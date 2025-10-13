Günlük burç yorumları: 14 Ekim 2025 Salı

14 Ekim 2025 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 13 Ekim 2025 09:04 Güncelleme: 13 Ekim 2025 09:05
ABONE OL

  • Sabahın Venüs-Mars yarım karesi enerjisi sabırsızdır, özellikle de Venüs bir burcun son derecesinden geçerken bu sabırsızlık daha da belirgindir. İçinde bulunduğumuz veya uzak durduğumuz durumlara aniden girme ya da çıkma dürtüsü hissedebiliriz. Venüs bu öğleden sonra Terazi burcuna geçiyor ve burca girer girmez Neptün'e karşıt açı yapıyor. Venüs 6 Kasım'a kadar Terazi burcunda seyahat edecek ve bu burçta iyi çalışır, çünkü Terazi Venüs'ün kendi burcudur. Bu döngü sırasında açık rekabetten veya saldırgan yaklaşımlardan hoşlanmayız; kazan-kazan durumlarını tercih ederiz. Anlaşmaya ve uzlaşmaya oldukça istekliyizdir, başkalarına karşı da çok nazik ve uyumlu davranabiliriz. Aşkta idealist oluruz ve entelektüel eşler ararız. İşlerin belirli bir şekilde yapılmasını isteriz; kaba veya saldırgan davranışlar bizi iter. Bu konumun gölge yönü aşırı bağımlılık ve yüzeyselliktir. Hoş olmayan durumları önlemek adına ilişkilerimizde derin konuları görmezden gelebiliriz. Partnerimize boyun eğip içten içe bundan hoşnutsuzluk duymak ya da kendimizi bir tür "fedakâr" gibi görmek tuzağından kaçınmak en iyisidir. Venüs Terazi'deyken sanatsal yönümüz güçlenir ya da kişisel çevremizde denge arayışına gireriz. Bu döngü işbirliğini, uyumu, karşılıklı faydaya dayalı bağları ve adaleti teşvik eder. Danışmanlık gibi birebir ilişkilerde, ortaklıklarda ya da uyum, ilişkiler, güzellik, tasarım ve hukukla ilgili alanlarda daha fazla başarı sağlayabiliriz. Yumuşaklık ve nezaket yoluyla hem bir şeyleri kendimize çeker hem de başkalarına daha çekici görünürüz. Venüs-Neptün karşıtlığı beklentilerimizle oynayabilir. Üzüntü, hayal kırıklığı ya da özlem hissedebiliriz; para, zevkler ve ilişkiler konusunda ölçüsüz davrandıysak sorunlar ortaya çıkabilir. Venüs'ün yönettiği alanlarda (aşk, sosyal yaşam, eğlence ve finans) belirsizlikler öne çıkabilir. Artık işlevsiz hale gelen şeyleri değerlendirmemiz gerekebilir ve bu süreçte bazı gerçekçi olmayan ideallerden vazgeçmek, ilerleme kaydetmemizi sağlayabilir. Duygusal olarak daha hassas, hem aldatılmaya hem de kendimizi kandırmaya daha açık oluruz. Mümkünse, sosyal, mali ve romantik alanlarda önemli kararları ertelemek en iyisidir, çünkü bu konulardaki ayrıntılar şu anda net değildir. Plüton bugün durağanlaşıp ileri harekete geçiyor ve yaklaşan bir şeyleri hissettikçe içsel bir hareketlilik duyabiliriz. Bu, beş aydan uzun süredir (Plüton 4 Mayıs'ta geri gitmeye başlamıştı) süren retrosunun ardından gerçekleşiyor ve durağanlığı bugün ve bu hafta yaptığımız ve hissettiğimiz her şeye yoğunluk katıyor. Önümüzdeki haftalarda hayatımızda derin değişiklikler yapma gücümüz daha dışa dönük, ısrarlı ve doğrudan hale geliyor. Bize dayatılmış gibi görünen değişiklikler üzerinde kafa yormak yerine, işleri kendi ellerimize alıp gerekli değişimleri yapma olasılığımız artıyor. Şimdilik ise kararsız kalabiliriz.

