Buraya bakabilmeye başladığımızda medeniyet olarak hep birlikte kalkınacağız.



O küçük çocuk en çok istediği şeye kavuşarak, bu dünyadan ayrıldı diye de ayrıca mutluyum. ÇOK SEVMEK ve SEVİLMEK… Hepimiz gibi.


İyi ki doğdun, iyi ki varsın Michael,


Birlikte daha ışıklı günlere

Kardeşin Nihan



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