HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Seyahat Sonbaharın en güzel hali bu rotalarda: Türkiye’nin dört bir yanında renk cümbüşü
Seyahat

Sonbaharın en güzel hali bu rotalarda: Türkiye'nin dört bir yanında renk cümbüşü

Havaların serinlemesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında doğa sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünüyor. Göl manzaralarından orman yollarına, tarihi sokaklardan vadilere uzanan birbirinden farklı rotalar, sonbaharda bambaşka bir atmosfere kavuşuyor. Hafta sonu kaçamağı yapmak ve mevsimin renklerini yakından görmek isteyenler için Türkiye'de keşfedilecek pek çok rota bulunuyor.

Giriş: 06 Ekim 2026, Salı 10:54
Güncelleme: 06 Ekim 2026, Salı 10:54
1

Yazın hareketli günlerinin geride kalmasıyla sonbahar, Türkiye'nin farklı noktalarını keşfetmek için yeni rotaları gündeme getiriyor. Ağaçların yapraklarını sarı, turuncu ve kızıl tonlara bırakmasıyla göller, ormanlar, vadiler ve tarihi sokaklar mevsimin kendine özgü görüntüsüne kavuşuyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek ve sonbaharın renklerini yakından görmek isteyenler için Türkiye'nin dört bir yanında dikkat çeken rotalar bulunuyor.

2

YEDİGÖLLER'DE DOĞA RENK DEĞİŞTİRİYOR

Bolu'da bulunan Yedigöller Milli Parkı, sonbahar denince öne çıkan rotalardan biri. Ormanlarla çevrili göller, yaprakların sarı, turuncu ve kızıl tonlara dönüşmesiyle farklı bir görünüme kavuşuyor.

3

Göl çevresindeki yürüyüş alanları ve manzara noktaları, sonbaharın renklerini görmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

4

ABANT'TA GÖL MANZARASINA SONBAHAR DOKUNUŞU

Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan bir diğer adresi Abant Gölü. Göl çevresindeki ağaçların sonbaharla birlikte renk değiştirmesi, bölgenin görünümünü de değiştiriyor.

5

Göl çevresinde yürüyüş yapmak ve sonbahar manzaralarını görmek isteyenler için Abant, öne çıkan rotalar arasında yer alıyor.

6

KAPADOKYA'YI SONBAHARDA KEŞFETMEK

Nevşehir'deki Kapadokya, peribacaları ve vadileriyle yıl boyunca ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sonbaharda serinleyen hava, bölgedeki açık hava aktiviteleri için farklı bir ortam sunuyor.

7

Göreme, Uçhisar ve Avanos çevresindeki vadilerde yürüyüş yaparken Kapadokya'nın kendine özgü manzaraları sonbahar ışığıyla birlikte farklı bir görünüme kavuşuyor.

8

SAFRANBOLU'DA TARİHİ SOKAKLARDA SONBAHAR

Karabük'ün Safranbolu ilçesi, tarihi evleri ve korunmuş kent dokusuyla sonbaharda ziyaret edilebilecek rotalar arasında bulunuyor.

9

Tarihi sokaklar ve geleneksel evler, sonbaharın renkleriyle birlikte farklı bir atmosfer oluşturuyor. Bölge, tarihi dokuyu keşfetmek ve fotoğraf çekmek isteyenler için de dikkat çekiyor.

10

KAZDAĞLARI'NDA DOĞAYLA BAŞ BAŞA

Balıkesir ile Çanakkale arasında uzanan Kazdağları, ormanları ve doğal güzellikleriyle sonbaharda da öne çıkan rotalardan biri.

11

Bölgedeki ormanlık alanlar ve köyler, doğa yürüyüşü yapmak ve sonbahar manzaralarını görmek isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

12

İĞNEADA'DA LONGOZ ORMANLARININ SONBAHARI

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında bulunan İğneada, longoz ormanları, gölleri ve sahiliyle dikkat çekiyor. Sonbaharla birlikte renk değiştiren ormanlar, bölgenin görünümüne farklı bir hava katıyor.

13

Doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekmek isteyenler için İğneada, İstanbul'a yakın alternatif rotalar arasında yer alıyor.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar