Trend: Tırnak dövmesi

Vücut dövmeleri artık tırnaklara taşıyor! Birbirinden farklı oje modellerinin ötesinde tırnaklara kazınan bu dövmeler oldukça ilgi çekici.

Güzellik
27 Haziran 2022 10:56 Güncelleme: 27 Haziran 2022 10:56
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  • İster baskı isterse çizim halinde olsun son zamanlarda tırnaklar üzerinde yapılan sanat çalışmaları oldukça arttı ancak tırnak dövmeleri ile bu durum kesinlikle yeni bir boyut kazandı.

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  • Deri yerine tırnak yüzeyine uygulanan bu dövmeler, sinirlerinizin bulunduğu yerlere ulaşamadığından tamamen acısız.

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  • Birçok ünlünün de kullanmasıyla popülerliği artan bu tırnak dövmeler, adını hak edecek şekilde gerçekten dövme mürekkebi ve iğnesiyle işlenerek yapılıyor.

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  • Tırnak tabakasını geçmediği için acı içermeyen bu yöntem yine aynı sebepten geçici olma özelliğine sahip.

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  • Geçici dövmelerin aksine zamanla kaybolmayan bu desenler her oje uygulamasında olduğu gibi tırnak uzadıkça kesilerek ortadan kayboluyor.

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  • Hem tırnaklarında farklı bir görüntü isteyen hem de vücudunda kalıcı bir dövme kararı almaya hazır olmayan kişiler için oldukça tatmin edici olan bu uygulama için tecrübeli eler gerekiyor.

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  • Tırnak uzama hızınızla bağlantılı olarak değişebilen dövmelerin ömrü yaklaşık 6 hafta.

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  • İster baskı isterse çizim halinde olsun son zamanlarda tırnaklar üzerinde yapılan sanat çalışmaları oldukça arttı ancak tırnak dövmeleri ile bu durum kesinlikle yeni bir boyut kazandı.

    8 / 14

  • Deri yerine tırnak yüzeyine uygulanan bu dövmeler, sinirlerinizin bulunduğu yerlere ulaşamadığından tamamen acısız.

    9 / 14

  • Birçok ünlünün de kullanmasıyla popülerliği artan bu tırnak dövmeler, adını hak edecek şekilde gerçekten dövme mürekkebi ve iğnesiyle işlenerek yapılıyor.

    10 / 14

  • Tırnak tabakasını geçmediği için acı içermeyen bu yöntem yine aynı sebepten geçici olma özelliğine sahip.

    11 / 14

  • Geçici dövmelerin aksine zamanla kaybolmayan bu desenler her oje uygulamasında olduğu gibi tırnak uzadıkça kesilerek ortadan kayboluyor.

    12 / 14

  • Hem tırnaklarında farklı bir görüntü isteyen hem de vücudunda kalıcı bir dövme kararı almaya hazır olmayan kişiler için oldukça tatmin edici olan bu uygulama için tecrübeli eler gerekiyor.

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  • Tırnak uzama hızınızla bağlantılı olarak değişebilen dövmelerin ömrü yaklaşık 6 hafta.

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