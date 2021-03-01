En zeki hayvanlar

İnekler
Dışarıdan bakıldığında olabildiğince sade, tüm gün geviş getiren canlılar olarak gözüken ineklerin duygusal dünyası tahmin edildiğinden çok daha karmaşık. The Times'ın haberine göre bilimadamları ineklerin arkadaşları ve düşmanları olduğu sonucuna ulaştı. Aynı zamanda ineklerin güçlü duygularından diğerleri duygusal anlamda acı çektikleri, korktukları ve hatta anksiyete geçirdikleri tespit edildi. Ve işte ineklerle ilgili en ilginç bilgilerden biri: İnekler gelecek kaygısı taşıyor!
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