İsminizdeki harflere göre karakter analizi

Melike Aydın, hangi harfin hangi enerjiyi yaydığını anlattı. Artık isminizin yorumu size kalmış...

  • 1
    23

    A

    İsminizin ilk harfi “A” ise sağlam iradeniz var demektir. Kendi bildiğinizi okursunuz. Birden fazlaysa macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz

  • 2
    23

    B

    “B” harfi hayat gücünü ifade eder. Hassas ve içe dönüktür. İsminin ilk harfi “B” olanlar başkalarının görüşlerine saygı duyar. İçindeyse kendini daha çok düşünen ve sağlığına aşırı düşkün bir kişiliği vardır.

  • 3
    23

    C - Ç

    İsminizin ilk harfi “C” ise idareci bir yapınız vardır ama dikkatiniz çabuk dağılır. Yarım daireyi andıran harf kimi zaman eksik hissettirir ve diğer yarısını aramak için çabalar. Yarım bırakma huyları fazladır. “Ç” ise enerjisi yüksek bir harftir. İnatçıdır. Hedefleri daima yüksektir. Her konuda söyleyecekleri vardır.

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