Glutensiz ekmek tarifleri

Lezzetli glutensiz ekmek tarifi bulmak zor olabilir. Çölyak hastası da olsanız gluten hassasiyetiniz de olsa özellikle fırından yeni çıkmış ürünlerle karşılaştığınızda o sinsi proteinden kaçınmak zordur. Gluten içermeyen leziz 8 ekmek tarifini bu sıkıntıyı çekenler için derledik.

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    Dünyanın en iyi muzlu glutensiz ekmeği

     

    Malzemeler:

    • 1/2 bardak oda sıcaklığında tereyağı, (115 gr)
    • 1 bardak toz şeker
    • 2 büyük yumurta
    • 1 çay kaşığı saf vanilya esansı (glutensiz)
    • 1 1/2 bardak her amaca uygun glutensiz un karışımı
    • 1 çay kaşığı karbonat
    • 1 çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu
    • 1 çay kaşığı ksantan sakızı, eğer un karışımınızda zaten varsa çıkarabilirsiniz.
    • 1 bardak olgunlaşmış muz püresi (yaklaşık 3 orta boy)
    • 1/2 bardak ekşi krema
    • 1/2-1 bardak damla çikolata
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    Yapılışı:

    Fırınınızı önceden 180 dereceye kadar ısıtın ve ekmek tepsinizi yağlayın. Büyük bir kabın içinde kremayı, tereyağını ve şekeri karıştırın. Yumurtaları ve vanilya esansını da ekleyerek topaksız olana kadar çırpın. Unu, kabartma tozunu ve tuzu ekleyin ve birbirlerine iyice yedirene kadar çırpın. Muz püresini ve ekşi kremaya da ekleyip iyice karıştırın. Damla çikolatalarını da dikkatlice ekleyin. Hamurunuzu önceden yağlayıp hazırlamış olduğunuz tepsiye dökün ve yaklaşık 1 saat 15 dakika ya da ortasına batıracağınız bir kürdana hamur bulaşmayacak kadar pişirin. 5 dakika kadar tepsinin soğumasını bekleyin sonra tamamen soğuması için uygun bir yerde bekletin.

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    Glutensiz duble çikolatalı kabaklı ekmek

     

    Malzemeler:

    • 2 büyük boy yumurta
    • 1/3 bardak bal
    • 1/2 bardak ayçiçek yağı
    • 1/2 bardak kahverengi şeker
    • 1 çay kaşığı saf vanilya esansı (glutensiz)
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 1 çay kaşığı ksantan sakızı, eğer un karışımınızda zaten varsa çıkarabilirsiniz.
    • 1/2 çay kaşığı karbonat
    • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu
    • 1/2 çay kaşığı esspresso, tercihe bağlı ama çok lezzetli
    • 1/3 bardak kakao
    • 1 1/3 bardak her amaca uygun glutensiz un karışımı
    • 1/3 bardak badem unu ya da hindistan cevizi unu
    • 2 bardak doğranmış, kabuğu soyulmamış kabak
    • 1 bardak damla çikolata ya da çikolata parçaları (glutensiz)
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