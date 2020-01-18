Ağacı bahara cesaretlendiren kadınlar

Balkanlar'ın kuzeyinden, Moldova'dan, Kolyada isimli Pagan ritüeli, ağacı bahara cesaretlendirmekle ilgili bir ritüel. Her canlının cesarete ve cesaretlendirilmeye ihtiyacı var. Bu yüzden bu ritüel zarif, anlamlı ve umut dolu hisler barındırıyor içinde.

1 12 Burası Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'in doğusunda Martsiyanauka köyü... Köylüler, Kolyada bayramını kutlamak için yola çıkmaya hazır.

2 12 Kolyada, kökeni Antik Çağ’a dayanan bu dini ritüel, Slav ülkelerinde kutlanan bir kış festivalidir. Yüzyıllar içinde Hristiyanlık ile içiçe geçmiş bir pagan geleneğidir.

3 12 Kışın kötü ruhlarını kaçırmak, doğanın yeniden doğumunu ve verimliliğini kutlamak amaçlı ritüeldir. Bu ritüelde kadınlar daha çok ön plandadır.

4 12 Bir Noel geleneği olan Kolyada, ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Genel olarak Antik Çağ'dan kalma bir tarih olarak, 7 Ocak tercih ediliyor.

5 12 Köylüler renkli giysileri ile katılıyor bu ritüele.

6 12 Köylüler kendileri gibi atları ve arabalarını da rengarenk süslüyor.

7 12 Büyük ve renkli ellerle birbirlerine vurup, birbirlerini düşürmeye çalışan kadınlar bu şekilde eğleniyor.

8 12 Kışın soğuğunda kutlandığı için köylüler yanlarında getirdikleri sıcak içecekler ve yiyecekleri birbirleri ile paylaşıyorlar.

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