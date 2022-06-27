Trend: Tırnak dövmesi

\u0130ster bask\u0131 isterse \u00e7izim halinde olsun son zamanlarda t\u0131rnaklar \u00fczerinde yap\u0131lan sanat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 olduk\u00e7a artt\u0131 ancak t\u0131rnak d\u00f6vmeleri ile bu durum kesinlikle yeni bir boyut kazand\u0131.. Deri yerine t\u0131rnak y\u00fczeyine uygulanan bu d\u00f6vmeler, sinirlerinizin bulundu\u011fu yerlere ula\u015famad\u0131\u011f\u0131ndan tamamen ac\u0131s\u0131z.. Bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fcn\u00fcn de kullanmas\u0131yla pop\u00fclerli\u011fi artan bu t\u0131rnak d\u00f6vmeler, ad\u0131n\u0131 hak edecek \u015fekilde ger\u00e7ekten d\u00f6vme m\u00fcrekkebi ve i\u011fnesiyle i\u015flenerek yap\u0131l\u0131yor.. T\u0131rnak tabakas\u0131n\u0131 ge\u00e7medi\u011fi i\u00e7in ac\u0131 i\u00e7ermeyen bu y\u00f6ntem yine ayn\u0131 sebepten ge\u00e7ici olma \u00f6zelli\u011fine sahip.. Ge\u00e7ici d\u00f6vmelerin aksine zamanla kaybolmayan bu desenler her oje uygulamas\u0131nda oldu\u011fu gibi t\u0131rnak uzad\u0131k\u00e7a kesilerek ortadan kayboluyor. . Hem t\u0131rnaklar\u0131nda farkl\u0131 bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc isteyen hem de v\u00fccudunda kal\u0131c\u0131 bir d\u00f6vme karar\u0131 almaya haz\u0131r olmayan ki\u015filer i\u00e7in olduk\u00e7a tatmin edici olan bu uygulama i\u00e7in tecr\u00fcbeli eler gerekiyor.. T\u0131rnak uzama h\u0131z\u0131n\u0131zla ba\u011flant\u0131l\u0131 olarak de\u011fi\u015febilen d\u00f6vmelerin \u00f6mr\u00fc yakla\u015f\u0131k 6 hafta.. \u0130ster bask\u0131 isterse \u00e7izim halinde olsun son zamanlarda t\u0131rnaklar \u00fczerinde yap\u0131lan sanat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 olduk\u00e7a artt\u0131 ancak t\u0131rnak d\u00f6vmeleri ile bu durum kesinlikle yeni bir boyut kazand\u0131.. Deri yerine t\u0131rnak y\u00fczeyine uygulanan bu d\u00f6vmeler, sinirlerinizin bulundu\u011fu yerlere ula\u015famad\u0131\u011f\u0131ndan tamamen ac\u0131s\u0131z.. Bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fcn\u00fcn de kullanmas\u0131yla pop\u00fclerli\u011fi artan bu t\u0131rnak d\u00f6vmeler, ad\u0131n\u0131 hak edecek \u015fekilde ger\u00e7ekten d\u00f6vme m\u00fcrekkebi ve i\u011fnesiyle i\u015flenerek yap\u0131l\u0131yor.. T\u0131rnak tabakas\u0131n\u0131 ge\u00e7medi\u011fi i\u00e7in ac\u0131 i\u00e7ermeyen bu y\u00f6ntem yine ayn\u0131 sebepten ge\u00e7ici olma \u00f6zelli\u011fine sahip.. Ge\u00e7ici d\u00f6vmelerin aksine zamanla kaybolmayan bu desenler her oje uygulamas\u0131nda oldu\u011fu gibi t\u0131rnak uzad\u0131k\u00e7a kesilerek ortadan kayboluyor. . Hem t\u0131rnaklar\u0131nda farkl\u0131 bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc isteyen hem de v\u00fccudunda kal\u0131c\u0131 bir d\u00f6vme karar\u0131 almaya haz\u0131r olmayan ki\u015filer i\u00e7in olduk\u00e7a tatmin edici olan bu uygulama i\u00e7in tecr\u00fcbeli eler gerekiyor.. T\u0131rnak uzama h\u0131z\u0131n\u0131zla ba\u011flant\u0131l\u0131 olarak de\u011fi\u015febilen d\u00f6vmelerin \u00f6mr\u00fc yakla\u015f\u0131k 6 hafta..
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