Türkiye'nin ilk karnavalı: Portakal Çiçeği Karnavalı

\u0130lk kez 2013 y\u0131l\u0131nda d\u00fczenlenen ve sonras\u0131nda her nisan ay\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen T\u00fcrkiye'nin ilk sokak karnaval\u0131 Uluslararas\u0131 Portakal \u00c7i\u00e7e\u011fi Karnaval\u0131, konser, sergi, ve g\u00f6sterileri i\u00e7eriyor. . Karnaval\u0131n en \u00f6nemli etkinli\u011fi, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n renkli kost\u00fcmler giydi\u011fi kortej y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcd\u00fcr.. Bu y\u0131l 13 - 21 Nisan haftas\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen karnavala yurt i\u00e7i ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan 200 bine yak\u0131n turist kat\u0131ld\u0131.. \u0130\u015fte festivalden dikkat \u00e7eken kareler.... Haberin foto\u011fraflar\u0131 \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . . . . . . . .
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