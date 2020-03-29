Yapılışı:
Büyük bir kabın içinde sorgum ununu, akdarı ununu, badem ununu, kinoa gevreğini, pirinç kepeğini, sarımsak tozunu, deniz tuzunu, ksantan sakızını ve aktif kuru mayayı karıştırın. Elde ettiğiniz kuru bileşenin ortasını açın ve çırpılmış yumurtaları, zeytinyağını ve balı ekleyip karıştırın. Malzemeleri karıştırırken ıslak bir karışım elde edene kadar yavaşça suyu eklemeye başlayın. Ilık su miktarını, kulak memesi kıvama gelene kadar ekleyerek ayarlayın. 3/4 bardak su yetebilir fakat unların nemine ve su tutma oranına göre daha az ya da daha çok kullanabilirsiniz. Hamuru rahatlatmak, topaksız, kremsi bir hamur elde etmek için bir dakika kadar karıştırmaya devam edin. Silikon bir spatula kullanarak, ekmek hamurunu alın ve pişirme kağıdı serilmiş tepsiye yayın. Ellerinizi ıslatarak ya da yağlayarak yumuşak bir hamura yapabileceğinizin en iyisini, sade bir form veya oval somun ekmeği şeklini verebilirsiniz. Üzerine zeytin parçalarını bastırarak ekleyin. Kekik ve iri taneli deniz tuzu da serpin. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin. Arzu ederseniz fırından aldıktan sonra üzerine biraz daha kekik ve tuz serpebilirsiniz. Tepsinin soğuması için birkaç dakika bekleyin ve sonra ekmeğinizi nazikçe tepsiden alıp iyice dinlenmesi için uygun bir yere alın.