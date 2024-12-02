Somatik terapinin iyileşme yaklaşımı ve geleneksel terapiden farkı

Somatik terapi, zihinsel ve duygusal iyileşmeyi yalnızca düşünsel süreçler üzerinden değil, bedenin deneyimlerini ve hislerini de dahil ederek ele alırken, geleneksel terapi daha çok düşünce ve konuşma odaklı bir yaklaşım benimser. Peki somatik terapinin geleneksel terapiden farkı nedir?

Somatik terapinin iyileşme yaklaşımı ve geleneksel terapiden farkı
Sağlık
Giriş: 02 Aralık 2024 14:43 Güncelleme: 02 Aralık 2024 14:45
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Son yıllarda, insanlar zihinsel sağlık desteği arayışında yakın çevrelerinin dışındaki kaynaklara yönelme konusunda artan bir ilgi göstermektedir. Geleneksel konuşma terapisi, bireylerin düşüncelerini, duygularını ve endişelerini sözlü olarak ifade etmelerine olanak tanıyan yaygın bir başlangıç noktasıdır. Ancak bazı kişiler, yüzeyin ötesine geçen alternatif bir terapi yaklaşımı arayışında olabilirler.

Somatik terapi nedir?

Somatik terapi, zihin ve beden arasındaki karmaşık bağlantıyı kabul eder ve iyileşmeye bütünsel bir yaklaşım sunar. Bu, somatik terapinin geleneksel konuşma terapisinden farklı olmasını sağlayan önemli bir özelliktir. Terapist Simone Saunders şöyle diyor: “Somatik terapi, bedeninizin size gönderdiği farklı duyusal ve fizyolojik işaretleri kullanarak, duygularınızı, zorlu hislerinizi ve yeniden işlenmiş anılarınızı işleyip işlemediğini belirlemeye çalışır.”


Somatik terapinin geleneksel konuşma terapisinden farkı

Konuşma terapisinin farklı biçimleri olsa da, somatik terapi geleneksel konuşma terapisinden farklıdır çünkü genellikle sahip olduğumuz ve devraldığımız anlatılar etrafında odaklanır. Öte yandan, somatik terapi esasen söylenmeyen ince şeylere odaklanır. Simone Saunders, bunun beden dili, duruş, hareket etme şekli, nefes alış verişi ya da ortaya çıkan farklı duyusal hisler olabileceğini açıklıyor. Paylaştığınız deneyimlere dayanarak, bedeniniz aslında sizin yerinize konuşuyor gibidir. Beden ve zihin arasındaki bağlantının temeline dayanan somatik terapi, depolanmış travma ve stresi ele almayı ve serbest bırakmayı, genel iyileşmeyi teşvik etmeyi amaçlar.


Her hareketinizin analiz edilmesi düşüncesi sizi rahatsız edebilir, ancak bir terapist olarak Saunders, amacının bu duyumları fark etmek ve bunlara dikkat çekmek olduğunu, eleştirmek olmadığını anlatıyor. Saunders: “Birisi deneyiminden bahsederken, belki göğsünü tutuyordur ya da yumruklarını sıkıyordur ya da omuzlarını geriyordur, buna dikkat çekerim. Sadece bu duyumu fark ederiz ve bunun olumlu, olumsuz ya da nötr olup olmadığını adlandırmaya çalışırız ve biraz da şunu tartışırız: Eğer biraz daha rahatlasak, bu bedende nasıl bir his yaratır? Şu an bedeninizin neye ihtiyacı var gibi bir düşünceyle oynarız” ifadelerini kullandı.


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Bir hafıza veya hassas bir konuya karşı bedeninizin nasıl tepki verdiğini anlamak, neden böyle tepki verdiğini anlamak kadar önemlidir. Somatik terapi, bedensel duyumlar üzerine odaklanarak, mevcut ana dikkat vererek farkındalık geliştirmeye büyük önem verir; bu da bireylerin duyguları ve bedensel tepkileri arasındaki bağlantıyı anlamalarına olanak tanır.


Eğer “beden kayıt tutar” terimiyle tanışık iseniz, bu, travmatik olayların bedende kalıcı bir etki bırakabileceğini ve hem fiziksel semptomlar hem de duygusal sıkıntılar olarak kendini gösterebileceğini anlatır. Saunders, somatik terapinin özellikle travma ile başa çıkmada etkili olduğunu söylüyor. Saunders: “Çoğu zaman travma yaşadığınızda, hayatta kalmak amacıyla bedenden kopmuş oluyorsunuz, çünkü hayatta kalmak için buna mecbur kalıyorsunuz. Somatik terapi, sizi tekrar bedene bağlamak ve bedeninizin size ne söylediğini anlamak, bedensel güvenliğinizi hissedip hissetmediğinizi ve güven duygusunu nasıl geliştirebileceğinizi anlamanızı sağlayabilir” açıklamasında bulundu.


Bedenimiz bizim evimizdir ve bedende güvenli hissetme ihtiyacı, iyileşme yeteneğimiz kadar önemlidir. Terapinin dışında kendimizi güvence altına almak için uygulayabileceğimiz araçlar, içsel güven ve bütünlük hissini yeniden kazanmamıza yardımcı olabilir. Yine de kendinizle daha bağlantılı hissetmek istiyorsanız, iyi bir başlangıç noktası günlük bedensel işlevlerinizle ilgilenmektir. Kontrol edebilirsiniz: Susadım mı? Susadığımı nasıl anlıyorum? Acıktığımı nasıl anlıyorum? Tuvaletimi nasıl yapmam gerektiğini nasıl anlıyorum? Çünkü çoğumuz için bu otomatik bir şeydir. Bunu otomatik olarak yaparız ya da bu duyumları göz ardı ederiz. Oradan başlamak, genellikle daha güvenli bir yer olabilir ve oradan sonra, duyumların nasıl hissettirdiğini anlamaya başlayabiliriz.


Evde yapılabilecek somatik uygulamalara gelince, sallanmak veya soğuk ya da sıcak uyarım gibi şeyler yardımcı olabilir. Günlük yaşamımızda, farkında olmadığımız birçok somatik uygulama yapıyoruz ve bunlar esasen sadece kendinizle temas kurmaya başlamakla ilgilidir.



Kaynak: Aley Arion. “Listening To The Language of The Body: Somatic Therapy’s Approach To Healing”. Şuradan alındı: https://www.xonecole.com/what-is-somatic-therapy/.


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