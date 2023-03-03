Victor Ananias'ın sözleri: "Dönüşüm, hizmet ile şekillenir"

"Yaşam dönüşüm, dönüşüm de hizmet ile şekillenir." Türkiye'de ekolojik yaşama dair farkındalığın öncülerinden, Buğday Hareketi ve Buğday Derneği kurucularından ve başkanlarından Victor Ananias 2 Mart 2011'de aramızdan ayrıldı. Sözlerini ve yaşam öyküsünü sizler için derledik.

Yaşam
Giriş: 03 Mart 2023 16:00 Güncelleme: 03 Mart 2023 16:01
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  • "Tohuma sadakat, geçmişe ve geleceğe sadakattir. Tohumu anlamak; varlık sebebimizi anlamak, bulunduğumuz noktada ne kadar zengin bir miras, ne kadar çok sorumluluk ve ne kadar umutlu bir gelecek olduğunu fark etmektir."

    Victor Ananias

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  • "...Özümüzde hepimiz doğada var olan bilimi anlayıp ilişki kurabilecek algı ve yetilere sahibiz. Bir küçük kuş, bir çiçek ya da bir bebeğe baktığımızda ihtiyacımız olan tüm sevgi, umut ve zenginliğin farkına varabiliriz."

    Victor Ananias

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  • "...Kendini gerçekten iyi hissetmenin, sağlıklı olmanın, iletişim kurmanın, gelişmenin, topluma faydalı olmanın ve bir çok aradığımız meziyetin en etkin aracı hizmet etmek... Buğday Derneği'nin 'yaşam dönüşümdür' sloganı doğru, sevdiğim bir ifade, tamamlayıcısı da 'dönüşüm, hizmet ile şekillenir' olabilirmiş."

    Victor Ananias

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  • Türkiye'de ekolojik yaşamın öncülerinden, Buğday Hareketi ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucusu Victor Ananias, 1971 yılında İsviçre'nin Zürich kentinde Şilili bir baba ile Türk bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu Ege'de bir köy evinde geçti.

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  • 9 Eylül Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktı ve dünyayı dolaşarak ekoloji konusunda kendini eğitti. 1991'de turist rehberliğinden kazandığı parayla köylülerden aldığı doğal ürünleri Bodrum pazarında satmaya başladı. Ekolojik ürünlerin satıldığı bir kafe açtı. Buğday dergisini elle yazıp çoğaltarak 1996'da çıkartmaya başladı.

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  • 1993 yılında Başak Doğal Ürünler Dükkânı, Buğday Vejetaryen Restoran ve Buğday Dergisi ile filizlendi. Kırsalda başlayan ekolojik yaşam yolculuğu, İstanbul'da Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın bünyesinde açtığı Nuh'un Ambarı isimli ilk doğal ürün dükkânıyla devam etti.

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  • Değirmende büyüyen Victor'un Bodrum pazarında bir tezgâhta tohumlarını attığı Buğday hareketi, 2002 yılında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile devam etti. Türkiye'de birçok ekolojik yaşam uygulamasına dair vizyonun oluşturulmasında, organik tarımın tanıtılması ve hayata geçirilmesinde önemli rol üstlendi. Uluslararası ekolojik tarım kuruluşları tarafından geleceğin 5 lideri arasında gösterilen Victor Ananias, 3 Mart 2011'de hayatını kaybetti.

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  • Victor Ananias ve Buğday, ekolojik ürünlerin daha çok tanınması ve yaygınlaşması, bu konudaki farkındalığın artması için yıllar içinde çok sayıda doğal ürün dükkânına danışmanlık yaptı; doğaya saygılı tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi ile birlikte ekolojik tarım, yerel, geleneksel ve ekolojik ürünler konusundaki bilgi birikimini ve deneyimlerini paylaştı.

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  • "Etrafınıza bir bakın, önce sadece binalara, kalabalığa, arabalar, kirliliğe, duyarsızlığa, savaşlara, tüm zaaflarımıza bakın... İyice, cesaretle bakın, acısını yüreğinizde hissedin... Sonra gözünüzü bir kere kapatıp açın; etrafınızdaki tohumları, tohumlardan peydah olmuş yaşamı izleyin ve kendinizden başlayın... Vücudunuz, kaç yıl önce atılmış tohumdan, annenizin, babanızın ve daha kimlerin verdiği emekle ne kadar sürede bugünkü durumuna geldi; kaç kişinin hakkı var üstünüzde; hatta kimler çalıştı bugün yediğiniz yemeğin üretim aşamalarında tohumdan ekilip size ulaşana kadar!"

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  • "O, gerçek bir iz bırakandı. Ama bunlar durağan, kalıcı, yok eden izler değildi. Değen, dönüşen ve dönüştüren izlerdi. Son nefesini baharın yeni filizlendiği bir günde verdi. Yeryüzüne bıraktığı son nefes, bugün pek çok cana ilham oluyor."

    Buğday Derneği'nde birlikte çalıştığı "Buğdaygiller"

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