Transit Venüs kare Neptün: Karaciğeri yoran aşklar

1-8 Aralık tarihleri arasında, Yay burcundaki transit Venüs balık burcundaki Neptün'e kare açı yapacak.

Her defa, "bir daha ki sefere ayaklarımı yere sağlam basacağım, öyle hemen her söylenene inanmayacağım" diye söz vermek kolay da, sözleri tutmak o kadar kolay olmuyor. İdealize ettiğiniz ya da edildiğiniz ilişkilere çekilmeye devam edebiliyorsunuz.

Neptün'le ilgili en sıkıntılı konu, gerçekçi olmayan umutlardır. Bu tarz beklentiler, insanları istismara ve incinmeye açık hale getirebilir.

Transit Venüs Neptün'e kare açı yaptığında, tıpkı filmlerdeki gibi aşklara özlem duyulabilir. İlişkiyle ilgili beklentiler gerçeklikle ilgisini yitirir ve öforik duygular ortaya çıkabilir.

Geri dönmeyen her sevgili, kaçan her aşık, hayatta karşılaşılabilecek en büyük aşk gibi görünür. Aslında bir ilişkiden ucuz kurtulmuşsundur fakat bu müthiş kazanımı görmek istemez, sevgilinin türlü türlü hallerini romantize etmeye devam edebilirsin. "Ay anlatamam dünyanın en iyi insanıydı" "aslında çok şefkatlidir niyeti gerçekten de beni incitmek değildi" "hayatında şu an bir sürü sorunu var bana zaman ayırmamasını anlıyorum" diye liste uzar gider.

Partneriniz sizden gizli, fakat sizi de ilgilendiren seçimler yapıyorsa ve siz aşıksanız, partnerinizi "aklamayı", onun masum olduğunu düşünmeyi seçebilirsiniz.

Niyetleri hiç de sanıldığı kadar iyi olmayan, son derece sorunlu insanlar, böylece bir peygamber bir kral/kraliçe muamelesi görürler. Çünkü gerçekten de insan uyarı işaretlerini göremeyecek kadar aşktan sarhoş olabilir.

Fakat uzun vadede körlüğü seçmek iyi değildir. Uzun süreli sarhoş aşk karaciğeri de yorar!

Yüzeyde farklı görünen fakat hemen altında aynı olan ve kendini tekrarlayan yıkıcı ilişki şablonlarına dikkat edin.

Bazı insanlar kurban bazıları da kurtarıcı rolünü oynamaktan hoşlanırlar. Böylece bir diğer kişinin hayatında mucizeler yaratarak onu iyileştirebileceklerini, aynı zamanda böyle bir durumda çok özel hissedeceklerini düşünürler.

Karnınız açken market alışverişi yapmayın diye önerirler ya, aynı şey aşka açlık ya da muhtaçlık hissi için de geçerlidir. Bu durumda her zaman en kötü anlaşmayı yapmanız, zarar etmeniz ihtimali çok yüksektir. Muhtaçken, özlem duyuyorken ve çaresiz hissettiğinizde size sunulan her seçenek size cazip görünecektir. Fakat aslında bu ilişkilere ya da partnerlere ihtiyacınız yoktur. Belki de böyle duygularla karar vererek, size hiç de iyi gelmeyecek ilişkilere yöneliyorsunuz.

Biraz yerçekiminden kimseye zarar gelmez. Bırakın sözcükleriniz kağıda düşsün, adımlarınız dansa dönüşsün, parmaklarının enstrümanlara can versin, açık kollarınız denizi kulaçlasın. Aşkınız, kederiniz boyalarınız olsun. Limanda bir hayalet gemi beklemek yerine, okyanusları aşmak için bir geminiz olsun.

Cesaret ve Umutla...