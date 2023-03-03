Victor Ananias'ın sözleri: "Dönüşüm, hizmet ile şekillenir"

"Etrafınıza bir bakın, önce sadece binalara, kalabalığa, arabalar, kirliliğe, duyarsızlığa, savaşlara, tüm zaaflarımıza bakın... İyice, cesaretle bakın, acısını yüreğinizde hissedin... Sonra gözünüzü bir kere kapatıp açın; etrafınızdaki tohumları, tohumlardan peydah olmuş yaşamı izleyin ve kendinizden başlayın... Vücudunuz, kaç yıl önce atılmış tohumdan, annenizin, babanızın ve daha kimlerin verdiği emekle ne kadar sürede bugünkü durumuna geldi; kaç kişinin hakkı var üstünüzde; hatta kimler çalıştı bugün yediğiniz yemeğin üretim aşamalarında tohumdan ekilip size ulaşana kadar!"
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