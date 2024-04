Yavaş yemek yemenin yolları

Hızlı yemek yemek çoğu insan için yaygın bir alışkanlıktır, özellikle de hayatımızın büyük bir kısmının bir şeyden diğerine koşturmakla geçtiği düşünüldüğünde. İster spor etkinlikleri olsun, ister çocukları okula bırakıp almak ya da bir iş toplantısına koşturmak olsun, her zaman bir sonraki planlanmış etkinliğe doğru hareket ediyor gibi görünüyoruz ve bu kargaşanın ortasında beslemeye çok az odaklanıyoruz.

Söylemesi yapmaktan daha kolay olsa da, yemek yerken yavaşlamak ve acele etmek ya da dikkat dağıtmak yerine yemeğe kendi başına bir deneyim olarak değer vermek önemlidir. Araştırmalar, dikkatli yemek olarak da bilinen daha yavaş ve bilinçli yemenin sağlığınız için de daha iyi olduğunu göstermektedir. Başlangıç olarak, doğru ortamda yemek yediğinizden emin olun. Bazen basit bir ortam değişikliği sizi daha dikkatli yemeye teşvik edebilir. Bundan sonra, yemeğinizi yavaşça çiğnemeye ve her lokmanın tadını çıkarmaya çalışın. Genel yeme alışkanlıklarınızı değiştirmek de yardımcı olabilir. Ne zaman yediğinizin daha fazla farkında olmaya çalışın ve ayrıca iyi porsiyon kontrolü uygulayın.

Yavaş yemek yemenin sağlığa faydaları nelerdir?

Yavaş yemenin sindirime fayda sağladığı ve uzun süreli tokluk hissine yol açtığı kanıtlanmıştır. Yavaş yiyen kişilerin porsiyonlarını daha iyi düzenlemesi, yemekten sonra kendilerini daha rahat hissetmesi ve tokluk hissini daha erken fark etmesi daha olasıdır. Bu durum, midemiz tam kapasiteye ulaşmış olsa bile beynimize tokluk sinyali vermesinin yaklaşık 15-20 dakika sürmesi gerçeğiyle ilişkilidir. Bu gecikme nedeniyle yavaş yemek, aşırıya kaçmak yerine doğru miktarda yiyecek tüketmek için vücudunuzun sinyallerini uygun şekilde senkronize etmenize yardımcı olabilir.

Nasıl daha yavaş yemek yenir?

Yeme hızınızı yavaşlatmak için kendinizi zorlayarak, daha sağlıklı yemek zamanı alışkanlıkları edinir ve sağlıklı yeme deneyiminizin kalitesini artırırsınız. Yeme hızınızı yavaşlatmanın ne anlama geldiğinden emin değilseniz, yemeğin tadını çıkarmak ve vücudunuzun doğal sinyallerine daha uyumlu olmak için bu ipuçlarına göz atın.

1. Dikkat dağıtmayan bir yemek ortamı yaratın

Televizyon izlerken veya telefonunuzda gezinirken yemek yemek, yemek yeme deneyimini olumsuz yönde etkileyebilir. Yemek yerken teknolojiden ya da diğer dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmaya çalışın. Çünkü bunlar tokluk işaretlerinizi dinlemenizi ve lokmalarınızı yavaşlatmanızı zorlaştırabilir. Rahatça oturabileceğiniz bir yer seçin, tabağınızı düz bir yüzeye koyun. Dikkatiniz dağılmadan yemeğinizi yemenin tüm yönlerini gözlemleyin.

2. Hazırlayın ve tadını çıkarın

Birkaç lokma yedikten sonra çatal, bıçakğınızı bırakın. Ayrıca tabağınızı bir dakikalığına uzaklaştırıp sonra tekrar önünüze çekerek yemeğiniz boyunca duraklamayı deneyebilirsiniz. Bu basit eylemler, yemek yerken daha fazla zaman ayırmanın ve yiyecek dokuları, tatları ve yemek yerken harekete geçen tüm duyularla ilgili farkındalığınızı geliştirmenin yararlı yollarıdır.

3. Daha iyi sindirim için iyi çiğneyin

Yutmadan önce yiyeceklerinizi daha dikkatli ve iyice çiğnemek için zaman ayırın. Her ısırık için kaç çiğnemeye ihtiyacınız olduğunu gözlemleyin ve acele etmekten kaçının. İyi çiğnemek sadece yiyeceklerin mekanik sindirimine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bir sonraki ısırığa ne kadar çabuk ulaştığınızı da azaltır.

4. Yavaş yiyen birini taklit edin

Yemek yerken yanınızda başka insanlar da varsa, masadaki en yavaş yeme hızına sahip kişiyi belirlemeye çalışın. Kendi hızınızı azaltmak için bu kişinin hareketlerini taklit edin ve onun hızına uymaya çalışın. Bu, yemek yeme hızınızın azalmasını destekler ve aynı zamanda masadaki diğer kişilerin arkadaşlığından daha iyi keyif almanıza yardımcı olur.

