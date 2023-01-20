Somatik terapi nedir, ne işe yarar?

Somatik deneyimleme terapisi nedir?

Somatik terapi, ya da diğer adıyla somatik deneyimleme; psikoterapi sürecine bedensel çalışmaları da dahil eden bir terapi çeşididir.

Bilişsel davranışçı terapi gibi yalnızca zihinsel ve psikolojik süreçlere odaklanan yaygın terapilerden farklı olarak somatik terapi, iyileşme sürecinde fiziksel hareketler, dans, meditasyon, nefes çalışmaları gibi pratikleri de kullanarak etkili olur.

Somatik deneyimleme yöntemi uygulanırken, tıpkı diğer psikoterapi yöntemlerinde olduğu gibi danışan, terapistine onu psikolojik olarak zorlayan konuları anlatır. Ancak sadece bu sorunlar hakkında konuşmak yerine, terapist danışanını anlattığı konu ile ilgili fiziksel hislere de odaklanması için yönlendirir.

Rahatsız edici konuların veya anıların bedendeki etkileri keşfedildikten sonra çeşitli fiziksel çalışmalar önerilerek, psikolojik zorlukların beden üzerindeki etkilerini hafifletecek çalışmalar uygulanmış olur.

Somatik terapi, hayatımızda olup bitenlerin yalnızca zihnimizde değil, bedenimizde de önemli etkiler bıraktığı fikrinden yola çıkar. Bu açıdan da, daha bütüncül bir terapi yaklaşımı olarak kabul edilebilir. Somatik terapi teknikleri bu çalışmaları içerebilir:

Vücutta oluşan hisleri ve duyumları keşfetmek için yapılan farkındalık çalışmaları,

Duygusal kaynakların araştırılması,

Merkezlenme/topraklanma çalışmaları,

Konuların güvenli bir diyalog içerisinde detaylıca tanımlanması,

Fiziksel hislerin canlandırılmasını da içeren hareket çalışmaları,

Bedeni ve zihni sakinleştirmek için yöntemleri öğrenmek,

Dikkati belirli konulara odaklamayı öğrenerek stresli konularla baş etmeyi öğrenmek,

Edinilen yeni fiziksel becerilerle geçmişte yaşanan olayların güvenli bir alanda yeniden canlandırılması,

Duygusal sağaltım yöntemleri,

Fiziksel ve psikolojik sınırları güçlendirme çalışmaları.

Somatik deneyimleme terapisi hangi durumlarda etkili olur?

Somatik terapi, konuşma terapilerine alternatif olarak her durumda tercih edilebilir. Özellikle fiziksel etkileri belirgin olan mental durumlar için ideal kabul edilen bu terapi yöntemi travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kaygı bozukluğu, bağımlılık, yas, depresyon ve stres bozukluğu durumlarında güvenli bir şekilde uygulanabiliyor. Fiziksel rahatsızlıkların mental nedenlerinin araştırıldığı durumlarda da, örneğin kronik ağrılar, sindirim bozuklukları ve cinsel bozuklukların varlığında da somatik terapi uygulamalarından fayda görülebiliyor.

Kaynak: Ariane Resnick. "What Is Somatic Therapy?". Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/what-is-somatic-therapy-5190064. (22.10.2022).