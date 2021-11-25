Yaz aşkının enerjisi varsa kış aşkının da romantizmi var!

Yaprakların dökülmeye, karşılıklı sohbetlerin koyulaşmaya başladığı bugünlerde yaz enerjisi yerini kışın bilinmezliğine bırakırken aşklar yeni bir tanımla karşımıza çıkıyor. Belli bir kişiye duyulan aşırı bağlılık durumu olarak adlandırılan aşk, yazın kapımızı çalan bir misafirken, havaların soğumasıyla birlikte içimizi ısıtan yeni bir heyecana ev sahipliği yapıyor. Mis gibi kokan çiçekler, uçuşan kelebekler ve enerjisi bol insanlar için bir yaz aşkı gerçeği olsa da evlilik yolunda ciddi ilişki arayanların çevrimiçi tanışma uygulaması Hawaya; içinizi ısıtacak bir kış aşkıyla karşılaşmanın tanımını sizin için yaptı.

Hepimizin büyük umutlarla beklediği, hayal kurmanın bile karnımızda kelebekleri uçurmaya yettiği aşkın, en keyifli yazın yaşanacağına dair bir inanış var. Bu heyecanın başlangıcını sıcacık bir mevsimin enerjisi ile gerçekleştirmek, aşkın mevsimi yazdır inancının temelini sağlamlaştırıyor. Kimileri için ise durum tam tersi. Kar tanelerinin kapladığı beyazın enerjisi ile kışın aşık olmak, hem daha romantik hem de daha uzun ömürlü bulunuyor.

Peki gerçekten öyle mi?

Yaz sezonunun bitmesi ve havaların soğumasıyla birlikte insanlar dinginleşiyor ve kış aşkınız ile birlikte sıcak çikolatasıyla enerjinizi yükseltecek bir kafede yapacağınız sohbetler ilişkinizde daha sakin ve emin adımlarla ilerlemenizi sağlıyor. Yaz aşkının aksine kış aşkı sevdiğiniz kişiyi tanımanızı sağlayacak değerli zaman dilimleri oluşturmanızı sağlıyor ve temeli sağlam bir ilişkinin adımları atılıyor.

Kış aşkının bütün güzelliğini en iyi şekilde yaşayabilmemiz için evlilik yolunda ciddi ilişki arayanların çevrimiçi tanışma uygulaması Hawaya; ’Selfie Doğrulama’ sistemi ile kullanıcılar için güvenli bir ortamda tanışma imkânı sunarken doğru kişiyi bulduğunuza inandığınızda “Gizli Mod” özelliğini kullanarak ilişkinizi sağlam bir temele oturtmanızı sağlıyor. Ayrıca “Şahit” özelliği ile kış aşkınızı sevdiklerinizle tanıştırabilme imkânı veriyor. Soğuk havalarda içinizi ısıtacak kış aşkınız ile tanışmak için ilk adımı atma zamanı.