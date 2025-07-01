Türkiye'nin dört bir yanında yangın var

Sakarya - Bilecik
Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde cuma günü saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayılmıştı. Kısa sürede büyüyen yangın Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçramıştı. Yaklaşık 35 kilometrekarelik bir alanı etkileyen yangında Sakarya'da 2, Bilecik'te ise 11 olmak üzere toplam 13 köy boşaltıldı. Bilecik'te bazı köylerde evler alevlere teslim oldu. 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz, 10 iş makinesi, 957 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.
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