    1 / 13

  • 14 EKİM 2025 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün insanların sana, senin de onlara nasıl tepki verdiğin konusunda karışık sinyaller olabilir, çünkü senin burcundaki Neptün Venüs'e karşıt açı yapıyor. Şu anda bilincini dolduran duyguları anlamlandırdığında, daha önce fark etmediğin veya görmezden geldiğin bazı ihtiyaç ve isteklerini keşfedebilirsin. Ancak bu arada, gelen duyguları kabul et ama o anki hislerine dayanarak önemli kararlar almaktan kaçın; çünkü bu duygular yanıltıcı olabilir. Ayrıca mutluluğun dışsal bir şeyde bulunduğu fikrine kapılma. Neyi eksik hissettiğini veya neye ihtiyaç duyduğunu dürüstçe belirlemeye çalış. Bir kişiye, bir şeye veya duruma, aslında kendinde keşfetmen gereken bir yönü onda gördüğün için çekiliyor olabilirsin. Başkalarıyla ortak noktalar arayabilir ve gün ilerledikçe ekip çalışmasının işleri biraz daha kolaylaştırdığını fark edebilirsin.

    2 / 13

  • 14 EKİM 2025 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Venüs bugün senin güneş altıncı evine geçiyor ve önümüzdeki haftalarda günlük rutinlerinden daha fazla keyif alma isteğini güçlendiriyor. Ancak Venüs bugün Neptün'e karşıt açı yapıyor ve bir hayalle bir yanılsama ya da bir algıyla gerçeği ayırt etmek zor olabilir. Belirsiz durumlarla karşılaşabilirsin ve şu anda biraz karamsar hissetmen mümkün, fakat bu duygu seni ileride yönünü yeniden belirlemeye de itebilir. Bugün gerçekleri ve rakamları iki kez kontrol et; şu anda gördüğün şey hikâyenin tamamı olmayabilir ve her şeyi hemen öğrenmek için kendini zorlamana gerek yok. Aslında, şu anda tüm detayları bilmek zorunda olmadığın fikrine teslim olmak, sağlıklı bir sabır geliştirmeni sağlayabilir. Bugün kendine zarar verebilecek dürtüsel davranışlara dikkat et. Bir miktar acelecilik olabilir; bu yüzden sadece değişiklik yapmak için mi yoksa gerçekten seni daha iyi bir yola yönlendirecek değişiklikler için mi adım attığını ayırt etmek akıllıca olur. Başkalarına olan takdirini ifade etmeye çalış.

    3 / 13

  • 14 EKİM 2025 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün Venüs-Neptün karşıtlığıyla birlikte, iniş çıkışlar yaşanabilir; çünkü bu etki genellikle beklentilerle oynar. Bir şeye inanıp inanmamakta kararsız kalabilirsin. Özellikle aşk hayatın, arkadaşlıkların, yaratıcı projelerin ve hayallerinle ilgili belirsizlikler, bugün önceliklerini yeniden değerlendirmene neden olabilir. Belirsizlik seni yorabilir, bu yüzden bekleyip görmek en iyisi olacaktır. Biraz gerçekçilik, duygusal olarak daha dengeli bir yere gelmene yardımcı olabilir. Artık sana hizmet etmeyen eski bir hayali bırakmak, yeni ve daha anlamlı bir hedefe yer açabilir. Olanı olduğu gibi kabul etmenin özgürleştirici hissine yönel. Bugün doğrudan harekete geçmek için ideal bir gün olmasa da, başka bir zamanda fark etmeyeceğin ince detayları ve nüansları gözlemlemek açısından oldukça faydalı olabilir.

    4 / 13

  • 14 EKİM 2025 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugünkü Venüs-Neptün etkisi seni biraz durup düşünmeye yöneltebilir. Venüs, 6 Kasım'a kadar kalacağı ev ve aile alanına geçiyor. Bu, kişisel hayatın açısından keyifli bir geçiştir. Ancak bugün, ileriye atılmaktan çok, dinlenme ve içsel değerlendirme için daha uygun bir gün. Sosyal veya romantik konular geçici olarak olduğundan daha büyük görünebilir. Uzun vadeli hedeflerle ilgili kafa karışıklığı, şu anki verimliliğini etkileyebilir. Şu anda sorumluluklardan sağlıklı bir kaçış yapma şansın varsa, bu faydalı olabilir; ancak bunun için geleceğinden fazla ödün vermemeye çalış. Aynı şekilde, kaçamak hayallerinin mevcut ilişkilerine müdahale etmesine izin verme. Aşk ve para konularında şu sıralar yargın çok sağlıklı olmayabilir. Ruhsal bir farkındalık yaşıyor olabilirsin, ancak kesin sonuçlara varmadan önce biraz beklemek muhtemelen daha doğru olur. Ayaklarını yere bastıran ya da fiziksel olarak seni meşgul eden aktiviteler, daha dengeli bir ruh haline ulaşmana yardımcı olabilir.

