Yapılışı:

Pizza taşını, demir döküm tencereyi ya da ağır bir pişirme tepsisini fırına yerleştirin ve fırınınızı 260 dereceye ayarlayın. Bir karıştırma kabının içine tapyoka nişastasını koyun ve bir kenara alın. Fırın ısınırken, küçük bir tavaya hindistancevizi sütünü, yağı ve tuzu koyarak orta dereceli ateşte kaynattıktan sonra karıştırma kabına dökün. Malzemeleri iyice birbirine yedirene kadar bir kaşık ile karıştırın ve 5 dakika dinlenmeye bırakın. Bira mayasını, biberiyenin yarısını, kekiği ve beyaz toz biberi hamura katın ve her şey birbirine iyice karışana kadar yoğurun. Sıcak pizza taşını dikkatlice fırından alın ve sonra hamuru yaklaşık 1/2 cm kalınlığına gelene kadar pizza taşının üzerine yayın. Çok düzgün olmasına gerekli değildir. Hamurun üzerine azıcık zeytinyağı ve kalan biberiyeyi serpin. Fırına yerleştirin. Çıtır çıtır ve dağılmayacak sertliğe gelene kadar, 8-10 dakika pişirin. Üzerine biraz zeytinyağı ve iri taneli deniz tuzu serpin; ince dilimler halinde servis edin.

Servis önerisi: Körili yemeklerin ya da makarnaların yanında sıcak servis edin ya da pizza hamuru olarak da kullananın.