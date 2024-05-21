Üzüldüğümüzde neden boğazımızda yumru hissederiz?

Ağladığımızda, boğazımızda bir yumru varmış gibi hissetmemizin sebebi vücudumuzda meydana gelen bazı değişiklikler. Peki, ama neden?

Üzüldüğümüzde neden boğazımızda yumru hissederiz?
Yaşam
Giriş: 21 Mayıs 2024 13:59
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İster güzel bir düğün töreninde sevinçten, ister bir filmin yürek burkan sahnesinde, bedenlerimiz aynı şekilde tepki verir: Gözyaşları. Büyük bir üzüntü veya sevinç gözyaşlarıyla sınırlı kalmaz - boğazımızda garip bir yumru hissi de hissederiz. Peki, ağlarken bedenimizin bir bölümünde olan bu tepkinin, başka bir bölümde fiziksel bir reaksiyona neden olmasına ne sebep olur?


Neden ağlarız?

Boğazımızda neden yumru oluştuğunu anlamak için, önce neden ağladığımızı ve ağladığımızda bedenimizde neler olduğunu genel olarak konuşmamız gerekiyor. Ağlamamızın tam nedeni biraz gizemli, ancak ağlamanın, son derece sosyal varlıklar olarak evrimleştiğimiz için bir tür sözsüz iletişim biçimi olduğuna dair güçlü kanıtlar var. Bu, ağlamanın duygusal durumumuzu çevremizdekilere bildirmek ve onların desteğini almak için bir yol olduğunu gösteriyor. Duygusal gözyaşları, kontrol kaybı hissettiğiniz zamanlarda devreye girer ve bilim insanları, artan kalp atış hızı ve yavaşlayan nefes alma gibi diğer fiziksel reaksiyonlarla birlikte, stres hormonu ve endorfin yüklü gözyaşlarımızın, ruh halinizi hızla stabilize etmek ve belki de çevremizdekilere sarılmaya ihtiyacımız olduğunu çok açık bir şekilde göstermek için orada olduğunu düşünüyor.


Bu samimi, gözyaşı dolu anlar, başka bir kişi tarafından teselli edildiğimizde, kişisel ilişkilerimizi sağlamlaştırmamıza yardımcı olur, ki bu bizim için hayati öneme sahiptir. Daha güçlü bağlar kurmak, tek olası neden değil. Bazı araştırmacılar, ağlamanın bir zamanlar saldırganlara boyun eğmenin bir yolu olduğunu düşünüyor. Boyun eğme belirtileri göstererek, bir saldırgan - muhtemelen başka bir insan - bize acıyacak ve bizi bırakacaktır (veya en azından hayatta kalmamızı sağlayacaktır).


Otonom sinir sisteminiz - sempatik sinir sistemi gibi diğer sinir sistemlerini kontrol eden genel sistem - devreye girer ve durumlara bağlı olarak bedeninizde çeşitli reaksiyonlara neden olur. Bu, sindirim gibi bilinçsiz beden fonksiyonlarının yanı sıra 'savaş ya da kaç' tepkisini kontrol eden aynı sistemdir. Bu sistem hiper moda geçtiğinde, önce yüzünüze bir şeyler vurmak ya da güvenliğe doğru kaçmak için tüm kaslarınıza oksijen gönderir. Oksijeni tüm kaslarınıza yaymak için, bedeninizin önce onu soluması gerekir. Daha fazla hava almak için sinir sistemi, hava yollarını gırtlağınıza getiren açıklık olan glottisin mümkün olduğunca uzun süre açık kalmasını söyler. Glottis, nefes borusunun ve ses tellerinin bulunduğu, başlangıç kısmına verilen isimdir.


