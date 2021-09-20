Yaşlandıkça hissedilen “keşke”ler…

Birçok insanın yaşam boyu hayalleri gerçekleşmedi çünkü başkasının beklentilerini karşılamaya çalışmakla meşguldüler. İşte yaş aldıkça en çok "keşke" denilen şeyler...

Yaşlandıkça hissedilen “keşke”ler…
Yaşam
20 Eylül 2021 Pazartesi

Her insanın hayat hikâyesi benzersiz olsa da, yaşamın büyük bir kısmını harcadıktan sonra geriye dönüp bakıldığında bazı hayal kırıklıkları ve keşkeler çoğu insan için ortak. Huzur evi konuklarının dile getirdiği bu dokuz "keşke" bugün daha iyi ve pişmanlıklardan uzak bir hayata adım atarken yol göstericiniz olabilir.


Yaşamın son zamanlarını bir huzurevinde geçiren insanlarla yapılan görüşmeler, en çok hissedilen pişmanlıkları ve en sık dile getirilen keşkeleri ortaya koydu. Bu insanların tecrübelerini ve aynı kederden mustarip olmamak için yapabileceğiniz şeyleri bu 9 maddede bulabilirsiniz.


1- "Keşke sevdiğim insanlara bunu daha çok gösterseydim."

Birçok insan, kendileri için önemli olan insanlara karşı daha anlayışlı, ilgili davranmadıkları ve yanlarında olamadıkları için pişmanlık yaşıyor. Çoğu insan, hayatını gözden geçirince daha sık "Seni seviyorum" demiş olmak istediklerini fark ediyor. Sevdiğiniz birine bir mektup yazmak veya bir telefon görüşmesi yapmak için birkaç dakikanızı ayırın ve ne kadar önemsediğinizi onlara bildirin. Bu onlar için çok anlamlı olacak ve sizi de oldukça harika hissettirecek.


2- "Keşke daha iyi bir eş, ebeveyn veya evlat olabilseydim."

Çoğu insan, yaşamı sırasında ailelerine yeteri kadar özen gösteremediklerini düşünüp pişman oldular. Ne de olsa, ölümcül bir hastalığa yakalandıklarında, ellerini tutmak, sevgi ve arkadaşlık sağlamak ve günün her saati onlara bakmak için yanlarında kalanlar aileleriydi. Aileniz mükemmel olmasa bile, muhtemelen ihtiyacınız olduğunda yanınızda olanlar onlar olacak. Onlar için her gün minnettarlığınızı ifade etmeyi unutmayın.


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3- "Keşke vaktimin çoğunluğunu işe ayırmasaydım."

Birçok insan en verimli çağlarında uzun ve zorlu saatler boyunca çalıştı ve çocuklarının hayatındaki önemli anları kaçırdıkları için pişmanlık duydular. İşiniz söz konusu olduğunda seçenekleriniz olduğunu unutmayın. Sağlıklı bir iş-yaşam dengesine değer veren bir şirket seçin. Size atanan saatlerin ötesinde çalışmanızı gerektiren ek görevleri saygıyla reddetmenizde bir sakınca yoktur. İşiniz önemlidir, ancak hayatta aynı derecede önemli olan başka şeyler de vardır.


4- "Keşke daha fazla risk alsaydım."

Belli bir yaştaki insanların birçoğu, başarısızlık korkusunun onları hep garanti ve sıkıcı seçimlere yöneltmiş olmasından şikâyetçi. Bazı riskler alıp statükoyu bozmuş olsalardı daha zengin, daha tatmin edici hayatlara sahip olabilecekleri düşüncesi çoğunda telafi edilemez bir pişmanlık hissi oluşturuyor. Hayatta deneyimlemek istediğiniz her şeyin bir listesini yapmayı düşünün. Sonra onları birer birer yaşamaya başlayın ve mutluluğunuzun çarpıcı biçimde genişlemesini izleyin.


5- "Keşke hayattan daha çok keyif almayı başarabilseydim."

Çoğu insan ancak vakit geçtikten sonra, kontrolleri dışındaki şeyler için endişelenerek boşa harcadıkları zamandan pişmanlık duyuyor, geç olana kadar eğlenceyi ve mutluluğu seçebileceklerinin farkına varmıyor. Her gün birkaç dakikanızı sevdiğiniz ve size keyif veren bir şey yaparak geçirin.


6- "Keşke hayalini kurduğum o şeyi yapsaydım."

Sizin için en iyisini bilen tek kişi sizsiniz. Sonsuz olasılıklara açık olun. Hayal kurarken bir üst sınır çizmek zorunda değilsiniz.


7- "Keşke kendime daha iyi davranmış olsaydım."

Hastaların çoğu, daha iyi beslenseler, daha fazla uyusalar ve sağlıklarına ve iyi hissetmeye daha çok özen gösterselerdi hastalanmayabileceklerini düşündüklerinden, öz bakımı daha büyük bir öncelik haline getirmemiş olmaktan pişmanlık duydu. Her gün doğa yürüyüşüne çıkmak, kestirmek veya meditasyon yapmak için zaman ayırın.


Hayallerinizi gerçekleştirmenin 10 yolu
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8- "Keşke başkaları için daha fazlasını yapmış olsaydım."