    5 / 13

  • 14 EKİM 2025 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, Venüs bugün senin güneş üçüncü evine giriyor ve önümüzdeki haftalarda günlük yaşamına veya belirli projelere olan ilginde bir canlanma, ayrıntılara duyulan bir sevgi ortaya çıkıyor. Ancak bugün, Venüs'ün Neptün'e karşıt açısı nedeniyle geleceğe dair belirsizlikler bu keyfi biraz gölgeleyebilir. Şu anda hedefler, yönergeler veya konuşmalarla ilgili bazı karışıklıklar yaşanabilir. Gerçekleri olduğundan daha tatlı göstermeye çalışmak, dikkat etmezsen seni ufak tefek sorunlara sokabilir; çünkü insanlar bugün söylediklerini yanlış anlayabilir. Gerçeklere bağlı kalmaya ve yanlış anlaşılmaları düzeltmeye çalış, ama bunu yapmakta zorlanıyorsan önemli kararları ve konuşmaları daha uygun bir zamana ertele. Bu geçiş sırasında odaklanmak zor olabilir; konuşmalar döngüsel ya da tekrarlayıcı hale gelebilir ve net sonuçlar vermeyebilir. Öğrenme, seyahat veya iletişim konularında nerede durduğunu bugün net olarak bilemeyebilirsin, bu da arada kalmış bir his yaratabilir. En iyisi bekleyip görmek, ama bu arada üretken kalmaktır.

    6 / 13

  • 14 EKİM 2025 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Venüs bugün senin güneş ikinci evine geçiyor, bu da kendine bakma ve ayaklarının üzerinde durma isteğini daha da artırıyor. Ancak bugünkü Venüs-Neptün geçişiyle birlikte, bir ilişki ya da maddi konularla ilgili belirsizliklerle mücadele edebilirsin. Sezgin gibi hissettiklerin, eğer dilek temelli düşüncelerle yönlendiriliyorsa, seni yanlış yöne götürebilir. Bu etki kaynaklar ekseninde gerçekleştiğinden, bugün borç verme veya harcama kararları sonradan pişmanlık yaratabilir; çünkü şu anda olayları net ya da gerçekçi bir şekilde görmüyor olabilirsin. İnsanlar seni hem maddi hem de duygusal düzeyde yorabilir. Sınırlarını korurken kararlı ama duyarlı bir tutum sergilemek en etkili yol olacaktır, ancak bugün bunu uygulamak biraz zor olabilir. Şu anda ve önümüzdeki haftalarda içinde yaratma ve inşa etme arzusu güçlü, fakat hedeflerine ulaşma konusunda cesaretini kıran bazı durumlarla karşılaşabilirsin; belki de başkalarının desteğini almakta ya da ilerlemek için yeterli kaynak bulmakta zorlanıyorsundur. Bu, netlik veya sonuç arayışı için uygun bir zaman değil; bu yüzden biraz bekle ama bu süreçte üretken kalmaya devam et.

    7 / 13

  • 14 EKİM 2025 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün Neptün'e karşıt açısı altında, olayları bazen görmek istediğin gibi, bazen de moral bozucu ya da hoş olmayan bir şekilde algılayabilirsin. Hem para hem de insan ilişkilerinde temkinli ve ölçülü olmak en iyisidir, çünkü uç noktalarda şu anda yanlış seçimler yapma olasılığın daha yüksektir. Hayatındaki insanlar ya da belirli bir ilişki geçici olarak seni yorabilir. Zihinsel huzuru korumaya çalış. Gerçekte, sınırlarını belirleyemeden önce duygularını anlamak için biraz içe dönmen gerekebilir. Kendini anlamaya zaman ayır ve başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınla karıştırmamaya özen göster. Aslında, Venüs'ün burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki haftalar kişisel çekiciliğinin artacağı güçlü bir dönem olacak.

    8 / 13

  • 14 EKİM 2025 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugünkü Venüs-Neptün karşıtlığıyla birlikte, duyguların hakkında net bir sonuca varmak ya da bir konuyu tamamen kapatmak kolay olmayabilir. Tepkiler belirsiz olabilir, ama aynı zamanda bu geçişin yarattığı bulanıklık nedeniyle sen de bazı şeylerden kaçıyor veya ertelemeye çalışıyor olabilirsin. Hayal kurmak, ilham almak ve yaratmak için uygun bir zaman olsa da, bu dönemde pratik işlerde dikkatli olman gerekir. Rutinine uymak veya günlük meselelerle ilgilenmek geçici olarak zorlaşabilir. Dikkat dağınıklığı ve düzensizlik seni kaybolmuş ya da geride kalmış hissettirebilir. Sabırlı olmaya çalış ve sağlıksız beklentilerden vazgeç; çünkü şu anda algıların sana pek doğru hizmet etmiyor olabilir. Bugün dilek temelli düşüncelerle sezgilerini karıştırmamaya özen göster.

