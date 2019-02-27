Glutensiz leziz tarifler

Gluten alerjisi olanlar, çölyak hastaları, glutensiz diyete girenler... Buradaki kek, çörek ve diğer lezzetli tarifler glutensiz ve tam size göre.

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    Fırında Patates (3 servis)

     
    Malzemeler
    • 2 buçuk fincan pişmiş karnabahar
    • 1 fincan krema
    • 3/4 fincan dilimlenmiş çedar peyniri
    • 3 adet doğranmış yeşil soğan
    • 3-6 dilim pastırma veya hindi eti
     
    Yapılışı

     

    Pişirilmiş karnabaharları çok küçük parçalar halinde doğrayın. Soğanın, pastırmanın, çedarın yarısını kenara ayırın. Kremayı ekleyip, tuz ve kara biber ile bir kapta karıştırın. Karnabahar ile birleştirin. Fırın tepsisine yerleştirip, pastırmanın ve çedarın kalan yarısını üstüne serpin. 20 dakika boyunca pişirin. Soğanların kalan yarısını servis etmeden önce üstüne serpin
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    Sade Çörek (6 adet)

     
    Malzemeler
    • 2/3 fincan ılık süt
    • 2 yemek kaşığı maya
    • 2 çay kaşığı şeker
    • 2 adet yumurta
    • 2 buçuk fincan mısır unu
    • 2 çay kaşığı kabartma tozu
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 1/2 çay kaşığı elma sirkesi
    Yapılışı

     

    Fırını 375 derece önceden ısıtın, bir tencereye kaynaması için biraz tuzlu su koyun. Büyük bir kapta sütü, mayayı ve şekeri iyice karıştırın. Yumurtaları da ekleyin ve çırpın. Geri kalan malzemeleride ekleyin ve tekrar iyice karıştırın. Hamuru 6 parçaya bölüp, ortalarına simit şekli vererek büyük bir delik açın. Çörekleri kibarca suya yerleştirip yaklaşık bir dakika kaynatın. Çörekleri sudan alıp yağlı fırın kağıdına dizin. 15-18 dakika boyunca fırına verin.
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    Elmalı Tarçınlı Kek (12 kişilik)

     
    Malzemeler
    • 1/3 fincan şeker
    • 1 fincan pirinç unu
    • 1 çay kaşığı kabartma tozu
    • 3/4 çay kaşığı tuz
    • 1/2 çay kaşığı karbonat
    • 2 adet yumurta
    • 3 yemek yaşığı kanola yağı
    Tatlandırıcı Malzemeler
    • 1 adet rendelenmiş elma
    • 1 çay kaşığı tarçın
     
    Yapılışı
    Kuru malzemeleri bir kaba alın. Başka bir kapta yaş malzemeleri çırpın ve kuru malzemeleri de ekleyin. Tatlandırıcılarıda ekleyip çok az karıştırın. Malzemeyi muffin kaplarının içine doldurun ve 180 derecede sertleşene kadar pişirin. Yaklaşık 12 adet orta boy muffin çıkabilir.
     
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