Nezaket, şefkat ve hizmet eylemleriyle bir fark yaratmayı hayal eden ama bunu gerçekleştirmek için bir adım atmamış olanlar için bu, büyük bir pişmanlık sebebi. Size özel bir amaç seçin ve ihtiyacı olan birine yardım etmek için zamanınızın veya paranızın bir kısmını bağışlamayı düşünün.


9- "Keşke daha anlamlı bir iş seçmiş olsaydım."

Pek çoğu, işlerinden hiç zevk almadıklarını, ancak faturaları ödemek için her yıl bu işe bağlı kaldıklarını ifade etti. Bunun yerine amaçlarına ve tutkularına uygun, heyecanlandıkları ve onlara bir tatmin duygusu veren işi seçmiş olmayı dilediler. Tutkulu olduğunuz şey konusunda netleşmek için biraz zaman ayırın. Daha sonra bu tutkulara hitap eden iş aramaya başlayabilirsiniz.


Referanslar:

Grace Bluerock. "The 9 Most Common Regrets People Have At The End Of Life" Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/0-23024/the-9-most-common-regrets-people-have-at-the-end-of-life.html (24.02.2020).


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Özgür iradenizi harekete geçirmek için nefesinizi kullanın! Canınız çok çekmemiş olsa bile o...
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Hayattan istediklerinizi nasıl alırsınız?

Hayattan istediklerinizi kovalamaya kesin karar verdiyseniz bu ipuçlarını deneyin...

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İstediklerinizin peşinden koşmak, her şeyin kötü gitme ihtimali olduğundan dolayı biraz cesaret kırıcı olabilir. Oysa başarmanın ve gerçekleştirmenin yolu bu iç karartıcı anların üstesinden gelebilmektir. Ne kadar esnek olursanız hedeflerinize ulaşmak o kadar kolay olacaktır. Eğer hayattan istediklerinizi kovalamaya kesin karar verdiyseniz bu ipuçları işinize yarayacaktır:
1. Kimsenin size hedeflerinizin gerçek dışı olduğunu söylemesine izin vermeyin Gerçek hayat deneyimleri hiçbir hayalin ya da hedefin gerçek dışı olmadığını kanıtlar. Hayat gariptir; bizi, her şeyin mümkün olduğu birçok farklı yöne doğru götürür ve inandığınız sürece yapabileceklerinizin sınırı yoktur. Başkalarının yargılarının sizi mutlu yapacağına inandığınız şeylerden uzaklaştırmalarına izin vermeyin ve yalnızca istediklerinizin peşinden gidin.
2. Israrcı olun Hedeflerinize en gerçekçi biçimde ulaşmanın tek yolu yaptığınız her şeyde ısrarcı olmaktır. Bir kere denediniz ve başarısız oldunuz: tekrar deneyin! Bir kez daha denediniz ve tekrar başarısız oldunuz: yönteminizi değiştirin ve tekrar deneyin! Hatalarınızdan ders alacaksınız ve kim bilir, belki de bu sefer şansınız yaver gidecek!
3. Fırsatları değerlendirmekten korkmayın Hayallerinizin peşinden tereddüt ederek koşamazsınız. Hareketlerinizde ve düşüncelerinizde agresif olmanız gerekiyor. Akıllı olmanız ancak aynı zamanda da fırsatları değerlendirmeyi ve uygun anlarda bir şeyleri risk edebilmeyi göze almalısınız. Güvenli oynamak iç rahatlatıcı olabilir; ancak günün sonunda hedefinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlayan aldığınız riskler olabilir.
4. Cesaretiniz kırılmasın Gerçekçi düşünecek olursak, planlar düşüncelerinizdeyken gerçek hayatta olduğundan daha iyi işlerler. Bu yüzden yol boyunca tümseklerle karşılaşmaya hazır olmalısınız. Başarısızlığa uğrayabilir ve taşma noktanıza ulaşabilirsiniz. Ancak işin özü, ısrarcılıktadır. Bir kere düşersiniz, silkinir ve yolunuza devam edersiniz.
5. Sabırlı olun Kimi şeyler zaman alır. Sabır göstermediğiniz sürece, yalnızca kendinize yıkım getirirsiniz. Bu yüzden yalnızca birkaç günde ya da ayda olmak istediğiniz yerde olabilmeyi ummayın, çünkü bazı şeyleri yoluna koymak yıllarınızı bile alabilir.
6. Başkalarının ayağını kaydırmaktan kaçının İstediğinize ulaşmayı başarmanın en tatmin edici yolu bunu, ilişkilerinizi feda etmeden ve yol boyunca başkalarına zarar vermeden yapmaktır. Her zaman istediğiniz şeyi alabilmek için başkalarını kullanmamış ya da incitmemiş olduğunuzu bilmek, kendinizi gerçekten zafer kazanmış gibi hissetmenizi sağlayacaktır.
7. Yardım istemekten korkmayın Hayatınızın hedefine ulaşmak için çıktığınız yola aşina değilsiniz. Benzer şeyleri yaşamış kişilerden kılavuzluk etmelerini isteyebilirsiniz. Kendi hatalarınızdan ders çıkarmak harikadır; ancak bu durum, hata yapmaktan kaçınmaya çalışmayacağınız anlamına gelmez. Ve hatta hata yapmak yerine başkalarından öğrenmeye çalışabilirsiniz. Çevrenizdekilerle konuşun ve bağlantılar kurun!


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