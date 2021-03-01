En zeki hayvanlar

En zeki hayvanlar hangileri? Tahmin ettiğiniz hayvanlar bu listede yok!

Yaşam
01 Mart 2021 Pazartesi

  • Kuzgunlar

    Edgar Allen Poe'nun kitaplarında sıkça rastladığımız hayvanlardan birisi kuzgunlar... Edebiyat ve sinemada sıkça aklın temsilcisi olarak yer alan kuzgunların zekâsı şaşılacak derecede ileri. Kanadalı ve İskoç araştırmacılar kuzgunların mantık çerçevesinde düşündüklerini tespit etti. Kargalar da kuzenleri kuzgunlar kadar akıllı. Fakat kuzgunların etraflarını anlama ve buna göre davranış sergilemeleri daha belirgin bir özellik...

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  • Yunuslar

    Yunusların çok zeki olduğu uzun süredir bilinen bir konu. Discovery News'a göre yunusların büyük bir beyinleri var. Ve bu beyinde planlanmış, farkında ve fazlasıyla uyanık bir karar mekanizmasıyla çalışan bir sistemleri bulunuyor. Gerçek şu ki; yunusların beyni insan beyninden daha kompleks bir yapıda. Emory Üniversitesi'nden yunus uzmanı Lori Marino'nun Discovery News'a yaptığı açıklamaya göre "Eğer insanlardaki zeka seviyesi hayvanlarla kıyaslanırsa yunusların insanların zeka seviyesine çok yakın olduğu görülebilir."

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  • Fareler

    Hastalık taşıyıcı ve çoğu zaman tiksinilen bir hayvan olarak nam salan farelerin inanılmaz akıllı yaratıklar olduklarını biliyor muydunuz? Guelph Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre farelerin insanlar gibi konular üzerinde düşünüp, idrak ettiği ortaya çıktı. Düşünce stratejileri oluşturarak hedefe ilerledikleri de bilinenler arasında.

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  • Domuzlar

    Domuzlar dünyanın en evcimen hayvanları olabilir! New York Times'a göre domuzlar yemeklerini bulmak için ayna kullanabiliyorlar. Aynayı kullanarak diğer domuzları kandırıyorlar ve daha fazla yemek için farklı yerlere saklayabiliyorlar. Aynı zamanda çok hızlı öğrenip, tertipli bir şekilde öğrendiklerini uygulayabiliyorlar.

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  • Bonobos

    Şempanzelerin kuzeni olan Bonobo'lar bilinen en akıllı hayvanlardan bir diğeri. Diğer maymunlar gibi bonoboların da kendilerine ait bir dilleri ve işaret alfabeleri var. National Geographic'te yayınlanan bir habere göre; Bonobo Kanzi kendisiyle iletişim kurmak için çizilen sembollere karşılık veriyor ve açık bir şekilde iletişim kuruyor. Daha fazlasını merak ediyorsanız Bonobos - Back to the Wild belgeselini izleyebilirsiniz...

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  • Ördekler

    Sandığımızdan çok daha zeki canlılar! Yapılan araştırmalara göre anne ördek kendi yavruları üzerlerindeki desenlerden ayrıt ediyor. Bu da objeler arasındaki farkları anladıkları anlamına gelir... Yapılan deneye göre birkaç farklı şekilde obje ile bir ördeği aynı odaya koyduklarında ördeğin objelerin arasındaki farkı ayırt ettiği ve buna göre davrandığı anlaşıldı. Deney yapılan odadan çıkarılan ördeğin daha sonra aynı objeleri tanıdığı gözlemlendi. Ördekler tahminimizden çok daha zeki canlılar...

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  • Filler

    Fillerin zekasıyla ilgili insanları hayrete düşüren hikayeleri siz de duymuşsunuzdur. Hafızlarının güçlülüğüyle bilinen fillerin bir de yaramaz bir huyu var... Kendilerine kamuflaj yaparak vadi aralarındaki muz ağaçlarında kendilerine ziyafet çekiyorlar. Sırtlarını ve boyunlarını ve vücutlarını kil ve toprağa bulayıp üzerlerini etraftan topladıkları dallar ve çalılarla örtüyorlar. Geceleri çiftçi tarladan uzaklaştığında gelip muz bahçelerini talan ediyorlar.

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  • İnekler

    Dışarıdan bakıldığında olabildiğince sade, tüm gün geviş getiren canlılar olarak gözüken ineklerin duygusal dünyası tahmin edildiğinden çok daha karmaşık. The Times'ın haberine göre bilimadamları ineklerin arkadaşları ve düşmanları olduğu sonucuna ulaştı. Aynı zamanda ineklerin güçlü duygularından diğerleri duygusal anlamda acı çektikleri, korktukları ve hatta anksiyete geçirdikleri tespit edildi. Ve işte ineklerle ilgili en ilginç bilgilerden biri: İnekler gelecek kaygısı taşıyor!

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  • Arılar

    Tek bir arı üzerinden arı zekasını değerlendirmek doğru olamayacağı için bir grup arı davranışına bakarak bir yargıya varılabilir. Yapılan araştırmalara göre arıları gözlemlemek için büyük resmi görmek gerekiyor. Bir yöne doğru gitmek istediklerinde buna demokratik bir şekilde karar verip gidecekleri yönü bu şekilde belirliyorlar.

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  • Sincaplar

    Yemek avına çıkan bir sincap birçok engeli aştıktan sonra hedefine ulaşır. Bu aşamaya gelmeden önce emsallerini izler ve öncünün yolu takip ederek olası tehlikelerden kendini sakınmış olur. Haliyle minimum zararla hedefine ulaşır. Taklit ve idrak etme yetenekleri ileri seviyededir.

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