Tüm gün oturmanın zararlı etkilerine karşı 4 saniye egzersiz yeterli

Bütün gün oturmanızı gerektirecek bir iş yapıyorsanız, o kadar hareketsiz oturmanın birçok hareketten daha yorucu olabileceğini deneyimlemişsinizdir. Uzun süre oturmak yalnızca yorucu olmakla kalmıyor, uzun vadede bedenimizi ve zihnimizi olumsuz yönde etkileyerek çeşitli rahatsızlıklara neden oluyor. Hatta, saatler boyunca oturan kişilerde ‘egzersiz direnci’ oluşuyor ve oturulan saatler dışında egzersiz yapılsa bile, yağ yakmak daha zor hale geliyor. ABD’deki Texas Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, uzun süre oturma ile beraber gelen hareketsizliği ve fiziksel sorunları azaltmanın ilginç bir yoluna işaret ediyor. Araştırmaya göre, çok kısa sürelerle ancak sık sık yapılan hareketler bile, uzun süren hareketsizliğe karşı etkili olabilir.

4 saniyelik mini-egzersizler

Texas Üniversitesi’nde Kinesiyoloji ve Sağlık Eğitimi bölümünde profesör olan Dr. Edward F. Coyle ve araştırma ekibi, saatte beş kez yapılan 4 saniyelik hızlı egzersizinin (sprint) yağ yakmaya ve kandaki trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu keşfetti.

“Yağ metabolizmasında kilit nokta, kaslarınızı aktive etmeniz gerektiğidir. Kasların çok uzun süre hareketsiz kalmasına izin vermemek gerekir. Kısa sprint egzersizleri, bunu yapmanın çok etkili bir yoludur” diyor Dr. Coyle. Coyle’in çalışması günlük olarak biraz fazla oturan herkes için uygun gözüküyor ancak daha çok, spesifik olarak hareketsiz bir işi olan, tüm iş gününü bilgisayar başında oturarak geçirenler için oldukça ideal bir egzersiz biçimi öneriyor.

Araştırmacılar, dört kadın ve dört erkekten oluşan 8 gönüllüyü, 8 saatlik bir süre için laboratuvarda oturttular ve izlediler. Bu süreçte tek egzersizleri, saatte beş kez özel bir egzersiz bisikletinde gerçekleştirilen 4 saniyelik sprintlerdi. Yani toplamda denekler, saat başı sadece 20 saniye veya günde 3 dakikanın biraz altında egzersiz yapmış oldular. Özel egzersiz bisikleti, kullanıcıların hızlı bir şekilde maksimum enerji harcamasını sağladı. Bu çalışmanın sonunda Dr. Coyle, “güç bisikleti” (power cycle) olarak adlandırdığı ekipmanı da geliştirmeye yardımcı oldu. Coyle, koşu sprintleri ve merdiven çıkma da dahil olmak üzere diğer egzersiz formları üzerinde de çalıştığını, ancak bu tür hızlı egzersizler rahatsız edici ya da tehlikeli bulundu.

Egzersizin ne zaman yapıldığı da önemli

Uzmanlar, işten sonra spor salonunu ziyaret etmenin hala iyi bir fikir olduğu konusunda hemfikir. Ancak buna imkanınız yoksa, gün boyunca aralıklarla kısa egzersizler yapmak da yağ yakımını hızlandırmak ve kan dolaşımını rahatlatmak için ideal.

Araştırmacılar, “kısa süreli yoğun egzersiz rutinleri, yağ metabolizmasının hızlandırılmasında ve insülin direncinin azaltılmasında daha faydalı olsa da, her türlü egzersiz - tempolu bir yürüyüş veya birkaç merdivene tırmanma dahil - yararlı olacaktır. Burada anahtar, sadece harekete geçmektir” diyor.

Karın, bacak, kalça sıkılaştırıcı egzersiz

Rerferanslar:

Gigen Mammoser. "How 4-Second Workouts Can Counteract Sitting All Day". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health-news/4-second-workout (12.05.2020)