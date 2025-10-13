Günlük burç yorumları: 14 Ekim 2025 Salı

Sabahın Venüs-Mars yarım karesi enerjisi sabırsızdır, özellikle de Venüs bir burcun son derecesinden geçerken bu sabırsızlık daha da belirgindir. İçinde bulunduğumuz veya uzak durduğumuz durumlara aniden girme ya da çıkma dürtüsü hissedebiliriz. Venüs bu öğleden sonra Terazi burcuna geçiyor ve burca girer girmez Neptün'e karşıt açı yapıyor. Venüs 6 Kasım'a kadar Terazi burcunda seyahat edecek ve bu burçta iyi çalışır, çünkü Terazi Venüs'ün kendi burcudur. Bu döngü sırasında açık rekabetten veya saldırgan yaklaşımlardan hoşlanmayız; kazan-kazan durumlarını tercih ederiz. Anlaşmaya ve uzlaşmaya oldukça istekliyizdir, başkalarına karşı da çok nazik ve uyumlu davranabiliriz. Aşkta idealist oluruz ve entelektüel eşler ararız. İşlerin belirli bir şekilde yapılmasını isteriz; kaba veya saldırgan davranışlar bizi iter. Bu konumun gölge yönü aşırı bağımlılık ve yüzeyselliktir. Hoş olmayan durumları önlemek adına ilişkilerimizde derin konuları görmezden gelebiliriz. Partnerimize boyun eğip içten içe bundan hoşnutsuzluk duymak ya da kendimizi bir tür "fedakâr" gibi görmek tuzağından kaçınmak en iyisidir. Venüs Terazi'deyken sanatsal yönümüz güçlenir ya da kişisel çevremizde denge arayışına gireriz. Bu döngü işbirliğini, uyumu, karşılıklı faydaya dayalı bağları ve adaleti teşvik eder. Danışmanlık gibi birebir ilişkilerde, ortaklıklarda ya da uyum, ilişkiler, güzellik, tasarım ve hukukla ilgili alanlarda daha fazla başarı sağlayabiliriz. Yumuşaklık ve nezaket yoluyla hem bir şeyleri kendimize çeker hem de başkalarına daha çekici görünürüz. Venüs-Neptün karşıtlığı beklentilerimizle oynayabilir. Üzüntü, hayal kırıklığı ya da özlem hissedebiliriz; para, zevkler ve ilişkiler konusunda ölçüsüz davrandıysak sorunlar ortaya çıkabilir. Venüs'ün yönettiği alanlarda (aşk, sosyal yaşam, eğlence ve finans) belirsizlikler öne çıkabilir. Artık işlevsiz hale gelen şeyleri değerlendirmemiz gerekebilir ve bu süreçte bazı gerçekçi olmayan ideallerden vazgeçmek, ilerleme kaydetmemizi sağlayabilir. Duygusal olarak daha hassas, hem aldatılmaya hem de kendimizi kandırmaya daha açık oluruz. Mümkünse, sosyal, mali ve romantik alanlarda önemli kararları ertelemek en iyisidir, çünkü bu konulardaki ayrıntılar şu anda net değildir. Plüton bugün durağanlaşıp ileri harekete geçiyor ve yaklaşan bir şeyleri hissettikçe içsel bir hareketlilik duyabiliriz. Bu, beş aydan uzun süredir (Plüton 4 Mayıs'ta geri gitmeye başlamıştı) süren retrosunun ardından gerçekleşiyor ve durağanlığı bugün ve bu hafta yaptığımız ve hissettiğimiz her şeye yoğunluk katıyor. Önümüzdeki haftalarda hayatımızda derin değişiklikler yapma gücümüz daha dışa dönük, ısrarlı ve doğrudan hale geliyor. Bize dayatılmış gibi görünen değişiklikler üzerinde kafa yormak yerine, işleri kendi ellerimize alıp gerekli değişimleri yapma olasılığımız artıyor. Şimdilik ise kararsız kalabiliriz.