Van Gölü'nde göç yolculuğu

Van G\u00f6l\u00fc Havzas\u0131'n\u0131n kuzeyinde yer alan Erci\u015f sahilleri, her y\u0131l farkl\u0131 ku\u015f t\u00fcrlerine ev sahipli\u011fi yap\u0131yor. . Bu t\u00fcrler aras\u0131ndaki \u0130ran'daki Urumiye G\u00f6l\u00fc'nden g\u00f6\u00e7 eden flamingolar, Van G\u00f6l\u00fc \u00e7evresinde konaklayarak burada yavrular\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fct\u00fcyor ve sonbaharda Afrika'ya g\u00f6\u00e7 ediyor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . . .
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