Ünlü düşünürlerden sevgi ile ilgili sözler

"Ya\u015famak: \u00fcmitli bir i\u015ftir, sevgilim, ya\u015famak seni sevmek gibi ciddi bir i\u015ftir."\n- Naz\u0131m Hikmet. "A\u015fk, d\u00fcnyan\u0131n en incelikli g\u00fcc\u00fcd\u00fcr."\n- Mahatma Gandhi. "Sadece sevgi ile insan tamamen ger\u00e7ekle\u015ftirilebilir."\n- Platon. "Ne kadar \u00e7ok sevgimiz varsa, d\u00fcnyadaki yolculu\u011fumuzu o kadar kolayla\u015ft\u0131r\u0131r\u0131z."\n - Immanuel Kant. "Sevgi sizi \u00e7a\u011f\u0131r\u0131nca, onu takip edin, Yollar\u0131 sarp ve dik olsa da..."\n- Halil Cibran. "Yumu\u015fak, sertten g\u00fc\u00e7l\u00fcd\u00fcr; su kayadan g\u00fc\u00e7l\u00fc, sevgi, zorbal\u0131ktan g\u00fc\u00e7l\u00fcd\u00fcr."\n - Hermann Hesse. "Mutlu bir kalp, yanan bir sevgi kalbinin ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz sonucudur."\n- Rahibe Teresa. "Sadece a\u015fk\u0131 buldu\u011fumuzda hayatta eksik oldu\u011fumuzu ke\u015ffederiz."\n- John Ruskin. "Sevgi eksikli\u011fi t\u00fcm yoksullu\u011fun en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcd\u00fcr.\n- Rahibe Teresa. "Sevmek sevilmekten daha kolayd\u0131r. Sevgiyi kabul et: Sonsuza kadar beklemeyecek."\n- Paulo Coelho.
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