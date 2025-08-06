Orta sehpa nasıl dekore edilir?

Kat, kat, kat...

Tasarımcılar, sofistike ve derlenmiş bir görünüm elde etmek için öğeleri katmanlama konusunda uzmandır. Ancak bu taktikten korkmayın; taklit etmek o kadar da zor değildir. Örneğin, sadece bir kitap yığını koyup işi bırakmak yerine, yığının üstüne tercihen biraz yüksekliği olan küçük bir süs eşyası yerleştirerek bir adım daha ileri gidin. Ne kullanacağınızdan emin değil misiniz? Göz alıcı bir obje (büyüteç veya kağıt ağırlığı gibi) bulmak için bit pazarına ya da antikacıya gidin ve yığının son dokunuşunu bununla yapın. Bu fark yaratacaktır!