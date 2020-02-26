Temizlikte unutulan yerler

Temizlik yaparken bazı detayları gözden kaçırıyor olabilirsiniz...

  • 1
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    Banyo paspasları bakteri, mantar ve mikropların oluşması için uygun ortamı sağlayacak tüm donanıma sahiptir. Haftada bir kez yıkanması ve başka bir paspasla değiştirilmesi halinde böyle bir sorunla karşıkarşıya kalmazsınız.

  • 2
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    Çamaşır sepetleri sıkça temizlenmezse koku yapıp bakteri oluşumuna zemin hazırlar. Bu nedenle her çamaşır yıkadıktan sonra sprey bir temizleyiciyle iyice temizlemelisiniz.

  • 3
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    Diş fırçasından akan sular çok hızlı bakeri oluşumuna yol açar. Diş fırçalığı temizlik sırasında es geçilen yerlerden birisi... Birkaç günde bir içine sıcak su ve temizleyici koyarak temizlemelisiniz.

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