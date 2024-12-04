Ünlülerin çocukları için koydukları ilginç isimler

Ünlülerin çocukları için seçtikleri isimler ve o isimlerin anlamları...

Yaşam
Giriş: 04 Aralık 2024 10:45 Güncelleme: 04 Aralık 2024 10:49
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  • Atiye ve Erol Sebebci çiftinin doğacak kızlarının adı Rumi

    Rumi: Anadolu'ya bağlı, Anadolu'da yaşayan.

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  • Yılmaz Erdoğan - Belçim Bilgin çiftinin oğulları Rodin

    Rodin: Işığın müjdecisi, pozitif enerji veren.

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  • Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinin oğlu Azur Benan

    Azur: Yardım eden, yardımcı.

    Benan: Parmakla gösterilen, ünlü, tanınmış.

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  • Tarkan ve Pınar Dilek Tevetoğlu'nun kızları Liya.

    Liya: Sabrın en güzeli, beyaz tenli kadın.

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  • Zeynep - Volkan Demirel çifti ve kızları Yade ve Yeda

    Yade: Anılan, zihinde kalan, hatıra.

    Yeda: Tanınan bilinen, tanınmış, ünlü.

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  • Işın Karaca ve kızı Sasha Mia

    Sasha: Koruyucu melek, insanlığın koruyucusu

    Mia: Parlayan, parıldayan, parlak.

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  • Sinem Kobal - Kenan İmirzalioğlu ve kızları Lalin

    Lalin: Eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir.

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  • Şeyda Coşkun ve oğlu Arat

    Arat: Cesaret, yüreklilik.

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  • Irmak Ünal kızı Kayla ve oğlu Vadi

    Kayla: Pür, saf, katıksız

    Vadi: Geçit

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  • Fahriye Evcen - Burak Özçivit çiftinin oğlu Karan

    Karan: Kahraman, yürekli

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