    9 / 13

  • 14 EKİM 2025 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün gerçek ile hayali ayırt etmek kolay olmayabilir ve bu süreçteki iniş çıkışlar seni yorabilir. Bugünkü Venüs-Neptün karşıtlığı, bir kişi ya da durumu gözünde fazla yüceltmiş olabileceğini fark ettirebilir. Eğer sevgilin, arkadaşların veya çocuklarla arandaki sınırları korumakta fazla hoşgörülü davrandıysan ve huzuru korumak için bazı şeyleri görmezden geldiysen, bu durum sorun yaratabilir. Bu etkinin yarattığı karmaşayı en iyi şekilde yönetmenin yolu, durumu fazla düşünmekten veya analiz etmekten bir süreliğine uzaklaşmaktır. Yine de, eğer pratik konularda net bir karar alman gerekiyorsa, mutlaka gerçekleri kontrol et. Şimdilik olumsuz yönleri görmezden gelmek fazlasıyla kolay olabilir. Öte yandan Venüs bugün senin sosyal alanına geçiyor ve önümüzdeki haftalar sosyal açıdan oldukça keyifli geçebilir.

    10 / 13

  • 14 EKİM 2025 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugünkü Venüs-Neptün geçişi, belirli bir plan, hedef veya proje konusunda kafa karışıklığını artırabilir. Biraz moral bozucu olsa da, bunu hayallerin ve ideallerinin güncellenmeye ihtiyacı olup olmadığını düşünmek için bir fırsat olarak kullanmak en iyisidir. Şu anda yaşadığın hayal kırıklıkları, seni daha sağlıklı uğraşlara veya daha gerçekçi hedeflere yönlendirirse, bu büyüme fırsatlarına dönüşebilir. Kişisel hayatındaki belirsizlik, diğer alanlardaki keyfini ve performansını etkileyebilir. Öte yandan, başkalarını idealize etme veya durumları romantize etme eğilimine de dikkat et. Beklentilerle başa çıkıyorsun veya bazı şeyler belirsizliğini koruyor olabilir. Dilek temelli düşüncelerin hakim olduğu durumlarda gerçekler belirsiz olabileceğinden, bir konuya tamamen dahil olmadan önce duygularını anlamaya zaman ayır.

    11 / 13

  • 14 EKİM 2025 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Venüs bugün senin yüksek zihinsel alanına geçiyor ve önümüzdeki haftalarda öğrenmekten ve keşfetmekten keyif alacaksın. Ancak bugün, karışık veya kafa karıştırıcı sinyalleri çözmek ya da bazı fikirleri ve planları yeniden gözden geçirmek gerekebilir. Venüs'ün Neptün'e karşıt açısı nedeniyle, özellikle sosyal, finansal ve romantik konularda beklentilerinde temkinli olman en iyisidir. Enerjik olarak tükenmiş veya ilhamdan yoksun hissedebilirsin. Bir hayal daha az gerçekleşebilir görünüyorsa, toparlanmak için zamana ihtiyacın olabilir. Tüm gerçekleri dikkate almadan bir şeye atlamak için uygun bir zaman değil. Şu anda enerjini nereye yönlendireceğini tam olarak bilmesen de, işleri tersine çevirmek için fırsatlar köşe başında seni bekliyor. Şimdilik belirsiz hislere dayanarak hareket etmekten kaçın.

    12 / 13

  • 14 EKİM 2025 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Ay bugün senin yaratıcılık alanında seyahat ediyor ve duygusal olarak tazelenmek için iyi bir zaman. Bugünkü Venüs-Neptün karşıtlığı, göz ardı ettiğin duygusal veya ruhsal ihtiyaçları fark etme gereğini de işaret ediyor. Bazı şeyleri yeniden gözden geçirmen gerekebilir, özellikle bir durumu fazla idealize ettiysen. İdealist düşünceler, olumsuz değerlendirmeleri takip edebilir ve bu dalgalanmalar seni arada kalmış hissettirerek yorabilir. Gerçek, iki uç arasında bir yerde yatıyor, ama buna ulaşmadan önce biraz deneme yanılma gerekebilir. Ya da belki de bu, netlik için beklemen gereken bir zamandır. Bugün bir satın alma, taahhüt veya resmi bir talepte bulunmadan önce gerçekten bir şeye ihtiyacın veya isteğin olup olmadığını sorgulamak akıllıca olacaktır; çünkü duyguların dalgalanıyor.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.