Tiroid hastalığından korunmak için öneriler

Tiroid hastalıkları dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor ve birçok kişi farkında bile olmadan bu hastalıklarla yaşıyor. Beslenmeden strese, egzersizden vitamin takviyelerine birçok kanıtlanmış yöntem, tiroid sağlığını korumada etkili olabilir.

Tiroid hastalığından korunmak için öneriler
Sağlık
Giriş: 21 Mart 2025 10:09
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Tiroid bezi, vücudumuzun metabolizmasını, enerji üretimini ve hormon dengesini düzenleyen kritik bir organdır. Ancak, tiroid hastalıkları, özellikle hipotiroidi (tiroid bezinin yavaş çalışması) ve hipertiroidi (aşırı aktif tiroid), dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor. ABD'de yaklaşık 20 milyon insanın tiroid hastalığına sahip olduğu tahmin edilirken, bu kişilerin %60’ının henüz teşhis edilmediği belirtiliyor.


Kadınlar, erkeklere kıyasla 5 ila 8 kat daha fazla tiroid hastalığı riski taşıyor. Tiroid hastalıklarının en yaygın nedenleri arasında otoimmün hastalıklar (Hashimoto tiroiditi ve Graves hastalığı), genetik yatkınlık, beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler yer alıyor. Tiroid sağlığınızı desteklemek için bazı basit ama etkili yaşam tarzı değişiklikleri yapabilirsiniz. İşte bilimsel olarak desteklenen 8 öneri:


1. Şeker ve işlenmiş gıdaları azaltın

Şekerli ve aşırı işlenmiş gıdalar, tiroid hormonlarının üretim dengesini bozabilir ve otoimmün hastalıkları tetikleyebilir. Araştırmalar, bu tür gıdaların bağırsak mikrobiyomunu olumsuz etkileyerek bağışıklık sistemini aşırı uyardığını ve Hashimoto veya Graves hastalığının gelişimine katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Özellikle şu gıdalardan kaçınmak tiroid sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir:

  • Rafine şeker içeren tatlılar
  • Hazır atıştırmalıklar
  • Beyaz unla yapılan ekmek ve hamur işleri
  • Gazlı içecekler ve meyve suları
  • İşlenmiş et ürünleri (sosis, salam, pastırma)

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2. Düzenli egzersiz yapın

Fiziksel aktivite, tiroid fonksiyonlarını destekleyerek hipotiroidi riskini azaltabilir. Hareketsiz yaşam tarzı, tiroid hormon seviyelerinde düşüşe neden olabilir. Uzmanlar, haftada en az 150 dakika orta şiddetli egzersiz (tempolu yürüyüş gibi) ve haftada iki gün kas güçlendirici egzersizler yapılmasını öneriyor. Araştırmalar, daha yoğun egzersiz yapan bireylerde tiroid hormon seviyelerinin daha dengeli olabildiğini doğruluyor.


3. Stresi yönetin

Kronik stres, kortizol seviyelerinin yükselmesine neden olarak tiroid fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Stres hormonu olarak bilinen kortizol, tiroid hormonlarının üretimini ve T4’ün aktif T3 hormonuna dönüşümünü engelleyebilir.


Meditasyon ve derin nefes egzersizleri, sinir sistemini sakinleştirerek kortizol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Günde sadece birkaç dakikanızı ayırarak uygulayacağınız bilinçli nefes alma teknikleri, stresin tiroid üzerindeki baskısını azaltabilir. Bunun yanı sıra, yoga ve tai chi gibi beden-zihin egzersizleri, kasları gevşetirken zihinsel rahatlama sağlayarak stresle başa çıkmada etkili olabilir. Yapılan araştırmalar, düzenli yoga ve tai chi pratiğinin hem psikolojik hem de fizyolojik rahatlama sağladığını ve hormon dengesini destekleyebileceğini gösteriyor.


