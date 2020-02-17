Yaratıcı fotoğraflar, anlamlı hikayeler

Daniel Rueda ve Anna Devís kendilerini hikaye anlatıcıları, fotoğrafçı ve dünya kaşifleri olarak tanımlıyorlar. Hikayeleri espritüel bir tarzda anlatıyor ve fotoğraflarıyla daha da anlamlandırıyorlar. Sosyal medya hesaplarına bu kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz: Drcuerda.
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