En zeki hayvanlar

Ördekler

Sandığımızdan çok daha zeki canlılar! Yapılan araştırmalara göre anne ördek kendi yavruları üzerlerindeki desenlerden ayrıt ediyor. Bu da objeler arasındaki farkları anladıkları anlamına gelir... Yapılan deneye göre birkaç farklı şekilde obje ile bir ördeği aynı odaya koyduklarında ördeğin objelerin arasındaki farkı ayırt ettiği ve buna göre davrandığı anlaşıldı. Deney yapılan odadan çıkarılan ördeğin daha sonra aynı objeleri tanıdığı gözlemlendi. Ördekler tahminimizden çok daha zeki canlılar...