Ayrıca, düzenli uyku ve sağlıklı bir uyku rutini oluşturmak, tiroid fonksiyonlarını korumak açısından kritik bir öneme sahiptir. Uyku eksikliği, vücudun kortizol seviyelerini artırarak tiroid hormonlarının üretimini baskılayabilir. Bu nedenle, her gece aynı saatte yatmak, elektronik cihazları yatmadan en az bir saat önce bırakmak ve karanlık, sessiz bir ortamda uyumak, kaliteli bir uyku düzeni oluşturmanıza yardımcı olabilir.


4. Selenyum seviyelerinizi kontrol ettirin

Tiroid beziniz, vücuttaki en yüksek selenyum konsantrasyonuna sahiptir. Selenyum eksikliği, tiroid hastalıklarının gelişiminde rol oynayabilir. Doktorunuza danışarak selenyum seviyelerinizi kan tahlili yoluyla ölçtürebilir, yine doktorunuzun önerisiyle selenyum takviyesi almayı düşünebilirsiniz.


Selenyum açısından zengin besinler tüketmek de destekleyici olacaktır. Brezilya cevizi, balık, karides gibi deniz ürünleri, tavuk yumurtası ve tam tahıllar, selenyum içeriği bakımından zengindir.


5. Probiyotik tüketimini artırın

Bağırsak sağlığı ve tiroid fonksiyonları arasında güçlü bir ilişki vardır. Araştırmalar, Graves ve Hashimoto hastalıklarının, bağırsak mikrobiyomu ile yakından ilişkili olduğunu gösteriyor.


Yoğurt ve kefir, probiyotik bakımından zengindir. Aynı zamanda kombucha, turşu ve diğer fermente gıdalar da bağırsaklardaki probiyotik dengesini sağlamak için tüketilebilir.


6. Sigarayı bırakın

Sigara dumanındaki tiyosiyanat adlı kimyasal, tiroidin iyot emilimini engelleyerek hipotiroidi ve hipertiroidi riskini artırabilir. Ayrıca, sigara içen bireylerde Graves hastalığının daha yaygın olduğu tespit edilmiştir.


7. Yeterli D vitamini alın

D vitamini, tiroid fonksiyonlarını düzenleyen bir enzimin üretimini destekler ve eksikliği, hipotiroidi riskini artırabilir. D vitamini eksikliğini önlemek için:

  • Günde 10 ila 30 dakika kadar vücudunuzu güneş ışığına maruz bırakın
  • Somon, sardalya, yumurta gibi D vitamini açısından zengin besinler tüketin
  • Gerekirse doktor kontrolünde D vitamini takviyesi kullanın

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8. Tiroid taramalarınızı ihmal etmeyin

Eğer ailenizde tiroid hastalığı öyküsü varsa veya hipotiroidi / hipertiroidi belirtileri yaşıyorsanız, düzenli olarak tiroid testleri yaptırmanız önemlidir. Tiroid sağlığını değerlendirmek için genellikle şu testler yapılır:

  • TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon)
  • Serbest T3 ve T4
  • Anti-TPO ve Anti-Tg antikor testleri

Sizin durumunuzda hangi testlerin yapılması gerektiğine ve sonuçlarınızın nasıl değerlendirileceğine doktorunuz karar verecektir. Tiroid sağlığınızı korumak için beslenme, egzersiz, stres yönetimi ve düzenli kontroller gibi yaşam tarzı değişiklikleri büyük önem taşır. Özellikle D vitamini, selenyum ve probiyotik alımına dikkat etmek, işlenmiş gıdalardan kaçınmak ve sigarayı bırakmak, tiroid fonksiyonlarınızı destekleyebilir.


Her bireyin ihtiyacı farklı olduğu için, herhangi bir besin takviyesi veya yaşam tarzı değişikliği yapmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.



Kaynak: Mary Shomon. "15 Ways to Keep Your Thyroid Healthy". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/ways-to-reduce-thyroid-disease-risk-3233225#citation-16. (24.10.2024).


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