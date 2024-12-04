Ünlülerin çocukları için koydukları ilginç isimler

Atiye ve Erol Sebebci \u00e7iftinin do\u011facak k\u0131zlar\u0131n\u0131n ad\u0131 Rumi\nRumi: Anadolu'ya ba\u011fl\u0131, Anadolu'da ya\u015fayan.. Y\u0131lmaz Erdo\u011fan - Bel\u00e7im Bilgin \u00e7iftinin o\u011fullar\u0131 Rodin\nRodin: I\u015f\u0131\u011f\u0131n m\u00fcjdecisi, pozitif enerji veren.. G\u00fcl\u015fen ve Ozan \u00c7olako\u011flu \u00e7iftinin o\u011flu Azur Benan\nAzur: Yard\u0131m eden, yard\u0131mc\u0131.\nBenan: Parmakla g\u00f6sterilen, \u00fcnl\u00fc, tan\u0131nm\u0131\u015f.. Tarkan ve P\u0131nar Dilek Teveto\u011flu'nun k\u0131zlar\u0131 Liya.\nLiya: Sabr\u0131n en g\u00fczeli, beyaz tenli kad\u0131n.. Zeynep - Volkan Demirel \u00e7ifti ve k\u0131zlar\u0131 Yade ve Yeda\nYade: An\u0131lan, zihinde kalan, hat\u0131ra.\nYeda: Tan\u0131nan bilinen, tan\u0131nm\u0131\u015f, \u00fcnl\u00fc.. I\u015f\u0131n Karaca ve k\u0131z\u0131 Sasha Mia\nSasha: Koruyucu melek, insanl\u0131\u011f\u0131n koruyucusu\nMia: Parlayan, par\u0131ldayan, parlak.. Sinem Kobal - Kenan \u0130mirzalio\u011flu ve k\u0131zlar\u0131 Lalin\nLalin: Eski dilde k\u0131rm\u0131z\u0131 renkli olan anlam\u0131na gelmektedir.. \u015eeyda Co\u015fkun ve o\u011flu Arat\nArat: Cesaret, y\u00fcreklilik. . Irmak \u00dcnal k\u0131z\u0131 Kayla ve o\u011flu Vadi\nKayla: P\u00fcr, saf, kat\u0131ks\u0131z \nVadi: Ge\u00e7it. Fahriye Evcen - Burak \u00d6z\u00e7ivit \u00e7iftinin o\u011flu Karan\nKaran: Kahraman, y\u00fcrekli.
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