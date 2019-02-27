Glutensiz leziz tarifler

Fırında Limonlu Tavuk (4-5 kişilik)

Malzemeler

4 adet tavuk göğüs fileto

2 yumurta beyazı, hafif çırpılmış

1/2 fincan pirinç unu

30 gr. tereyağı

2 yemek kaşığı bitkisel yağ

1/2 yemek kaşığı glutensiz mısır unu

1/4 yemek kaşığı esmer şeker

1/2 fincan limon suyu

1/2çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı glutensiz soya sosu

1 fincan glutensiz tavuk suyu

Yapılışı

Et döveceği kullanarak, tavuğu streçliyip 1 santim olana kadar hafifçe dövün. Tavuğu çırpılmış yumurta beyazına bulayıp, pirinç unuyla kaplayın. Fazla unu silkeleyin. Yağları fırın tepsisinde ısıtın. Tavuğu iki tarafıda hafif kahverengi olana kadar pişirin. Yağlı suyunu kağıt havlu yardımıyla emdirin. Bu sırada küçük bir sos kabında mısır unu, esmer şeker ve limon suyunu karıştırın. Zencefil, soya sosu ve et suyunuda ekleyin. Sosu sürekli karıştırırak kıvamlaşana kadar kaynatın. Tavuğu dilimliyip, sosu dökerek servis edin. Yanına da birkaç limon dilimi koyabilirsiniz.