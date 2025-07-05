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Bulunduğunuz her yere huzur taşıyabilirsiniz

Sadece fiziksel varlığınıza değil, ruhunuza da odaklanarak, bulunduğunuz her yerde huzur ve sevgiye sahip olabilirsiniz.

Giriş: 05 Temmuz 2025, Cumartesi 10:00
Güncelleme: 05 Temmuz 2026, Pazar 07:32
1

Günümüzde manevi olarak kendini geliştirmek isteyen kişilerin sayısı giderek artıyor. Bu tarz kişiler evlerinde bir köşeyi mumlar ve kristal taşlarla donatıp günlük meditasyonlarını yaptıkları ve huzur buldukları mabet haline getiriyorlar. Aslında, huzuru içinizde yaşadığınızda bulunduğunuz her yer huzurlu mabediniz haline gelebilir. Gittiğiniz her yere mutluluk ve iç huzurunuzu götürebilirsiniz. Bu tekniklerle, sadece fiziksel varlığınıza değil, ruhunuza da odaklanarak, bulunduğunuz her yerde huzur ve sevgiye sahip olabilirsiniz.

2

Balon

Kendinizi bir ışık balonunun içinde hayal edin. Balonunuz şeffaf ya da sevdiğiniz herhangi bir renk olabilir. Gittiğiniz heryerde bu balonun içinde olduğunuzu düşünün. Hiçbir olumsuz duygu ya da stresin balonun içindeyken size ulaşamayacağını hayal edin. Balonunuzun içinde sadece huzur ve sevgi var.

3

Mıknatıs

Gününüzü yaşarken, insanları çeken bir mıknatıs olduğunuzu düşünün. Öyle bir mıknatıssınız ki sadece olumlu, iyi ve size geliştirmeye yönelik olayları ve kişileri kendinize çekiyorsunuz. Sizi mutlu eden şeylerin ya da etrafınızda olmasını istediğiniz kişilerin metalden yapıldığını ve size doğru çekildiğini hayal edin. 

4

Film

Yaşamınızı bir film seyrediyormuş gibi gözlemleyin. Kimler ana ya da yardımcı rollerde? Herkes rolünü olması gerektiği gibi oynuyor mu? Kendinizi duygusal olarak hayatınızda olup bitenlerden uzak tutarak daha olumlu kararlar alabilirsiniz.

5

Müzik

Kendinize size özgür ve mutlu hissettiren bir müzik seçip, her gün düzenli olarak dinleyerek kendi huzur ve sevgi ortamınızı yaratabilirsiniz.

6

Yürümek

Her gün huzur yürüyüşü için zaman ayırın. Kalabalık bir şehirde yaşıyor olsanız bile, ya deniz kıyısında ya da bir parkta yürüyerek, etrafınızdaki doğanın bir parçası olduğunuzu ve dünya ve üzerindeki her şeyle bütünleştiğinizi hayal edin.

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brush-purple Yorumlar
Misafir 01 Temmuz 2023, Cumartesi

ben yalizim hic arkadasim yok hasta oglumla yasiyorum hangi mutluluktan bahsediyorsunuz gecin bunlar i yazi yazmak kolay