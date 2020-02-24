Tüp bebek tedavisi sonrası gebelik testi

Tüp bebek tedavisi sonrasında gebelik ne zaman anlaşılır? Tüp bebek sonrası gebelik testi nasıl yapılır?

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Tüp Bebek tedavisi sonrası gebelik testi hakkında bilmeniz gerekenler

Uzun bir yoldan geliyorsunuz, doğal yolla gebelik elde etmek için en az altı ay geçirdiniz. Tedavi kararını vermek, tedaviye başlamak, tedavi süreci derken hem zor hem umutlu zamanlar geçirdiniz. Gebelik elde etmeye çalışırken gebelik testleriyle epey haşır neşir oldunuz ve şimdi tüp bebek tedaviniz bittikten sonra yapacağınız test için gün sayıyorsunuz. Heyecanınız çok doğal. Bu tedavi, evlat sahibi olmakla ilgili sizi en çok umutlandıran şey oldu ve şimdi karşılığını alıp alamayacağınızı görmekten başka bir şey düşünemiyorsunuz. Ancak sabırlı olmanızda ve evde yapılan gebelik testlerinden uzak durmanızda fayda var.

 

Tüp bebek tedavisinde gebelik testinizi tüp bebek merkezinizde yaptırmanız önemlidir. Çünkü tedavi süresince aldığınız hormonlar nedeniyle evde yapılan gebelik testi hatalı pozitif sonuçlara yol açabilir. Benzer şekilde, hCG hormonlarınız henüz evde bir gebelik testi ile tespit edilebilir seviyelere yükselmediyse, erken gebelik testi yanlış negatif sonuç verebilir. Tek güvenilir “Tüp bebek sonrası gebelik testi”, tüp bebek merkezinde doktorlarınız tarafından yapılan testtir.

 

Gebelik testi, tüp bebek tedavisinin son basamağı olan embriyo transferi gerçekleştikten 7 gün sonra sonuç verecektir. Eğer 7 günden önce erken gebelik belirtileri aramaya başlarsanız, aklınızdan şunu çıkartmayın: Tüp bebek gebeliğinin belirtileri karmaşıktır ve genellikle yanıltıcıdır.


İmplantasyon yani embriyonun yerleşmesi nedeniyle veya tedavilerinizin yan etkisi olarak hafif kanama veya yerleşme kanaması meydana gelebilir. Regl öncesi veya sırasında daha önce deneyimlediklerinize benzer kramplar bu sürece eşlik edebilir. Yumurtalıklarınızın etrafında sıvı birikmesi nedeniyle pelvik rahatsızlık, hassasiyet, şişkinlik ve kramplar yaşayabilirsiniz. Bulantı veya yorgunluk gibi diğer semptomlar, hayatınızın diğer yönlerine, tüp bebek tedavisine ve gebeliğe bağlanabilir.

 

HAMİLELİKTE KANAMA İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

 

Basitçe söylemek gerekirse, yaşadığınız belirtiler erken hamileliğin bir işareti olabilir, ancak olmayabilir de… Ve erken hamilelik belirtileriniz olmasa bile, hala hamile olabilirsiniz! Mümkünse, sonuçlarınız ve semptomlarınız için endişelenerek daha az zaman harcayın.

 

Embriyo transferinden 7 gün sonrası için tüp bebek merkezinizden randevu alın ve bu 7 günün sonunda her ne olmuş olursa olsun –kanama bile olsa- kanda gebelik testinizi yaptırın.
Süreç şöyle ilerleyecektir; gebelik testinizin sonucu pozitif ise iki gün sonra yeniden kanda gebelik testi yaptırılır. 48 saat sonra yapılan bu testte beta HCG değerlerinizin en az ikiye katlanmış olması gerekir. Değerler üzerinden gebeliğin doğru ilerleyip ilerlemediği konusunda karara varılır ve herhangi bir sorun yoksa bu tarihten iki hafta sonrası için ilk ultrason muayenesi için randevu verilir.


Testinizin sonucu negatif de olabilir ancak unutmayın ki bu her şeyin bittiği anlamına gelmez. Tüp bebek tedavisi her zaman pozitif sonuçlanacak bir tedavi değildir, ancak tekrarlanması mümkündür. Negatif sonuç aldığınız takdirde herhangi bir karar vermek için acele etmeden hareket etmek de ve kendinize nefes alıp, dinlenecek zaman tanımakta fayda vardır.

 

Referanslar:
“Testing for Pregnancy after IVF”. (2019) The Fertility Institute. Şuradan alındı: https://fertilityinstitute.com/testing-for-pregnancy-after-ivf/

 

İKİNCİ TÜP BEBEK DENEMESİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN HANGİSİ?

 

 

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