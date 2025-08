Orta sehpa nasıl dekore edilir?

Eğlenceli aksesuarlarla deneyler yapın

Kahve sehpanızda yıllar içinde biriktirdiğiniz küçük süs eşyalarını ya da sizi mutlu eden rastgele objeleri kullanmaktan çekinmeyin. Her şeyin kusursuzca uyum sağlaması gerekmez; aslında, uyumsuz olması daha eğlencelidir. İkinci el bulduklarınızla, seyahat hatıralarıyla, anılarla ve sevdiğiniz diğer nesnelerle oynayarak size ait hissettiren bir düzenleme yapana kadar denemeler yapın.

Referanslar

