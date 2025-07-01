Türkiye'nin dört bir yanında yangın var

Manisa

Manisa'nın Kula ve Ahmetli ilçelerinde dün başlayan orman yangınları olumsuz hava şartları nedeniyle kontrol altına alınamadı. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen, rüzgarın etkili olduğu bölgelerde gündoğumu ile birlikte ekip sayıları da artırıldı. Akhisar ilçesinde cumartesi gününden bu yana devam eden orman yangınından sonra dün de Kula ve Ahmetli ilçelerinde başlayan orman yangınları devam ediyor.

Fotoğraf DHA tarafından servis edilmiştir.