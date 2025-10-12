Günlük burç yorumları: 13 Ekim 2025 Pazartesi

Ay, İkizler burcundaki geçişine devam ediyor ve bundan sonra Yengeç burcuna geçiyor.

Yengeç Ay'ı duyarlı, temkinli, alıcı ve koruyucudur. Ev veya aileyle ilgili konular her zamankinden daha fazla ön plandadır. Ay'ın bu akşam Merkür ile yaptığı üçgen açı, duygularımızı konuşma yoluyla ifade etme eğilimimizi güçlendirir.

Tanıdık yüzler ve mekânlar ararken aynı zamanda öğrenmeye, paylaşmaya ve fikir alışverişine de hazırız. Günün ilerleyen saatlerinde ise Venüs ile Mars arasındaki yarım kare açıya doğru ilerliyoruz; bu durum, yaklaşımlarımız, arzularımız ve ihtiyaçlarımız arasındaki farkları öne çıkararak ilişkilerde gerginlik yaratabilir. Ortalığı karıştırma, ani çıkışlar veya dürtüsel davranışlar konusunda dikkatli olmakta fayda var. Ay, Yengeç burcuna geçene kadar boşlukta kalmaya devam edecek.