Orta sehpa nasıl dekore edilir?

Sehpa aksesuarları düzenlemek göründüğünden daha zordur. Fazla boş ve aşırı dağınık görünüm arasında doğru dengeyi bulmak zor olabilir ancak tasarımcı evlerinden birkaç fikir alarak bunu başarmak mümkün. İşte tasarımcılardan öğrendiğimiz ve kendi sehpa düzeninize kolayca uygulayabileceğiniz bazı ipuçları...

Yaşam
Giriş: 06 Ağustos 2025 12:59
ABONE OL

  • Bölümlere ayırın

    Sehpa dekorasyonuna yaklaşmanın en kolay yollarından biri, yüzeyi bölümlere ayırmaktır. Kare bir sehpanız varsa yüzeyi dört parçaya ayırın. Yuvarlak bir sehpanız varsa onu üç dilime bölünmüş bir turta gibi düşünün. Daha sonra her bölümde kitaplar, vazolar, şamdanlar veya dekoratif objeler kullanarak minik bir düzenleme yapın. Bu, sehpa görünümünüze çeşitlilik katmanın ve genel olarak görsel denge sağlamanın kolay bir yoludur.

    1 / 9

  • Eşyaları bir tepside toplayın

    Tepsiler, sehpa dekorasyonunda rastgele dağılmış eşyaları toparlanmış ve düzenli bir görünüme kavuşturan gizli bir silahtır. Bardak altlıkları, mumlar ve TV kumandaları gibi küçük eşyaları saklamak için mükemmeldirler. Ayrıca sehpanızı sık sık kutu oyunları için kullanıyorsanız ya da yemek masası olarak kullanıyorsanız, bir tepsi tüm dekoru kolayca kaldırıp gerektiğinde hareket ettirmenizi sağlar. En iyi tasarlanmış sehpalar aynı zamanda işlevseldir ve kullanım kolaylığını ön planda tutar.

    2 / 9

  • Mumlarınıza aksesuar ekleyin

    Mumlar sehpa dekorasyonu için kesinlikle vazgeçilmezdir ancak bir-iki mumu sadece masaya koymak "styling" sayılmaz. Daha bilinçli ve şık bir görünüm için mumunuzu bir kitap yığınının üzerine yerleştirebilir, taş bir tepsinin üzerine koyabilir veya üzerine cam bir kapak ekleyebilirsiniz. Bu küçük dekorasyon hileleri, ister ucuz bir mum olsun, ister lüks bir seçenek, ortama zarafet katacaktır. Ayrıca görünümü tamamlamak için şık bir mum söndürücü, fitil kesici ve zarif bir kibrit kutusu tutucu da ekleyebilirsiniz.

    3 / 9

  • Bir kitabı açık sergileyin

    Sehpa kitapları harika dekoratif aksesuarlar olsa da onları sadece üst üste yığmak tek seçenek değildir. Koleksiyonunuzun tozlanmasına izin vermek yerine, sevdiğiniz bir sayfayı açık şekilde sergileyin. Bu, daha dinamik, yaşanmış bir görünüm yaratır ve sayfaları karıştırıp içeriğin keyfini çıkarmanız için sizi davet eder.

    4 / 9

  • Bir kase ekleyin

    Bir kase veya tabak, sehpa dekorasyonu için her zaman işe yarar. Peki, kaseleri bu kadar iyi yapan şey ne? Öncelikle, kitaplar ve tepsiler gibi dikdörtgen objelerin arasında yuvarlak bir şekil hoş bir kontrast yaratır ve dekorasyonda çeşitlilik sağlar. Ayrıca kasenizi farklı küçük objelerle doldurabilirsiniz: kibrit koleksiyonunuzu saklayabilir, deniz kabuklarını sergileyebilir veya sadece TV kumandalarınızı içine koyarak onları kamufle edebilir ve kolayca erişilebilir halde tutabilirsiniz.

    5 / 9

  • Kat, kat, kat...

    Tasarımcılar, sofistike ve derlenmiş bir görünüm elde etmek için öğeleri katmanlama konusunda uzmandır. Ancak bu taktikten korkmayın; taklit etmek o kadar da zor değildir. Örneğin, sadece bir kitap yığını koyup işi bırakmak yerine, yığının üstüne tercihen biraz yüksekliği olan küçük bir süs eşyası yerleştirerek bir adım daha ileri gidin. Ne kullanacağınızdan emin değil misiniz? Göz alıcı bir obje (büyüteç veya kağıt ağırlığı gibi) bulmak için bit pazarına ya da antikacıya gidin ve yığının son dokunuşunu bununla yapın. Bu fark yaratacaktır!

    6 / 9

  • Tüm alanı doldurun

    İster sehpanız çok geniş olsun ister kompakt, sahip olduğunuz alanı iyi kullanmak istersiniz. Örneğin, sehpanız daha büyükse, masanın uzunluğunu kaplayacak şekilde birkaç kitap yığını yapmanız ve bunları aralıklı yerleştirmeniz gerekebilir. Eşyalarınızı ortaya yerleştirerek içeceklerinizi ve günlük ihtiyaçlarınızı koyacak yeterli alan bırakın.

    7 / 9

  • Vazoda çiçek veya yeşillik sergileyin

    Doğal bir öğe eklemek, kahve sehpanızda kolayca uygulayabileceğiniz klasik bir tasarım hilesidir. İster ikinci el vintage bir vazo alın, ister yenisini satın alın. Vazoyu bahçenizden kesilmiş dallar veya yapay çiçeklerle doldurun; yapay çiçek tercih ederseniz, gerçekçi görünen ve gerektiğinde bükülerek mükemmel düzenlemeyi yapmanıza olanak verenlerden seçin.

    8 / 9

  • Eğlenceli aksesuarlarla deneyler yapın

    Kahve sehpanızda yıllar içinde biriktirdiğiniz küçük süs eşyalarını ya da sizi mutlu eden rastgele objeleri kullanmaktan çekinmeyin. Her şeyin kusursuzca uyum sağlaması gerekmez; aslında, uyumsuz olması daha eğlencelidir. İkinci el bulduklarınızla, seyahat hatıralarıyla, anılarla ve sevdiğiniz diğer nesnelerle oynayarak size ait hissettiren bir düzenleme yapana kadar denemeler yapın.

    Referanslar

    Sarah Lyon. "9 Easy Tricks to Style Your Coffee Table Like a Designer". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/easy-coffee-table-styling-tricks/

    9 / 9

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.