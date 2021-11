Yaz aşkının enerjisi varsa kış aşkının da romantizmi var!

50 İlk Öpücük / 2004 Henry Roth, bir Hawaii cennetinde sonsuz sayıda kadınla hiçbir bağ kurmadan gönlünce yaşamakta olan bir doktordu. Henry ve Lucy birbirlerinden gerçekten hoşlanırlar ve aralarında ciddi bir ilişki başlar. Ancak Lucy, ertesi gün uyandığında, Henry'i tanımaz genç adam bu duruma çok şaşırır. Henry her gün kendini sevdiği kadına tanıtmaya çalışır ve kendine aşık etmek için uğraşır.

Not Defteri /2004 Yaşlıların kaldığı bakımevinde yaşayan Duke'nin not defterini açmasıyla 1940 yılında yaşanan aşk anlatılmaya başlar. The Notebook, Nick Cassavetes'in yönetmenliğini yaptığı, Nicholas Sparks'ın aynı isimli romanından uyarlanan, 2004 yılında çekilen romantik filmdir.