Meme kanseri üzerine yapılan ve 4 bin kadının katıldığı uluslararası bir klinik araştırma, hastaların üçte ikisinin yıpratıcı kemoterapi süreçlerine ihtiyaç duymadan, sadece hormon tedavisiyle güvenle iyileşebileceğini kanıtladı. Genetik risk testleri sayesinde binlerce kadın ağır yan etkilerden korunma şansı yakaladı. Haziran ayındaki ASCO Kongresi'nde paylaşılan bu sonuçlar, onkoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

Kısa adı OPTIMA olan bu geniş çaplı araştırma, erken evre kanser hastalarında tümörün genetik yapısını inceleyerek hangi hastaların kemoterapiden gerçekten fayda göreceğini netleştirdi. Gereksiz kemoterapi kullanımının önüne geçen bu yaklaşım, hastaların yaşam kalitesini korurken tedavi süreçlerindeki psikolojik ve fiziksel yıpranmayı da en aza indirdi. Uzmanlar bu gelişmeyi kişiselleştirilmiş tıbbın en büyük zaferlerinden biri olarak tanımladı.

The New England Journal of Medicine (https://www.nejm.org) / Breast Cancer Trials ASCO 2026 Özet Raporu (https://www.breastcancertrials.org.au/asco-2026-breast-cancer-research-summary/)