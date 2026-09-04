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Seyahat

İzlanda'da Kuzey Işıkları

İzlanda'da gökyüzü Kuzey Işıkları ile yine renklendi...

Giriş: 04 Eylül 2026, Cuma 11:38
Güncelleme: 04 Eylül 2026, Cuma 11:38
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Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), İzlandanın Reykjanes Yarımadasında yer alan Seltun bölgesi semalarında gözlemlendi.

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Gökyüzünde süzülen büyüleyici yeşil ağırlıklı ışık dalgaları bölgeye adeta başka bir gezegendeymiş hissi kazandırdı.

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Işık kirliliğinden uzak konumu ve doğal yapısı ile Seltun hem fotoğraf tutkunları hem de gökyüzü gözlemcileri için bu doğa olayını izlenebilecek en etkileyici noktalardan biri...

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İşte Seltun'dan kareler...

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Fotoğraflar AA tarafından servis edilmiştir.

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