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Başka bir deyişle, boğazınız normalden daha geniş açılır çünkü daha büyük bir açıklık daha fazla hava demektir. Glottisin açıldığını hissetmezsiniz. Eğer hissetseniz, günlük yaşam oldukça tuhaf olurdu. Ancak hissettiğiniz şey, yutkunduğunuzda glottisinizi açık tutmaya çalışan bedeninizin neden olduğu kas gerilimidir. Normalde, ağlamadığınızda, glottisiniz gün boyu yutkunurken açılır ve kapanır. Bu, yiyecek ve tükürüğün bir yöne gitmesini ve havanın başka bir yöne gitmesini sağlar, arada karışıklık olmadan. Ancak, ağladığınızda veya ağlamak üzere olduğunuzda, glottisiniz açık kalmaya çalışır ancak her yutkunduğunuzda kapanmaya zorlanır. Bu gerilim, boğazınızdaki kaslarla oynar ve yumru hissi verir. Yumru hissi aslında globus sensasyonu olarak adlandırılır ve bu stresli durumlarda herkesin başına gelir. Normalde, bu his sakinleştikten sonra hızla geçer ve glottis eski işlevine geri döner.


Gözyaşlarına gelince, süreç çok benzer şekilde gerçekleşir: Sinir sisteminiz gözyaşı üretimini tetikler. Açıkça, ağlayan herkesin çok iyi bildiği gibi, ağlamak aynı zamanda burun akıntısı, kızarmış yüz ve hatta baş ağrısı gibi bir dizi yan etkiye neden olur. Bunların hepsi gözyaşı kanallarınızın sinüslerinizle yakından bağlantılı olmasından kaynaklanır, bu da sizi sümüklü biri haline getirir. Öyleyse, birinin sizinle ayrıldığını hayal edin. Haber size ulaştığında, sinir sisteminiz devreye girer ve savaş ya da kaç tepkisini tetikler.


Bedeniniz kaslarınıza daha fazla oksijen dolaştırmaya çalışırken aynı zamanda gözyaşı kanallarınızı da tetikler. Ağlamaya başladığınızda, aynı zamanda sisteminize daha fazla oksijen almak için daha ağır nefes alırsınız. Bunu telafi etmek için glottisiniz açık tutulur. Bu noktada gerçekten ağlıyorsunuz. Gözyaşları akıyor, burnunuzda ve boğazınızda mukus birikiyor, bu da yutkunmanıza neden oluyor. Yutkunur yutkunmaz, boğazınızdaki kaslar karışır ve glottisinizi kapatır, bu aslında açık tutulmaktadır ve bu gerilim boğazınızda yumruya neden olur. Boğazınızdaki yumru aslında bedeninizin harika bir şekilde çalışarak sizi daha iyi bir nefes almanıza yardımcı olur.



Kaynak: "Why Do We Get a Lump in Our Throat When We're Sad?". Şuradan alındı: https://www.sciencealert.com/why-do-we-get-a-lump-in-our-throats-when-we-re-sad. 806.06.2016).


Gözyaşının her hali

Rose-Lynn Fisher, keder ve sevinç gözyaşlarının farklılıklarını karşılaştırdı.

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Soğan Doğradığınızda Akan Gözyaşları Rose-Lynn Fisher, keder ve sevinç gözyaşlarının farklılıklarını merak edip karşılaştırmak istedi. Bu merakından dolayı gözyaşlarını mikroskop altında keşfetmeye başladı.
Hasret Gözyaşları Bu projesine 'Gözyaşları Topografisi' adını veren Rose, 100 farklı gözyaşını inceledi.
Değişimin Gözyaşları Vücudun, gözlerimizi korumak için ürettiği bazal ve soğan doğradığımız zaman gözlerimizden akan gözyaşlarının büyük ölçüde farklı olduğunu tespit etti.
Küçük Bir An Sevinç Gözyaşları Ayrıca, kahkaha ve üzültü sonucu gözlerimizde akan gözyaşlarının da birbirinden çok farklı olduğunu gözlemledi.
Biten ve Başlayan Gözyaşları Gözlerimizden akan her gözyaşının, insanın yaşadığı duruma ve ağlama nedenine göre değiştiğini fotoğraflardan görebilirsiniz.
Keder Gözyaşları
Kahkaha Gözyaşları
Olasılık ve Umut Gözyaşları
Serbest Gözyaşı
Hatırlama Gözyaşları
Zamansız Birleşme Gözyaşları
İklim Koşullarında Göz Sulanması



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