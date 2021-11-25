Yaz aşkının enerjisi varsa kış aşkının da romantizmi var!

Aşkın mevsimi yaz mıdır yoksa kış mı? Çevrimiçi tanışma uygulaması Hawaya, bu sorunun yanıtını arıyor.

Yaz aşkının enerjisi varsa kış aşkının da romantizmi var!
İlişki
25 Kasım 2021 Perşembe

Yaprakların dökülmeye, karşılıklı sohbetlerin koyulaşmaya başladığı bugünlerde yaz enerjisi yerini kışın bilinmezliğine bırakırken aşklar yeni bir tanımla karşımıza çıkıyor. Belli bir kişiye duyulan aşırı bağlılık durumu olarak adlandırılan aşk, yazın kapımızı çalan bir misafirken, havaların soğumasıyla birlikte içimizi ısıtan yeni bir heyecana ev sahipliği yapıyor. Mis gibi kokan çiçekler, uçuşan kelebekler ve enerjisi bol insanlar için bir yaz aşkı gerçeği olsa da evlilik yolunda ciddi ilişki arayanların çevrimiçi tanışma uygulaması Hawaya; içinizi ısıtacak bir kış aşkıyla karşılaşmanın tanımını sizin için yaptı.


Hepimizin büyük umutlarla beklediği, hayal kurmanın bile karnımızda kelebekleri uçurmaya yettiği aşkın, en keyifli yazın yaşanacağına dair bir inanış var. Bu heyecanın başlangıcını sıcacık bir mevsimin enerjisi ile gerçekleştirmek, aşkın mevsimi yazdır inancının temelini sağlamlaştırıyor. Kimileri için ise durum tam tersi. Kar tanelerinin kapladığı beyazın enerjisi ile kışın aşık olmak, hem daha romantik hem de daha uzun ömürlü bulunuyor.


Peki gerçekten öyle mi?


Yaz sezonunun bitmesi ve havaların soğumasıyla birlikte insanlar dinginleşiyor ve kış aşkınız ile birlikte sıcak çikolatasıyla enerjinizi yükseltecek bir kafede yapacağınız sohbetler ilişkinizde daha sakin ve emin adımlarla ilerlemenizi sağlıyor. Yaz aşkının aksine kış aşkı sevdiğiniz kişiyi tanımanızı sağlayacak değerli zaman dilimleri oluşturmanızı sağlıyor ve temeli sağlam bir ilişkinin adımları atılıyor.


Kış aşkının bütün güzelliğini en iyi şekilde yaşayabilmemiz için evlilik yolunda ciddi ilişki arayanların çevrimiçi tanışma uygulaması Hawaya; ’Selfie Doğrulama’ sistemi ile kullanıcılar için güvenli bir ortamda tanışma imkânı sunarken doğru kişiyi bulduğunuza inandığınızda “Gizli Mod” özelliğini kullanarak ilişkinizi sağlam bir temele oturtmanızı sağlıyor. Ayrıca “Şahit” özelliği ile kış aşkınızı sevdiklerinizle tanıştırabilme imkânı veriyor. Soğuk havalarda içinizi ısıtacak kış aşkınız ile tanışmak için ilk adımı atma zamanı.


Peki sizinki nasıl bir aşk?
Peki sizinki nasıl bir aşk?

Unutulmaz yaz aşkları

Sizler için yaz aşkını hatırlatan 10 filmi derledik.

10
Gün Doğmadan / 1995 Budapeşte-Viyana treninde başlayan aşkı anlatan film, 14 saat süren bir aşkı beyazperdeye taşıyor. Sıradan bir Avrupa yolculuğu sırasında trende karşılaşan Jesse ve Celine bu yolculuğu sıradışı bir şekilde sürdürürler. Viyana şehrindeyken trenden inmeye ve birlikte bir günlüğüne bu şehirde kalmaya karar verirler. Bu süreçte birbirlerine karşı bir şeyler hissetseler de açıklamaya cesaret edemezler.
Titanic / 1997 Herkesin mutlaka izlediği bir film olma özelliğini taşıyan film gemide geçiyor ve farklı iki dünyanın resminin çizildiği fakir oğlan - zengin kız hikayesini anlatıyor. Titanic yani 'Düşler Gemisi' nin yolcuları arasında Avrupa`da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose adlı genç bir kız da vardır. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı fakir adam ve zengin kız Rose, gemide tanışarak aralarındaki sınıf farkını görmezden gelerek birbirlerine yakınlaşacaktır.
Yaz Aşkları /2001 Yönetmen Michael Tollin'in yönettiği film vizyona girdiği tarihte büyük ilgi çekmiştir. Yoksul bir genç ve zengin bir kızın yaz döneminde yaşadıkları kalp çarpıntısını anlatıyor.
Monika'yla bir yaz / 1953 Henüz reşit olmamış, ergenlik dönemini çılgın şekilde geçiren Monika, alkolik babasıyla sürekli kavga halinde olan annesine ve gürültü yapan küçük kardeşleriyle yaşarken ilk fırsatta evden kaçmayı planlar. Harry ile tanışması, Monika için hayatının en güzel dönemi olur. Kısa sürede birbirlerine aşık olan iki genç, tekneyle seyahate çıkar.
50 İlk Öpücük / 2004 Henry Roth, bir Hawaii cennetinde sonsuz sayıda kadınla hiçbir bağ kurmadan gönlünce yaşamakta olan bir doktordu. Henry ve Lucy birbirlerinden gerçekten hoşlanırlar ve aralarında ciddi bir ilişki başlar. Ancak Lucy, ertesi gün uyandığında, Henry'i tanımaz genç adam bu duruma çok şaşırır. Henry her gün kendini sevdiği kadına tanıtmaya çalışır ve kendine aşık etmek için uğraşır.
Roma Tatili / 1953 Ülkenin genç prensesinin hayattan sıkılıp aldığı sakinleştirici ile etrafı gezintiye çıktığında paparazzi Joe tarafından bulunur. Usta yönetmen William Wyler tarafından yönetilen 'Roma Tatili', ünlü yıldız Audrey Hepburn'ün keşfedildiği film olma özelliğine sahiptir.
Not Defteri /2004 Yaşlıların kaldığı bakımevinde yaşayan Duke'nin not defterini açmasıyla 1940 yılında yaşanan aşk anlatılmaya başlar. The Notebook, Nick Cassavetes'in yönetmenliğini yaptığı, Nicholas Sparks'ın aynı isimli romanından uyarlanan, 2004 yılında çekilen romantik filmdir.
Barselona Barselona /2008 Kaderleri kesişen üç insanın yasak aşkı anlatılır. Woody Allen, baş yapıtı olan film yaz aşkını hatırlatan filmlerden biridir. Aşk ve sınır tanımazlık filmin önemli konusu olarak karşımıza çıkıyor.
Yaz aşkı /2009 Komedi-dram filmde yaz aşkını hayatına alan James Brennan'ı konu edinmiştir. Greg Mottola'nın yazıp yönettiği filmde başrolleri Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Margarita Levieva, Ryan Reynolds, Martin Starr, Bill Hader ve Kristen Wiig paylaşmıştır.
Kirli Dans /1987 Yönetmenliğini Emile Ardolino'nun yaptığı başrollerini Jennifer Grey ve Patrick Swayze'nin paylaştığı filmdir. Türü romantik dramdır. Bağımsız bir yapımdır. Orijinal adı "Dirty Dancing"dir. Dansın tutkusunu ve aşkın ateşinin anlatıldığı filmi izlerken oldukça etkileneceksiniz.


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