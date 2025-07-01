Türkiye'nin dört bir yanında yangın var

Dört bir yandan yangın haberleri geliyor. Peki, "Türkiye'de hangi illerde yangın var?", "Söndürüldü mü?", "Yangınlarda son durum ne?" İşte yanıtlar...

Yaşam
Giriş: 01 Temmuz 2025 11:00
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  • Manisa

    Manisa'nın Kula ve Ahmetli ilçelerinde dün başlayan orman yangınları olumsuz hava şartları nedeniyle kontrol altına alınamadı. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen, rüzgarın etkili olduğu bölgelerde gündoğumu ile birlikte ekip sayıları da artırıldı. Akhisar ilçesinde cumartesi gününden bu yana devam eden orman yangınından sonra dün de Kula ve Ahmetli ilçelerinde başlayan orman yangınları devam ediyor.

    Fotoğraf DHA tarafından servis edilmiştir.

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  • İzmir

    İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale 3'ncü gününde sürüyor. Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanda, pazar günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılırken, rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye kadar ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk etapta kalkış yapamayan helikopterlerden 2'sinin rüzgarın etkisinin hafiflemesiyle havalanıp, alevlere müdahale etmeye başladı. Yangında Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri ile 4 köy tahliye edildi. Dumandan etkilenen 21 kişi hastanelerde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, alevlerin arasında kalan bir kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

    Fotoğraf DHA tarafından servis edilmiştir.

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  • Hatay

    Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevlere ekipler karadan müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. 22 saat geride kalırken ilerlemeye devam eden yangın rüzgarın hızını kaybetmesiyle yavaşlasa da ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

    Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

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  • Adana

    Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi'nde başlayan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını 14 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında 2 ev ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi binasının zarar gördüğü öğrenildi. Yangın, dün saat 15.30'da sıralarından Boztahta Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkmıştı.

    Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

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  • Bolu

    Bolunun Göynük ilçesinde çıktıktan sonra havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 35 hektarlık alan zarar gördü. Merkez Mahallesi Çatacık köyü ve Sünnet Gölü mevkisinde 28 Haziranda yangın çıkan ormanlık alanda hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde 35 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürerken, alanın yeniden ağaçlandırılması için planlama yapılacağı öğrenildi.

    Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

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  • Sakarya - Bilecik

    Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde cuma günü saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayılmıştı. Kısa sürede büyüyen yangın Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçramıştı. Yaklaşık 35 kilometrekarelik bir alanı etkileyen yangında Sakarya'da 2, Bilecik'te ise 11 olmak üzere toplam 13 köy boşaltıldı. Bilecik'te bazı köylerde evler alevlere teslim oldu. 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz, 10 iş makinesi, 957 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

    Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

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