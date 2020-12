Tiroid ile kilo verememe arasındaki bağlantı

Tiroid bezleri, metabolizmamızın aldığımız kalorileri verimli ve etkili bir şekilde yakabilmesini doğrudan etkilediği için, sağlıklı kilomuzu korumada da önemli bir rol oynarlar. Tiroid hormonu metabolizmamızı düzenleyen ana hormondur.

Ancak ne yazık ki tiroid hastalığı bulunan kişilerin önemli bir kısmı, bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor. Fonksiyonel tıp endokrinoloğu Dr. Sara Gottfried, The Hormone Cure adlı kitabında tiroid hastalıklarının doğru şekilde teşhis edilemiyor olmasının esas nedenlerinden birinin, birçok doktorun tiroid ile ilgili yapılan tahlil sonuçlarını değerlendirirken eski referans aralıklarını kullandığını, bir zamanlar normal kabul edilen referans aralıklarının son yıllarda daraldığını bilmiyor olabileceğini ifade ediyor.

Aynı şekilde yalnızca TSH seviyelerine bakılarak da tiroid hastalıkları teşhis edilemiyor; uzmanlar detaylı bir şekilde serbest T3, serbest T4 ve ters T3’ün yanı sıra tiroid antikorları olan tiroid peoksidaz ve tiroglobulinin de kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle tiroid antikorları, vücudun tiroide saldırdığını gösterebilir ve TSH seviyesi sağlıklı bir aralıktan çıkmadan önce yıllarca etkili olabilirler.

Bu yüzden öncelikle doğru bir şekilde tiroid taramasından geçtiğinizden emin olmakta fayda var.

Sağlıklı bir tiroid, yalnızca ideal kiloyu korumak için değil, sağlığımızla ilgili pek çok konuyu etkilediği için önemli. Tiroid vücudumuzda kilo kontrolünün yanı sıra;

Kolesterol seviyelerinin sağlıklı bir aralıkta tutulmasını,

Zihinsel berraklığı,

Uykuların düzenlenmesini,

Kalp fonksiyonlarını,

Sindirim sistemini,

Hormonal dengeyi ve buna bağlı olarak da menstrual göngüler ile doğurganlığı doğrudan etkilediği için önemlidir.

Tiroidi olanlar nasıl beslenmeli?

Tiroid sorunu yaşayan kişiler, beslenmelerine özellikle dikkat etmeli. Alternatif Tıp Uzmanı Dr. Aviva Jill Romm, tiroid rahatsızlığı bulunanlar için önerilerini şöyle sıralıyor:

Glutensiz beslenin. Dr. Romm, Çölyak hastalığı ve Hashimato’nun çoğunlukla doktorların gözünden kaçabildiğini ifade ediyor. Tükettiğimiz glutene tepki olarak bağışıklık sistemindeki antikorlar tetiklenebiliyor ve vücuttaki tiroid reseptörlerine saldırarak tiroid hormonu üretiminin azalmasına neden olabiliyorlar. Benzer şekilde, vücutta üretilen tiroid hormonları kullanılmaz hale de gelebiliyor. Üç aylık bir süre için bile olsa gluten tüketimini tamamen kesmek, etkili sonuçlar gösterebiliyor.

Kahve tüketimini azaltın. Özellikle hipotiroidi tedavisi gören kişilerde kahve, levotiroksin emilimini azaltarak tiroid sorunlarına yol açabilir.

Florürlü ürünler kullanmayın. Florür, kimyasal olarak iyota çok benzer ve vücutta iyot moleküllerinin yerini alarak tiroid sisteminin çalışmasını bozabilir.

Yeterince iyot aldığınızdan emin olun. Deniz yosunu, hindi göğsü ve yoğurt yiyerek, iyotlu veya himalaya tuzları kullanarak iyot takviyesi alabilirsiniz.

Çinko ve selenyum takviyesi alın.

Referanslar:

Laıne Bergeson Becco. "Having Trouble Losing Weight? It Might Be Your Thyroid". Şuradan alındı: https://experiencelife.com/article/having-trouble-losing-weight-it-might-be-your-thyroid/ (2019)

"The Thyroid Diet: Everything You Need to Know". Şuradan alındı: https://avivaromm.com/thyroid-diet/.